El Salvador: La Defensoría del Consumidor avisa a la Fiscalía por una posible estafa tras espectáculos cancelados

Denunciaron una posible estafa por shows cancelados sin reembolso en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría del Consumidor presentó este martes un aviso ante la Fiscalía General de la República por una posible estafa vinculada a espectáculos artísticos y deportivos cancelados sin reembolso a quienes compraron entradas.

La denuncia apunta a eventos organizados por Black Moon Shows/Red Moons Music y comercializados a través de la tiquetera Digiticket, según el reporte institucional.

En el marco de las diligencias, la Defensoría pidió información al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que respondió que no encontró registros de permisos o autorizaciones para la realización de los espectáculos investigados.

De acuerdo con esa cartera, los organizadores no contaban con la autorización y la clasificación de contenido requerida.

La actuación del organismo se originó en denuncias de consumidores que afirmaron haber comprado boletos para eventos que no se realizaron y que no recibieron devolución del dinero ni información clara sobre mecanismos y plazos para el reembolso.

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La Defensoría informó que recopiló datos e hizo gestiones que permitieron identificar indicios de posibles ilícitos penales, por lo que remitió el caso a la Fiscalía para que determine responsabilidades e impulse las investigaciones.

Entre los eventos incluidos en la denuncia figuran Globetrotters en El Salvador, The Original Harlem, el concierto de la banda Masterplan El Salvador y El Salvador Reggae Night, en el que participarían Alborosie & Shengen Clan y Gentleman.

Las personas consumidoras indicaron que adquirieron las entradas en Digiticket y que se enteraron de la cancelación por redes sociales, sin recibir información oportuna sobre cómo recuperar el dinero pagado.

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La Defensoría del Consumidor actuó tras denuncias de consumidores que compraron boletos para eventos que no se realizaron y no recibieron devolución del dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría recordó que existe derecho a la reversión de pago cuando el servicio contratado no se presta y llamó a quienes aún no denunciaron a hacerlo en sus oficinas o mediante el formulario en línea habilitado en https://enlinea.defensoria.gob.sv/. También indicó que se puede solicitar orientación al 910 o al WhatsApp 7844-1482.

La Defensoría del Consumidor ya intervino en otros conciertos suspendidos

Antes de este antecedente, la Defensoría del Consumidor también debió activar mecanismos de protección en otros casos. Con otra productora salvadoreña, la institución presionó y supervisó un proceso de reversión de pagos y entrega de dinero a favor de aficionados tras inconvenientes con entradas administradas por la empresa en eventos de alta demanda.

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Otro caso fue el del concierto de Pedro Capó. Allí, la institución activó de forma urgente un procedimiento legal de protección para resguardar los fondos de las personas afectadas y obligar a la productora a devolver el dinero después de la suspensión del espectáculo.

El aviso señala cancelaciones de shows y partidos vendidos por Digiticket, mientras Gobernación dijo que no halló permisos para esos montajes y varias personas supieron de la suspensión por redes socia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia de estos antecedentes responde de forma directa a una pregunta central: cuando un evento masivo se suspende y el dinero no se reintegra de manera adecuada, en El Salvador ya existieron intervenciones oficiales para forzar devoluciones y proteger a los compradores.

El Código Penal salvadoreño castiga la estafa con hasta 5 años de cárcel

El artículo 215 del Código Penal de El Salvador tipifica el delito de estafa. Según esta disposición, incurre en estafa quien obtiene un provecho injusto para sí o para un tercero, en perjuicio de otra persona, utilizando un ardid o cualquier otro medio para engañar o sorprender la buena fe. Si el monto defraudado supera los 200 dólares, la sanción contemplada es de dos a cinco años de prisión.

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