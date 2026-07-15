Los cambios de look de los jugadores de la Selección en la previa de la semifinal del Mundial ante Inglaterra: “Exceso de oaaaaaa”

Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi pasaron por las manos de Dany, el peluquero de la selección en la concentración y se cortaron el pelo de cara a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

Antes del choque ante Inglaterra, los jugadores de la selección argentina pasaron por la silla de Dany Ale, el peluquero oficial del equipo, para llegar con el look a punto al partido.

Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez fueron algunos de los que se sometieron a los cortes, que quedaron registrados en video. Las imágenes muestran un clima de concentración, pero también de distensión y humor dentro del plantel.

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Fade, textura, flequillo y una capa blanca con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas doradas de campeón del mundo. Esa fue la escena que se repitió en la habitación de concentración convertida en barbería, donde Daniel Alejandro Albornoz, más conocido como Dany Ale, puso a punto a varios integrantes de la Scaloneta en la previa de la semifinal del Mundial frente a los ingleses.

Los videos, publicados por el propio peluquero en sus redes sociales, muestran momentos distintos para cada jugador: seriedad, risas, un mate, el pulgar arriba. Puertas adentro de la concentración, la tijera también tiene su ritual.

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Lisandro Martínez

Lisandro Martínez lució un textured crop con mid fade, con los contornos de la nuca perfilados a navaja y un flequillo desmechado sobre la frente

El defensor del plantel fue uno de los primeros en aparecer por la peluquería. El video comienza con un primer plano de su nuca, donde se aprecia un textured crop con mid fade, con los laterales y la nuca recortados casi al ras y una transición suave hacia la parte superior. Los contornos de la nuca y detrás de las orejas están perfilados con navaja, lo que le da ese acabado de barbería recién salida.

Al girar hacia la cámara, “Licha” clava una mirada seria y directa a la lente. En el fondo, a través del reflejo del espejo, se ve al “Cuti” Romero. En la parte superior, el cabello cae sobre la frente en un flequillo ligeramente desmechado y asimétrico, que define su look habitual.

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Para musicalizar el video, el defensor del Manchester United eligió Boobytrap, una de las nuevas colaboraciones entre Bizarrap y el trapero puertorriqueño Myke Towers.

Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi arrancó el video con el ceño fruncido evaluando su nuevo French crop, pero terminó en carcajadas junto a un compañero que miraba desde el fondo

Nicolás Otamendi protagonizó uno de los momentos más espontáneos de la serie de videos. Sentado frente al espejo, con la capa de la AFA sobre los hombros, el defensor arrancó el registro con su semblante habitual de caudillo: con el ceño fruncido, evaluando el resultado de su nuevo corte.

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El estilo que luce es un French crop con high skin fade: degradado alto que arranca prácticamente al ras de la piel en la zona baja y media de la cabeza, con un flequillo recto y corto bien perfilado sobre la frente. La barba estilo “candado” extendida, prolijamente recortada, completa el look. En la sien derecha, el degradado deja al descubierto su tatuaje.

La pose seria duró apenas unos segundos. “Ota” no pudo sostener el personaje y estalló en una carcajada genuina, llevándose la mano a la cara. Exequiel Palacios, que esperaba su turno, levantó la vista del celular y se contagió de inmediato. El flamante defensor de River comentó en la publicación de Dany Ale: “Exceso de oaaaaaa, Tankeeee”.

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Leandro Paredes

Leandro Paredes aprobó su corte con el pulgar arriba, un low fade con raya perfilada en el lado izquierdo y barba tupida delineada

Leandro Paredes luce es un estilo con low fade: degradado bajo y limpio, con la zona inferior de la nuca y los contornos degradados a piel en una transición suave.

En la parte superior, el cabello se peina hacia adelante y ligeramente hacia un lado. Un detalle sutil distingue el trabajo de Dany Ale: una pequeña línea o “raya” perfilada en el lado izquierdo de la cabeza. La barba tupida y delineada cierra el conjunto.

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El mediocampista de Boca musicalizó su corte de pelo con Chica del Este de la banda de cumbia 18 Kilates.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez recibió los últimos retoques de su high fade con mate en mano, relajado y con un gesto final indicando que el trabajo estaba listo

Lautaro Martínez fue el más relajado de los cuatro. El video lo muestra sentado en la silla de barbero con un mate en la mano, recibiendo los últimos retoques de su corte. La cámara recorre diferentes ángulos mientras él toma mate tranquilamente.

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El estilo elegido combina un high fade —degradado alto con contraste pronunciado entre los lados y la parte superior— con un crop con textura peinado hacia adelante. Una pequeña línea perfilada en el lado derecho de la cabeza y una barba recortada y delineada completan el look del delantero.

Quién es el peluquero de la selección argentina

Dany Ale es peluquero de la selección Argentina desde la Copa América 2019 (@dany_ale_32)

Daniel Alejandro Albornoz empezó a cortar el pelo a los 16 años en el barrio de Villa Hidalgo, en José León Suárez, partido bonaerense de San Martín. Con sus ahorros alquiló un local en Villa Ballester y montó su propia barbería. Su vínculo con el fútbol profesional se consolidó en 2016, cuando conoció a Cristian Pavón, entonces en Boca Juniors. “Por él entré a un club y una institución tan grande que aún no lo creo. Destaco su corazón enorme de él y toda su familia. Antes había estado en Vélez y con jugadores de otros clubes”, le dijo Albornoz a Infobae en junio de 2020.

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Su fama creció hasta llegar al predio de Ezeiza, donde atendió a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Fue quien me abrió las puertas. Realmente me dio una gran mano. Para mí es como un padre”, describió. Entre sus clientes también figuraron Wanchope Ábila, Daniele De Rossi, Carlos Tevez y Darío Benedetto.

La llegada a la selección argentina se dio para reemplazar al cordobés Jonás Cortes, peluquero exclusivo del equipo durante la Copa América de 2019. Desde entonces, Dany Ale se convirtió en el estilista oficial del plantel, presente en la Copa América, la Finalissima de Wembley ante Italia y el Mundial de Qatar. En ese torneo, uno de sus trabajos más comentados fue el corte al Dibu Martínez, quien lució la bandera argentina al costado de su cabeza en los octavos de final ante Australia. El arquero reveló luego que surgió de una apuesta con sus compañeros.

Uno de los episodios más recordados de Qatar involucró al Papu Alejandro Gómez: el jugador del Sevilla le pidió a Albornoz un corte al estilo David Beckham, pero el resultado no fue el esperado. “Para mí le quedó mal. Él se quiso cortar como Beckham y terminó como mi tía”, bromeó Rodrigo De Paul. El propio Gómez le reclamó al peluquero y le pidió paciencia: “Dame dos o tres días para que se acomode el corte”, le dijo al Kun Agüero durante la transmisión que ambos realizaron junto a Lionel Messi.

En Qatar, Albornoz no trabajó solo: ante la demanda del plantel, se sumó Ernesto Fontanet, llegado desde España para colaborar con los retoques de las estrellas. En su perfil de Instagram, Dany Ale cuenta con más de 1 millón seguidores, donde registra su trabajo con los jugadores de la Albiceleste.