Volcó una furgoneta en la que viajaba un grupo religioso en Mendoza: hubo 14 heridos, incluido un menor en grave estado

El accidente se produjo en la mañana de este domingo sobre la ruta nacional 143. El contingente viajaba desde San Rafael hacia Chilecito

Una traffic volcó en el departamento San Carlos, en Mendoza, y un menor resultó gravemente herido (Foto: Los Andes).

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 143, en la zona de El Divisadero, departamento de San Carlos, dejó como saldo un menor con lesiones de gravedad y otras trece personas asistidas en el lugar.

El siniestro, que involucró a un contingente religioso que viajaba desde San Rafael hacia Chilecito, generó preocupación por el estado de salud del joven herido, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli en Tunuyán para recibir atención especializada. Las autoridades policiales y judiciales permanecen en el sitio realizando peritajes, mientras se aguarda un nuevo parte médico que detalle la evolución del menor y precise las causas del vuelco.

De acuerdo con el medio MDZ, el accidente se produjo alrededor de las 8.30 horas de la mañana de este domingo, cuando una furgoneta marca Royal Canon, que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control y volcó. El conductor, identificado como V. P. J., transportaba a al menos catorce personas, todas integrantes del grupo religioso que se dirigía a Chilecito. Las circunstancias exactas que llevaron a la pérdida de dominio del vehículo aún se encuentran bajo investigación.

El menor herido presentaba una aparente fractura de cadera, lo que motivó su inmediato traslado al hospital para una evaluación y tratamiento más exhaustivos. El resto de los ocupantes, aunque sufrió diversas heridas, recibió asistencia en el lugar por parte del personal de emergencia, sin que se reportaran otros casos de gravedad.

La Policía y las autoridades judiciales continuaban este mediodía con las actuaciones a la espera de los resultados de los peritajes que permitan esclarecer las causas del accidente.

Antecedentes

A comienzos de diciembre, un accidente fatal provocó la muerte de una mujer de 38 años en la provincia de Mendoza, luego de que la conductora perdiera el control de su vehículo y volcara en la Ruta Nacional 7. En el mismo hecho, un hombre resultó gravemente herido.

El siniestro se produjo en el kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, en la zona de Agua de la Avispa, tras pasar el Complejo Penitenciario Almafuerte. Según las pericias realizadas, la mujer circulaba en sentido oeste-este a bordo de un Chevrolet Spin. Por causas que se investigan, perdió el dominio del automóvil, que dio varios tumbos hasta detenerse sobre la calzada.

Así quedó el vehículo que trasladaba a la pareja.

La víctima fue identificada como Noelia Emilce Valles, oriunda de San Juan, quien falleció en el lugar. Su acompañante, Mario Roberto Palacios, de 39 años, sufrió heridas graves y fue atendido por el Servicio de Emergencias Coordinado. Se encontraba consciente al ser asistido y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde permanece internado en estado crítico.

El mes anterior, en Villa Atuel, se registró otro accidente fatal en la Ruta Nacional 143, donde un joven de 25 años perdió la vida tras el vuelco del automóvil que conducía.

El accidente sobre la Ruta Nacional 143 terminó con una víctima.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 457 de la citada ruta. Según información de medios locales, un Ford Ka que se desplazaba en sentido este-oeste había salido de un salón de eventos. Por motivos que todavía se analizan, el conductor perdió el control y el vehículo volcó, quedando invertido sobre la calzada.

El conductor, Laureano Pérez, de 25 años, sufrió lesiones graves y fue derivado de urgencia al Hospital Schestakow, donde se confirmó su deceso poco después del ingreso. En el auto también viajaban una mujer de 26 años y dos adolescentes de 17, quienes sufrieron politraumatismos y permanecen bajo observación médica.

