Honduras

Honduras: DAET reporta captura de 67 presuntos extorsionadores en sus primeros dos meses de operaciones

La División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas informó que ha capturado a 67 personas vinculadas con el delito de extorsión durante sus primeros dos meses de funcionamiento.

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Las investigaciones permitieron afectar estructuras dedicadas al cobro de extorsión. (FOTO: Infobae)
Las investigaciones permitieron afectar estructuras dedicadas al cobro de extorsión. (FOTO: Infobae)

La División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) informó que durante sus primeros dos meses de operaciones ha logrado la captura de 67 personas señaladas por su presunta participación en delitos relacionados con la extorsión en distintas zonas del país.

El comisario Cristian Nolasco explicó que los resultados son producto de las investigaciones desarrolladas por la unidad especializada y de las denuncias presentadas por la ciudadanía a través de la línea telefónica 143, habilitada para reportar este tipo de delitos.

Según el funcionario, las acciones han permitido afectar las operaciones de estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsión y evitar pérdidas económicas que superan los 100 millones de lempiras para las víctimas.

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La DAET indicó que continuará fortaleciendo las investigaciones para identificar a más integrantes de organizaciones dedicadas a este delito.

Capturas incluyen diferentes perfiles

De acuerdo con Nolasco, entre las personas detenidas figuran hombres, mujeres, menores de edad e incluso grupos familiares que presuntamente participaban en actividades relacionadas con la extorsión.

El comisario destacó que la información proporcionada por los ciudadanos ha sido determinante para desarrollar las investigaciones y ejecutar los operativos.

La división aseguró que evitó pérdidas superiores a los 100 millones de lempiras.(FOTO: La Prensa)
La división aseguró que evitó pérdidas superiores a los 100 millones de lempiras.(FOTO: La Prensa)

Las autoridades reiteraron que la denuncia continúa siendo una herramienta fundamental para identificar a los responsables y proteger a las personas afectadas.

Asimismo, hicieron un llamado a continuar utilizando los canales oficiales para reportar amenazas o cobros ilegales.

Operativos contra estructuras criminales

Entre las acciones más recientes, la DAET informó sobre la captura de dos hermanos señalados como supuestos integrantes de la Pandilla 18.

La detención se realizó en el sector de Zapote Norte, donde, según las investigaciones, ambos mantenían bajo amenazas a transportistas que cubren diferentes rutas del país.

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Las autoridades señalaron que las víctimas operaban principalmente en recorridos hacia Los Junqueños, así como en corredores que conectan con Nacaome, Choluteca, Santa Bárbara e Intibucá.

De acuerdo con la investigación, estas estructuras obtenían importantes ingresos mediante el cobro sistemático de extorsiones.

Más de L100 millones dejaron de llegar a grupos criminales

Nolasco afirmó que las acciones ejecutadas por la DAET han permitido impedir que más de 100 millones de lempirascontinúen llegando a organizaciones delictivas.

El funcionario sostuvo que estos recursos eran utilizados para fortalecer las operaciones de grupos criminales que operan en diferentes regiones del país.

Las autoridades consideran que afectar las finanzas de estas estructuras representa una parte importante de la estrategia para reducir la incidencia de este delito.

Autoridades atribuyen los resultados a las denuncias recibidas mediante la línea 143. (FOTO: La Prensa)
Autoridades atribuyen los resultados a las denuncias recibidas mediante la línea 143. (FOTO: La Prensa)

La DAET reiteró que continuará desarrollando operaciones en coordinación con el Ministerio Público y bajo supervisión de las autoridades judiciales.

El comisario aseguró que todas las investigaciones se realizan respetando las garantías constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión, destacando que la información proporcionada por las víctimas resulta clave para desarticular las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en el país.

Las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos de la DAET es debilitar las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a la extorsión, mediante investigaciones que permitan identificar tanto a quienes ejecutan los cobros como a quienes administran o reciben el dinero obtenido de manera ilícita.

Asimismo, reiteraron que la colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para avanzar en las investigaciones, por lo que exhortaron a las víctimas a denunciar cualquier amenaza o intento de extorsión.

Según la institución, la información proporcionada permite planificar operativos con mayor precisión y ampliar las acciones para desarticular estas redes criminales.

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