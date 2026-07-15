El periodista español amigo de Cristiano Ronaldo minimizó a la Argentina y la pidió como rival: “Es más fácil que Inglaterra”

Edu Aguirre dijo que prefiere enfrentar a Argentina en el duelo por el título antes que a Inglaterra

Tras la contundente victoria de España sobre Francia por 2-0 en la semifinal del Mundial, Edu Aguirre, el periodista conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo, se mostró exultante por el nivel exhibido por La Roja y celebró el pase a la final con una postura que minimizó las posibilidades de Argentina: “Les quiero en la final”.

Durante la emisión de El Chiringuito, Aguirre sostuvo: “Jugando así, es que nadie nos puede alcanzar. Imposible”. En ese marco, calificó el triunfo como “el mayor repaso de los últimos veinte años” que ha visto en un Mundial y remarcó que fue ante “la mejor selección del Mundial, que era Francia”.

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En tono desafiante, el periodista profundizó: “Imagínate lo que haríamos contra una selección que casi ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, Egipto y Suiza, con polémicas arbitrales”.

En esa línea, expresó su deseo de que los campeones del mundo clasifiquen a la final, argumentando que el cruce le parecería más accesible para España que un eventual duelo frente a Inglaterra.

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“Yo quiero que Argentina llegue a la final simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra”, aseguró.

Además, anticipó que, en su opinión, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendría dificultades para superar a Los Tres Leones en la semifinal: “Yo creo que Argentina mañana no gana, porque Inglaterra es una muy buena selección”.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

La postura crítica de Aguirre hacia la selección argentina no es nueva. A lo largo del torneo, mantuvo una mirada escéptica sobre las actuaciones del defensor del título y cuestionó reiteradamente las decisiones arbitrales en sus encuentros.

En análisis previos, el periodista apuntó contra el desarrollo de los partidos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, señalando supuestos beneficios en el uso del VAR y el arbitraje. “Creo que todo empezó con una roja clara a Messi en el primer partido que no entró el VAR y no expulsaron a Messi”, afirmó días atrás tras la victoria argentina sobre Egipto.

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Además, sostuvo que “todo lleva a que Argentina llegue a la final”, en referencia a una presunta tendencia favorable desde la organización del torneo. La definición del título será el domingo a las 16 en el MetLife Stadium de New Jersey.

España espera al ganador de la segunda semifinal tras superar con autoridad a Francia. En un duelo que comenzó parejo, la jugada que cambió el rumbo del primer tiempo sucedió a los 21 minutos. Lucas Digne intentó controlar una pelota en el área, se le fue alta y, cuando se dio la media vuelta para intentar despejarla, lo golpeó a Lamine Yamal en un claro y evidente penal. Mikel Oyarzabal se hizo cargo de una bola pesada para mandarla a guardar y sellar el 1-0 en Dallas.

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Los jugadores españoles celebran la clasificación a la final del Mundial (REUTERS/Lee Smith)

Desde entonces, los españoles marcaron el ritmo del juego y, en el segundo tiempo, plasmó su superioridad a los 57 minutos, aprovechando un desacople defensivo de los dirigidos por Didier Deschamps: el lateral español Pedro Porro se desprendió de la banda, nadie lo siguió y se asoció con Dani Olmo, quien le entregó la devolución para dejarlo mano a mano. La definición contra Mike Maignan para anotar el 2-0 empezó a encaminar la clasificación.