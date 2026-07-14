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Trágico choque múltiple entre cinco vehículos en Córdoba: dos personas murieron y hay otros dos heridos

Se vieron involucrados un auto, una camioneta y tres camiones. Los lesionados fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto

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Un choque múltiple en la ruta nacional 35 de Córdoba dejó dos muertos y dos heridos entre Santa Catalina y Malena
Un choque múltiple en la ruta nacional 35 de Córdoba dejó dos muertos y dos heridos entre Santa Catalina y Malena

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este martes por la tarde en un brutal choque múltiple sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 705, entre las localidades de Santa Catalina y Malena, en el sur de la provincia de Córdoba. Las víctimas fatales —un hombre y una mujer cuya identidad aún no fue establecida— viajaban en un Toyota Corolla Cross proveniente del sur del país.

El siniestro se produjo alrededor de las 13 en el extremo norte del puente sobre el arroyo Corralito, al sur de Holmberg, en el trayecto que une esa localidad con el cruce de Malena. En el hecho estuvieron involucrados cinco vehículos: dos camiones Mercedes-Benz, un camión Volkswagen 19.320, una camioneta Ford Ranger y el Toyota Corolla Cross.

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La reconstrucción preliminar del hecho, que hicieron los medios locales La Voz y El Doce TV, indica que el Corolla Cross, el camión Volkswagen 19.320 —conducido por un transportista de 49 años— y un Mercedes-Benz 710 —a cargo de un hombre de 57 años que transportaba agua y soda— circulaban todos en dirección de sur a norte, hacia Holmberg. En sentido contrario, de norte a sur, se desplazaban un Mercedes-Benz 1134 manejado por un hombre de 38 años y la Ford Ranger en la que viajaba un conductor de 62 años.

Los dos heridos fueron el ocupante del camión Volkswagen, de 49 años, y el conductor de la Ford Ranger, de 62 años. Ambos fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir asistencia médica, de acuerdo con la información oficial.

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La gravedad del episodio motivó que la Policía Caminera dispusiera un corte total de tránsito en el sector, que se mantuvo hasta alrededor de las 19:30, por lo que duró entre cinco y seis horas. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Judicial, Bomberos y Gendarmería Nacional. Las autoridades solicitaron circular con precaución por la zona y evitar el tramo afectado mientras continuaban las tareas de emergencia.

De acuerdo con la información de La Voz, al momento del siniestro, las condiciones meteorológicas eran buenas y el tráfico en la región era intenso, con fuerte presencia de camiones.

La Fiscalía de turno de Río Cuarto tomó intervención para investigar las causas del choque. Las circunstancias que desencadenaron la tragedia son materia de investigación, informó la Policía de Córdoba.

Murió un policía bonaerense retirado en un accidente sobre la Ruta 36

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Un choque frontal en la Ruta 36 de La Plata dejó un muerto y tres heridos, y la víctima fatal fue un policía bonaerense retirado

Un choque frontal en la Ruta 36 del partido bonaerense de La Plata dejó un muerto y tres heridos en la madrugada del viernes. El accidente se produjo en el kilómetro 45, sobre un tramo recto sin iluminación artificial, dentro de la Zona Vial I, perteneciente al Distrito Vial Samborondón. La víctima fatal era un agente retirado de la Policía Bonaerense.

El siniestro comprometió dos vehículos: un Citroën C4 y un Chevrolet Agile. Según la información oficial, el primero circulaba en sentido ascendente cuando, por causas que aún se investigan, embistió de frente al otro automóvil. En ese punto, la calzada estaba reducida a un solo carril.

Al volante del Citroën viajaban A.V., de 30 años, y su acompañante K.S., de 37. Los dos sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados al Hospital de Romero y al Hospital de Gonnet, cada uno en una ambulancia diferente.

El conductor del Chevrolet Agile era Diego Mariano Dávalos, de 57 años, agente retirado de la Policía Bonaerense. Fue llevado en un primer momento al Hospital de Romero con lesiones de consideración.

Horas más tarde, se confirmó su muerte por insuficiencia cardíaca, circunstancia que modificó la carátula del expediente a “homicidio culposo”. La causa quedó en manos de la UFI 10 de La Plata.

Entre los efectos personales del conductor fallecido se halló un arma de fuego: una pistola Mini Bersa serie F94161. El personal del Destacamento Vial efectuó el balizamiento del área y labró las actuaciones del caso.

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