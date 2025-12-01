Sociedad

Accidente fatal en Mendoza: una mujer perdió el control de su auto, volcó y murió en el lugar

El siniestro ocurrió a la altura de Agua de la Avispa, en el kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7. Hay un hombre en grave estado. Un video mostró una peligrosa maniobra que realizó minutos antes del choque

Una mujer murió en un fatal accidente en Mendoza

Un nuevo accidente fatal se cobró la vida de una mujer de 38 años en la provincia de Mendoza después de que la conductora perdiera el control de su vehículo y volcara en la Ruta Nacional 7. Por el hecho, también hay un hombre que se encuentra en grave estado.

El accidente ocurrió minutos después de las 8 de la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 1075 de la Ruta Nacional 7, en el sector de Agua de la Avispa, pasando el Complejo Penitenciario Almafuerte.

De acuerdo a las reconstrucciones policiales, la mujer circulaba desde el oeste hacia el este a bordo de un Chevrolet Spin. Por razones que permanecen en estudio, perdió el dominio del vehículo, volcó y dio varios tumbos antes de que el auto quedara detenido sobre la calzada en sentido al este.

La víctima fue identificada como Noelia Emilce Valles, oriunda de San Juan, quien falleció en el acto como consecuencia del impacto. Su acompañante, Mario Roberto Palacios de 39 años, sufrió heridas de gravedad y fue auxiliado inmediatamente por el Servicio de Emergencias Coordinado. El hombre, quien permanecía consciente al momento de recibir asistencia médica, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde quedó internado en estado crítico, según reportaron los equipos de salud que actuaron en el lugar.

Así quedó el vehículo que trasladaba a la pareja

Las autoridades iniciaron tareas para determinar las causas concretas del vuelco, regulando el tránsito en la zona y ordenando el desarrollo de las pericias técnicas correspondientes. Personal de la policía científica, junto a agentes viales y bomberos, trabajó durante la mañana para relevar pruebas sobre la superficie y mecánica del accidente. Las primeras hipótesis señalan que en el siniestro no habrían participado otros vehículos, aunque todas las circunstancias se encuentran bajo revisión.

En las últimas horas, los Bomberos Voluntarios de Uspallata publicaron un video que muestra los instantes previos a la tragedia. En la grabación, la conductora realiza un adelantamiento sobre un camión en un sector de la ruta con doble línea amarilla, específicamente en el kilómetro 1.121, en el tramo entre Cerro Negro y Guido de la Ruta 7. Según describieron los bomberos en su publicación, Valles ejecutó la maniobra en una zona no permitida y en presencia de un camión que se aproximaba de frente, lo que configuró una infracción riesgosa.

En la publicación realizada, los Bomberos de Uspallata indicaron: “Lamentablemente termina de la peor manera”.

Choque e incendio en Mendoza: dos muertos y cuatro heridos

Un violento accidente vial ocurrido sobre la ruta nacional 7, a la altura de la localidad mendocina de Potrerillos, en Luján de Cuyo, dejó un saldo de dos camioneros fallecidos y cuatro personas heridas, entre ellas una niña de 8 años.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 23:40 en el kilómetro 1.090, involucró a dos camiones y un automóvil particular y obligó a interrumpir el tránsito durante varias horas en uno de los principales accesos hacia la alta montaña.

Tras el choque de los camiones, un auto que circulaba por la ruta embisitió de atrás a uno de ellos

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho se produjo cuando un camión marca Maldonado, cargado con alfalfa y conducido por Fernando Sebastián Heredia, que se dirigía hacia el oeste, invadió el carril contrario en una zona de doble línea amarilla.

En ese momento, colisionó de frente contra un camión Volvo sin carga, guiado por Andrés Astudillo González, de nacionalidad chilena, que circulaba en sentido opuesto.

La violencia del impacto fue tal que ambos vehículos pesados volcaron sobre la banquina sur y se incendiaron por completo. Uno de los rodados transportaba material inflamable (cubiertas), lo que generó una rápida propagación del fuego e impidió el acceso de los rescatistas a las cabinas.

Dos camiones colisionaron de frente sobre la ruta 7, a la altura de Potrerillos, y se prendieronn fuego. Los dos conductores murieron calcinados

Los dos camioneros murieron calcinados dentro de los vehículos, según constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Segundos después del choque frontal, un Renault Megane que circulaba también en dirección oeste impactó contra la parte trasera del camión chileno, sumándose al siniestro. En el vehículo viajaban G.D.M. (38 años), M.D.T. (38), M.I.G. (44) y una niña de 8 años, quienes resultaron con politraumatismos moderados.

