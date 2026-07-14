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El sugerente comentario de Wanda Nara a L-Gante que alentó rumores de acercamiento: “¿Esta indirecta es para mí?”

La conductora reaccionó al posteo donde el cantante cocinó para sus amigos y dejó un comentario con guiño incluido, justo cuando las bromas sobre MasterChef Celebrity ya estaban encendiendo a sus seguidores

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El video de L-Gante cocinando para amigos se volvió viral por el mensaje que Wanda Nara dejó en la publicación de Luis Perdomo (Video: Instagram)

Un video de L-Gante cocinando para amigos encendió las redes sociales, pero no por la receta: fue el comentario que dejó Wanda Nara en la publicación el que concentró toda la atención. La conductora, sobre la que hoy se desconoce cuál es su vínculo con Martín Migueles (¿su novio?), mostró un acercamiento con el artista de RKT luego de terminar su mediático romance a fines de 2024.

“¿Mmm esta indirecta es para mí? Eso lo aprendió de mí, al menos le dejé la receta del pollo”, escribió la conductora y empresaria en el posteo de Luis Perdomo, amigo del músico, que había compartido el video con la leyenda “Que mejor plan que cena y charla con amigos... Y más si te cocinan, la rompiste toda amigo @lgante_keloke”.

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La escena que originó todo ocurrió en la casa del cantante, cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela, durante una reunión íntima con su círculo cercano. “Este es mi plato favorito”, admitió sin reservas sobre el pollo que estaba haciendo, mientras comenzaba la preparación y los comentarios no tardaban en surgir. El apodo de Kelo Chef o L-Gante Kelo Chef, como bromearon, marcó el tono de la jornada y anticipó risas y complicidad.

Perdomo, partícipe habitual en las reuniones del grupo, fue el primero en interrogarlo sobre sus preferencias. “¿Cuál es tu plato favorito, amigo?” y el cantante contestó contundente: “El pollo a la mostaza con miel y todo”. El intercambio desató carcajadas y comentarios cómplices, mientras Elián comenzaba a embadurnar la pata de pollo y los presentes acompañaban con miradas atentas y bromas.

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Wanda Nara comentó el video de L-Gante con una frase que instaló la duda sobre una posible indirecta entre ambos
Wanda Nara comentó el video de L-Gante con una frase que instaló la duda sobre una posible indirecta entre ambos

Luego, fue el momento de la degustación y el veredicto final por parte de los presentes. El amigo del cantante fue el primero en valorar el resultado: “Yo le pongo un diez”. Los demás miembros del círculo cercano del cantante coincidieron sin dudar. La excepción llegó de la voz menos esperada: Claudia Valenzuela, madre del cantante, calificó con un dos, aunque luego aclaró entre risas que era “dos diez”. “Alto chef”, cerró Perdomo, mientras el propio músico reía junto a todos.

Durante la preparación, L-Gante fue el primero en vincular la escena con el universo televisivo. “¿Debe ser porque terminaré en MasterChef?”, lanzó mientras embadurnaba el pollo, en una frase que su amigo recibió con ironía: “¡Oh! Encima, mirá, ya meten el chivo y todo”. La referencia al reality no fue casual: MasterChef Celebrity es conducido por Nara, su expareja, lo que le dio a la broma una capa adicional de lectura para quienes siguen la historia entre ambos.

El propio músico aclaró que la receta no es de su autoría. “Esto es una receta que vi ahí una vez y ya me quedó, así que es la especialidad”, explicó, mientras Perdomo destacaba que la cocina era una faceta nueva: “Vengo cocinando hace un par de fechas, hermano”, confirmó L-Gante. El amigo, visiblemente sorprendido, reconoció que el resultado lo había superado. “El guiso que hace el Elián es el uno, pero este pollo me sorprendió”, admitió.

wanda nara l-gante
Los seguidores de L-Gante y el entorno de Wanda Nara reaccionaron al video con pedidos para verlo en MasterChef y mensajes sobre la receta

Fue justamente sobre esa receta de pollo que Wanda intervino en los comentarios del video, con una frase que mezcló la ironía y la apropiación culinaria. Al sugerir que fue ella quien le enseñó la preparación, la conductora instaló la pregunta que muchos de sus seguidores se hicieron: si el video era o no una indirecta dirigida a ella.

Los comentarios del posteo reflejaron el mismo entusiasmo que generó la escena en quienes la vieron. Kennys Palacios, amigo y peluquero de la conductora, preguntó escueto: “¿Se lavó las manos?”. Entre los seguidores del músico, el pedido fue unánime: varios reclamaron verlo en MasterChef, con frases como “Queremos a ese Chef en MasterChef” y “A MasterChef, Elián”. Hubo también lugar para el afecto: “Es bueno verlo bien, es un buen pibe y se tiene que rodear de gente bien”, escribió otro usuario. El cierre lo puso una seguidora que no dejó pasar la oportunidad de elogiar a los dos protagonistas de la velada: “Qué rico Luis, me quedé deseando, y el chef de lujo”.

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