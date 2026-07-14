La tajante decisión que tomó Melody Luz sobre Alex Caniggia en medio de los rumores de separación: “No me hace bien”

Melody Luz contó por qué dejó de seguir a Alex Caniggia en Instagram

Entre polémicas frases y rumores de separación, Melody Luz reveló la tajante decisión que tomó en su vínculo con Alex Caniggia. Luego de afirmar que ‘estaba sola’, y en medio de los preparativos por el cumpleaños de su hija Venezia, la bailarina sorprendió a sus seguidores al contar cómo está su relación con el mediático.

Todo sucedió cuando Luz visitó Bondi Live y explicó cómo se sentía: “Se habló mucho que estamos separados. No estamos separados. Él está de viaje hace un mes incomunicado por un trabajo del que no puedo decir. Y yo no lo sigo en Instagram”.

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Acto seguido, la bailarina explicó por qué tomó esta tajante decisión: “No me hace bien seguirlo. Yo conozco una persona en casa que no es la misma que él, eh, comparte en redes. Y yo la que comparte en redes... No me gusta. No me gusta escucharlo hablar mal de Wanda o bardear a Lali o los pobres, que los varan. Es un personaje, yo lo sé, pero no lo comparto. Prefiero no seguirlo, prefiero no ver, prefiero que no me amargue el día, porque después en casa es otra cosa”.

Fue entonces cuando Alejandra Maglietti la interrumpió y le preguntó: “¿Y te llegan muchos mensajes privados, como atacándote o hateándote por lo que él dice?”. Tras reflexionar un instante, la influencer detalló: “Me mandan comentarios como de que yo lo tengo que educar. Y yo no soy su mamá. Yo no voy a ocupar rol de maternarte cuando no es mi tarea y ya tengo a quién maternar”.

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Melody Luz explica su relación con Alex Caniggia luego de una historia suya que levantara rumores de separación

Alex Caniggia y Melody Luz se conocieron en 2022 durante “El Hotel de los Famosos”. Desde entonces formaron pareja y, en 2023, recibieron a su hija Venezia. A lo largo de estos años, la relación atravesó conflictos familiares, prejuicios y una separación, hasta que retomaron el vínculo. Recientemente, una publicación de Melody en redes sociales reactivó las especulaciones sobre su presente como pareja.

El hecho se originó cuando Melody compartió una historia de Instagram para solicitar ayuda en la organización del cumpleaños de su hija, que será el 26 de julio. “Falta poco para el cumple de Vene. Estoy sola para organizarle el cumple y se me está por colapsar el cerebro”, escribió. Pidió sugerencias para maquilladora artística, show de princesas, souvenirs y juegos. La frase “estoy sola” bastó para que muchos seguidores interpretaran que podía tratarse de una crisis de pareja.

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Melody respondió poco después con un video en sus redes, donde agradeció los mensajes y aclaró la situación: “Gracias a todas y a todos los que me estuvieron pasando data”, expresó. “Estaba a punto de tener todo listo y pasaron cosas. No importa qué”, agregó. Luego, explicó el motivo de su comentario: “Digo que estoy sola porque Alex está de viaje, trabajando, está incomunicado. No les puedo decir dónde ni qué está haciendo, pero aunque no lo puedan creer, está trabajando”. Cerró el mensaje asegurando: “Me tengo que hacer cargo de un montón de cosas para el cumple, que es mucha fuerza, pero yo puedo, yo puedo”. El paradero de Alex no fue revelado y su última publicación en Instagram, de hace cuatro semanas, corresponde a su participación en el reality “The 50 Italia”.

Melody Luz habló de hate, maternidad y redes al referirse a Alex Caniggia

Este episodio se produce pocos meses después de que la pareja celebrara cuatro años juntos con dedicatorias en redes sociales. Melody compartió una foto abrazando y besando a Alex, acompañada del texto: “Felices 4 años amore mío. Sí que es toda una aventura extrema compartir con vos mi acuariano loco. Tenés un corazón enorme y me lo demostrás todos los días. Por muchos años más. Te amo papuchi”. Alex respondió: “Amor mío de mi vida, felices 4 años, te amoooooo Pingui, enana de mi vida, te elijo hoy y siempre”.

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El hijo de Claudio Paul Caniggia también publicó historias donde rememoró los comienzos de la relación en el reality. En una de ellas escribió: “Sigo mirándote como el primer día, mi Pingui, enana hermosa… pero amándote mucho más”. En otra, junto a una imagen de ambos riendo, agregó: “Hoy cumplimos 4 años con mi mujer hermosa. Mi Pingui, enana, te amo por muchos años más con vos hasta el infinito”. También incluyó una foto del set donde se conocieron: “Amor mío, pasaron 4 años desde que te conocí y nos enamoramos y hasta formamos nuestra propia familia. Con vos para siempre, te amo”.

La celebración del aniversario ocurrió después de que, en 2025, la pareja atravesara una separación. Durante ese período, el único vínculo entre ambos fue la crianza de Venezia. Melody expuso públicamente algunas discusiones por la rutina de su hija y por la relación que mantuvo con Santiago del Azar, también participante del programa, tras la ruptura. Finalmente, la pareja retomó la relación.

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