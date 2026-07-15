Costa Rica

Policía de Control de Drogas de Costa Rica desarticula parte de la banda “Los Gery” y detiene a seis miembros

Uno de los presuntos líderes de la organización permanece prófugo desde junio, mientras otro cumple una condena por narcotráfico. La Policía de Control de Drogas suma ya 23 detenidos vinculados con este grupo criminal

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Agentes de la Policía de Control de Drogas realizaron cinco allanamientos en La Unión de Cartago que culminaron con la captura de seis presuntos integrantes de la banda "Los Gery". Crédito: MSP
Agentes de la Policía de Control de Drogas realizaron cinco allanamientos en La Unión de Cartago que culminaron con la captura de seis presuntos integrantes de la banda "Los Gery". Crédito: MSP

La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica ejecutó la madrugada de este martes cinco allanamientos en el cantón de La Unión, en Cartago, que permitieron la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los Gery”, una estructura señalada por las autoridades de dedicarse al narcomenudeo y operar principalmente en los distritos de San Rafael y San Diego.

Los operativos forman parte de una investigación que la PCD desarrolla desde hace varios meses contra esta agrupación, la cual ya había sido impactada en intervenciones anteriores, cuando los agentes decomisaron 480 dosis de crack y cerca de ₡1 millón (USD 2.204) en efectivo, producto de la aparente comercialización de drogas.

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De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los principales cabecillas del grupo, un hombre de apellido Solano, conocido con el alias de “Spanky”, permanece prófugo desde el pasado 23 de junio, luego de que no se presentara a la lectura integral de la sentencia dictada en su contra tras enfrentar un juicio por narcotráfico.

Las autoridades también identifican como uno de los líderes de la estructura a un hombre de apellido Rojas, alias “Muelas”, quien actualmente cumple una condena en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Durante los operativos, la PCD decomisó drogas listas para la venta, dinero en efectivo, municiones e implementos utilizados para la dosificación de estupefacientes. Crédito: MSP
Durante los operativos, la PCD decomisó drogas listas para la venta, dinero en efectivo, municiones e implementos utilizados para la dosificación de estupefacientes. Crédito: MSP

Los detenidos

Entre las seis personas capturadas durante los allanamientos figura un hombre de apellido Atencio, quien registra antecedentes judiciales por robo, robo simple con violencia contra las personas, desobediencia a la autoridad, incumplimiento de medidas de protección y agresión física.

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Asimismo, fueron detenidos dos hermanos de apellido Álvarez. Uno de ellos cuenta con antecedentes por agresión psicológica y nueve registros por tenencia de drogas, mientras que el otro posee expedientes por transporte de drogas, robo agravado y 21 infracciones relacionadas con tenencia de estupefacientes.

La PCD también arrestó a una mujer de apellido Pérez, quien registra antecedentes por resistencia agravada, venta de drogas, agresión física y tenencia de sustancias ilícitas.

Otra mujer de apellido Gutiérrez, quien no posee antecedentes judiciales, también figura entre las personas detenidas.

Además, durante el operativo fue aprehendido un menor de edad, cuya identidad no fue revelada por tratarse de una persona protegida por la legislación vigente.

Entre los detenidos figuran varias personas con antecedentes por venta y transporte de drogas, robos, agresiones y otros delitos, además de un menor de edad. Crédito: MSP
Entre los detenidos figuran varias personas con antecedentes por venta y transporte de drogas, robos, agresiones y otros delitos, además de un menor de edad. Crédito: MSP

Drogas, dinero y municiones

Durante las diligencias judiciales, los agentes antidrogas localizaron y decomisaron una cantidad importante de dosis de distintas sustancias ilícitas listas para su comercialización, además de dinero en efectivo, municiones de diferentes calibres e implementos utilizados para la preparación, empaque y dosificación de drogas.

Aunque las autoridades no precisaron la cantidad exacta de droga incautada en esta ocasión, indicaron que los hallazgos fortalecen la investigación que se sigue contra la organización.

Con estas nuevas capturas, la Policía de Control de Drogas contabiliza 23 personas detenidas por su presunta vinculación con la banda “Los Gery”, considerada una de las estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo con presencia en el cantón de La Unión.

Con las capturas de este martes, la Policía de Control de Drogas suma 23 personas detenidas por su presunta relación con la organización criminal que opera en el cantón de La Unión. Crédito: MSP
Con las capturas de este martes, la Policía de Control de Drogas suma 23 personas detenidas por su presunta relación con la organización criminal que opera en el cantón de La Unión. Crédito: MSP

Los allanamientos contaron con el apoyo de oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública, quienes brindaron seguridad durante las intervenciones en las viviendas allanadas.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar a los integrantes que permanecen prófugos, entre ellos alias “Spanky”, y desarticular por completo la estructura criminal.

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