Superintendencia de Bancos de Panamá redobla esfuerzos sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios

Bancos analizan los desafíos que plantea la transformación digital del sistema financiero, enfatizando la necesidad de compatibilizar la innovación con controles efectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) modernizó el marco regulatorio de la actividad bancaria al incorporar un enfoque basado en riesgos que fortalece los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La normativa para la SBP es el resultado de un amplio proceso de construcción con el sector bancario, desarrollado mediante un diálogo técnico que permitió diseñar una regulación moderna, equilibrada y alineada tanto con la realidad operativa de las entidades supervisadas como con los estándares internacionales.

Kuldip Singh, secretario general de la SBP, señaló que entre las principales innovaciones se encuentran el fortalecimiento de los procesos de conocimiento del cliente y del beneficiario final, así como la incorporación de metodologías para la clasificación y segmentación de riesgos, la aplicación de medidas diferenciadas de debida diligencia.

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También se perfeccionaron los mecanismos de monitoreo, al igual que el fortalecimiento de las estructuras de gobierno corporativo para una gestión más robusta de los riesgos de cumplimiento, manifestó Singh durante una reciente jornada de capacitación dirigida a representantes de las entidades bancarias.

La capacitación estuvo dirigida a oficiales de cumplimiento, ejecutivos de las áreas de negocio y personal responsable de la actualización de datos, por tratarse de funciones directamente vinculadas con las obligaciones establecidas en el Acuerdo No. 1-2026 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios en el país, y con la relación permanente entre las entidades bancarias y sus clientes.

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Fotografía de archivo en la que se registró una panorámica general del centro bancario de la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Durante la actividad también se analizaron los desafíos que plantea la transformación digital del sistema financiero, enfatizando la necesidad de compatibilizar la innovación con controles efectivos que permitan gestionar adecuadamente los riesgos asociados a los nuevos canales y servicios financieros.

Recientemente la Junta Directiva de la SBP emitió el Acuerdo No. 3-2026 de 29 de mayo de 2026, mediante el cual se establecen los criterios para la imposición y graduación de las sanciones administrativas aplicables a los bancos por incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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La nueva normativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la aplicación de sanciones por parte de la SBP, proporcionando parámetros claros para la evaluación y determinación de las medidas administrativas correspondientes.

El Acuerdo será aplicable a las entidades bancarias que incurran, por acción u omisión, en incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En Panamá el Centro Bancario Internacional mantiene una sólida posición financiera, respaldada por adecuados niveles de liquidez y solvencia, así como por el crecimiento sostenido de la actividad crediticia.

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Autoridades bancarias redoblan la prevención del uso indebido de la banca, entre ellos el blanqueo de activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Informe de Actividad Bancaria correspondientes a mayo de este año indica que al cierre del período, el índice de liquidez se ubicó en 60%, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, niveles que superan ampliamente los mínimos regulatorios de 30% y 8%, respectivamente.

Por su parte, la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional alcanzó los $102,191.2 millones, con un crecimiento interanual de 3.7%, equivalente a $3,685.2 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

En tanto, la cartera externa neta aumentó $3,472.3 millones 9.71%, hasta situarse en $39,234.5 millones, mientras que la cartera interna neta registró un incremento de $212.9 millones.

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