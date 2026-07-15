El origen de la descarnada pelea de Tomás y Fernando Dente: un secreto familiar y graves acusaciones de una herida abierta

La pelea entre Fernando Dente y Tomás Dente se volvió pública con acusaciones cruzadas y una ruptura que ambos describen como total (Video: SQP, América TV)

La pelea entre Fernando Dente y su hermano Tomás Dente escaló en los últimos días. Lo que comenzó como una disputa privada terminó expuesta en televisión, con acusaciones, revelaciones sobre el pasado familiar y una historia íntima que, según quienes la conocen, explica décadas de distancia entre los dos hermanos.

El primero en hablar fue Tomás. En una entrevista con LAM (América TV), el periodista describió a Fernando como “un extraño” y aseguró que la ruptura entre ellos es total e irreconciliable. “No hay vínculo. Para mí es un extraño, como si te preguntara si querés generar un vínculo con ese señor que va cruzando la calle”, lanzó ante las cámaras. Pero antes de llegar a ese punto, Tomás fue más lejos: afirmó que su hermano estuvo esparciendo rumores que lo señalaban como “un degenerado” en su infancia. “Este tipo anda diciendo barbaridades de mí. Anda diciendo que yo, de chiquitos, le pegaba y lo abusaba”, disparó sin filtros.

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Frente a semejante acusación, Tomás no solo rechazó los dichos, sino que desafió a su hermano a debatirlo públicamente y ante la Justicia. “Puedo ser un montón de cosas, un loco de mierda, agresivo, virulento, amoroso, odioso, puedo ser todo. Ahora, eso no. Lo invito a que se siente en televisión y cuente qué es eso tan íntimo que generó entre nosotros una brecha”, dijo. Y agregó que no tendría “ningún problema” en someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, y que podría aportar “historial de chats y mensajes” como respaldo.

Tomás Dente afirmó en LAM que Fernando Dente es “un extraño” y rechazó la versión de presuntos abusos y agresiones en la infancia (Video: LAM, América TV)

Ángel de Brito, fue uno de los primeros en confirmar que el conflicto era completamente real. Ante la consulta de un oyente de su programa de streaming emitido a través de Bondi Live, que dudaba si había alguna estrategia mediática detrás del escándalo, el conductor fue categórico: “Es 100% serio”. De Brito repasó las acusaciones que Tomás lanzó contra Fernando en los días previos: que era “un trepador”, que “no se ocupaba de su madre enferma”, que era “un envidioso” y que “era capaz de cualquier cosa”. También reveló que, según Tomás, Fernando habría pedido a los dueños de América que no lo contrataran durante dos años, un episodio que habría profundizado la fractura.

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Otra de las acusaciones que circuló con fuerza fue la que Tomás hizo sobre el inicio de la carrera teatral de su hermano. Según relató en su programa de televisión, Fernando se habría involucrado sentimentalmente con el padre de su mejor amiga para conseguir un papel en una obra, sin que ella lo supiera. El periodista Nahuel Saa también hizo eco del escándalo y recordó que en 2019, el propio Fernando había confesado haber tenido una relación con un hombre 24 años mayor que él.

El origen de la descarnada pelea de Tomás y Fernando Dente: un secreto familiar y graves acusaciones de una herida abierta

Mientras el conflicto se amplificaba en los medios, Fernando optó por el silencio. Ante el pedido de nota de Pepe Ochoa en LAM este martes, el conductor respondió por audio: “No voy a decir nada, es mi hermano. Es todo lo que tengo para decir”. Esa actitud, lejos de apaciguar a Tomás, lo encendió aún más. “Fer dijo que no va a hablar y eso lo enfureció más”, confirmó De Brito.

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Fue Yanina Latorre, al aire de SQP, quien aportó la capa más profunda de la historia. La conductora aseguró tener información de una persona “muy allegada a la familia” y más cercana a Tomás que a Fernando, y relató una trama que, según ella, permanecía oculta desde hace décadas. Todo comenzó en el hogar de los Dente, que describió como “un infierno” por la violencia y el autoritarismo del padre, José Dente. Ada, la madre, era una mujer muy creyente que encontró contención en la Iglesia y, con el tiempo, se enamoró del sacerdote que la confesaba. “Se enamoraron a tal punto que ella queda embarazada. El cura le ofreció dejar los hábitos e iniciar una vida juntos, pero ella se asustó y le dijo que no”, relató Latorre.

Fernando Dente en los brazos de José, su papá, y rodeado por sus hermanos, Lucas, Guido y Tomás

El sacerdote respetó la decisión, guardó silencio y nunca reclamó nada. Ada continuó su vida junto a José Dente, quien nunca supo que Fernando no era su hijo biológico. “De hecho, me contaron que Fernando era el hijo predilecto de José Dente. Tenían un vínculo maravilloso”, reveló Latorre. Con el tiempo, el cura dejó los hábitos, formó otra familia y tuvo una hija. La historia parecía enterrada para siempre.

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Pero Ada enfermó de cáncer. Cuando el cuadro derivó en metástasis, la madre tomó la decisión de contarle la verdad a Fernando. Las amigas intentaron disuadirla, pero ella insistió. “A Fernando le pegó para la miércoles”, resumió Latorre. Ese momento fue, según la conductora, el origen del distanciamiento entre Fernando y su madre en los últimos meses de vida de ella. “Por eso se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. La madre lo pedía mientras se estaba muriendo y él no iba. El día que fue a despedirla, ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver”, contó.

Fernando Dente y su mamá, Ada Rizzuti, en la icónica fotografía que él se tatuó en su barazo derecho.

Latorre también reveló que Ada le comunicó al exsacerdote que Fernando ya conocía la verdad, y que el hombre fue al teatro junto a su mujer y su hija. “Se conocieron, pero el vínculo no fluyó. Ni de un lado ni del otro. Al cura no le interesó y a Fernando tampoco. Simplemente se conocieron”, relató. José Dente, por su parte, se enteró de la situación y optó por el silencio. Prefirió desentenderse del tema, siguió siendo el padre de Fernando, murió cinco años después que Ada y nunca hizo nada al respecto.

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Para Yanina, el conflicto entre los hermanos se terminó de consolidar cuando Fernando, ya muertos ambos padres, decidió salir del clóset públicamente y contar su historia en los medios. “Ahí se terminó de romper todo”, afirmó. Tomás, en su entrevista con LAM, también hizo referencia a ese momento, aunque sin entrar en detalles, y recordó que su madre, antes de morir, les pidió a todos sus hijos que permanecieran unidos. “Le fallamos un montón”, admitió.