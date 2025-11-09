Sociedad

Otro accidente cerca de San Rafael, Mendoza, dejó como saldo un muerto y tres heridos

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy sobre la ruta 143. Ayer hubo un fallecido cerca de la misma localidad mendocina

El accidente sobre la Ruta
El accidente sobre la Ruta Nacional 143 terminó con una víctima.

La madrugada de este domingo en Villa Atuel se vio marcada por un nuevo accidente fatal en la Ruta Nacional 143, donde un joven de 25 años perdió la vida tras el vuelco del vehículo que conducía. Este hecho representa el segundo siniestro mortal registrado en las últimas horas en el departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza.

El episodio tuvo lugar cerca de las seis de la mañana, a la altura del kilómetro 457 de la mencionada ruta. Según detalló el medio local El Sol, un Ford Ka, que transitaba en sentido este-oeste, acababa de salir de un salón de eventos cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y el automóvil volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del impacto, Laureano Pérez, de 25 años, quien se encontraba al mando del Ford Ka, sufrió lesiones de extrema gravedad. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Schestakow, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

En el interior del vehículo viajaban además una mujer de 26 años y dos adolescentes de diecisiete años. Todos ellos resultaron con politraumatismos y permanecen bajo observación médica.

En el lugar del accidente intervinieron efectivos de la Comisaría 26, personal de Policía Científica y agentes de la Policía Vial de General Alvear. Las fuerzas de seguridad trabajan para determinar las circunstancias exactas que provocaron el siniestro.

El conductor del camión Mercedes
El conductor del camión Mercedes Benz resultó ileso, mientras que la víctima falleció en el acto, según el Servicio Médico Coordinado (Los Andes)

Ayer a la tarde, la tranquilidad de Monte Comán y sus alrededores se vio abruptamente interrumpida por un accidente en la Ruta 153, que dejó como saldo la muerte de un vecino de la región y generó una profunda conmoción en la comunidad.

El siniestro, ocurrido a unos cinco kilómetros de la localidad mendocina, involucró a una camioneta Ford Ranger conducida por Lorenzo Zapata, de 77 años, y a un camión Mercedes Benz al mando de un ciudadano brasileño identificado por las iniciales A.M.

De acuerdo con la información difundida por medios locales como Diario UNO, el choque se registró alrededor de las 14.35. Las circunstancias que llevaron a la colisión aún son materia de investigación, aunque los primeros reportes señalan que la Ford Ranger impactó inicialmente el eje trasero de un camión Scania 450.

El conductor de este último, quien transitaba junto al Mercedes Benz, brindó su testimonio a las autoridades y describió que ambos camiones circulaban en conjunto cuando, de manera repentina, la camioneta provocó el primer choque y, acto seguido, terminó colisionando de frente con el vehículo brasileño, según consignó Los Andes.

El impacto fue de tal magnitud que el personal del Servicio Médico Coordinado que acudió al lugar solo pudo constatar el fallecimiento en el acto de Lorenzo Zapata. Por su parte, el conductor del camión Mercedes Benz resultó ileso. La intervención de la Comisaría 64° de Monte Comán fue inmediata, sumándose también bomberos y el ayudante fiscal de turno, quien ordenó la realización de peritajes y los procedimientos habituales para esclarecer la dinámica del siniestro.

El operativo en Mendoza.
El operativo en Mendoza.

A comienzos de este mes, se había registrado un incidente vial en la Ciudad de Mendoza, que dejó como saldo la muerte de un menor de edad y otro adolescente hospitalizado. La tragedia sucedió en la intersección de Boulogne Sur Mer y J. y M. Clark, donde un Volkswagen Up blanco circulaba en dirección sur-norte.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo era conducido por M.A.M, de 82 años. Al llegar al semáforo de la mencionada esquina, el automóvil habría cruzado mientras la señal se encontraba en luz roja. En ese preciso momento, los dos menores intentaban atravesar la calle y fueron arrollados por el rodado.

Como consecuencia del impacto, Fausto Morco, de 13 años, perdió la vida inmediatamente en el lugar. Las autoridades confirmaron que otro menor de edad también resultó lesionado y fue derivado de urgencia al Hospital Humberto Notti para recibir atención médica.

Choque y muerte en Córdoba

Un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 17, en las inmediaciones de La Para, departamento Río Primero, dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años y varios heridos, luego de que un vehículo impactara violentamente contra la estructura de un comercio y un camión estacionado.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:55 de la mañana del domingo, cuando un Volkswagen Gol Trend en el que viajaban cuatro personas —tres jóvenes de 18, 19 y 25 años, junto a una adolescente de diecisiete— perdió el control y colisionó primero contra una infraestructura perteneciente a un local comercial y, posteriormente, contra un camión que se encontraba sin ocupante en el interior del establecimiento.

Un joven de 25 años
Un joven de 25 años murió producto de un violento choque en Córdoba.

Como resultado del choque, el ocupante de mayor edad, de veinticinco años, falleció en el lugar. Los otros tres pasajeros fueron trasladados de inmediato a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

