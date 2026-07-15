Guatemala

Guatemala cierra comedores para la policía por anomalías y, en su lugar, anuncia nuevo bono

La revisión interna en Gobernación buscará determinar si existen hechos denunciables ante el Ministerio Público, luego de señalamientos por adjudicaciones fraccionadas y un grupo reducido de proveedores con contratos millonarios

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Los comedores de la PNC solo beneficiaban al 24% del personal policial porque se concentraban en la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio de Gobernación cerró de forma definitiva los comedores de la PNC y los sustituyó por un bono de alimentación en Guatemala. (Agencia Guatemalteca de Noticias) (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó el cierre definitivo de los comedores destinados a la Policía Nacional Civil (PNC), una decisión que implica la apertura de una nueva etapa en las prestaciones para el personal policial en Guatemala, a través de un bono de alimentación que inició en 500 quetzales y que ahora subirá a 1,200 quetzales.

Según el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, esta medida forma parte de la dignificación de la policía en Guatemala, pues eso se traduce en mejor seguridad. Además, de que permitió “terminar con los contratos dudosos que existían relacionados a los comedores (policiales).

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el cierre de los comedores de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a las denuncias de irregularidades. (Gobierno de Guatemala)

Monopolios y adjudicaciones millonarias

Durante procesos de fiscalización en el Congreso guatemalteco, diputados revelaron que un pequeño grupo de empresas acaparaba los contratos de suministros para los comedores bajo la modalidad de compras directas y fraccionadas para evadir licitaciones competitivas.

Entre las principales señaladas están:

  • San Gabriel S.A.: Adjudicaciones por Q267.2 millones para la compra de insumos básicos como jugos, limones, huevos y chocolates.
  • Greiton S.A.: Contratos por Q63 millones para el suministro de verduras.
  • Grupo Empresarial Global S.A.: Compras directas de alimentos por Q16.4 millones.

Otro de los señalamientos realizados, es que a pesar del gasto millonario, los comedores policiales beneficiaban únicamente al 24% del personal policial, ya que se concentraban únicamente en la Ciudad de Guatemala, dejando por un lado a aquellos agentes que prestan sus servicios en los diferentes municipios y departamentos del país.

Los comedores de la PNC solo beneficiaban al 24% del personal policial porque se concentraban en la Ciudad de Guatemala.
El Estado de Guatemala desembolsó Q626.4 millones en alimentación policial desde 2022, aunque los comedores Academia, Jardín Infantil y Hospital de la PNC seguirán abiertos. (Agencia Guatemalteca de Noticias) (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Cierre definitivo

Ante esta situación, el Gobierno Central buscó la manera de solucionar el problema, pero sin dejar a los agentes de la PNC sin el recurso para cubrir su alimentación, como parte de las medidas de dignificación.

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Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación, explicó que la medida responde a la detección de irregularidades en las compras de insumos para los comedores policiales. “Los comedores que durante mucho tiempo dieron mucho de qué hablarpor compras anómalas”, sostuvo Villeda.

Además, detalló que se ordenó una auditoría dentro del Ministerio de Gobernación para determinar si ha habido anomalías que sean “meritorias para presentar denuncias ante el Ministerio Público”.

Universalización del beneficio

La nueva política busca universalizar el acceso al beneficio alimentario para todos los agentes de la Policía Nacional Civil. “Lo que nosotros estamos haciendo es universalizar este beneficio, mediante la implementación de un bono que sustituya los comedores”, declaró Villeda.

El beneficio será reemplazado por un bono económico que llegará a todo el personal de la institución, incluyendo al personal administrativo.

“Antes sólo 1 de de cada 4 policías obtenían este beneficio, ahora lo obtendrá el 100% de la fuerza policial”, remarcó el Ministro del Interior.

Proceso administrativo y retroactividad

El bono económico deberá pasar por un proceso administrativo que involucra al Ministerio de Gobernación, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), la Secretaría General de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Dirección Técnica del Presupuesto.

Villeda afirmó que el pago tendrá carácter retroactivo al 15 de mayo de 2026, fecha en que se ordenó el cierre de los comedores.

A pesar del cierre generalizado, algunos comedores continuarán funcionando, entre ellos el ubicado en la Academia, el Jardín Infantil y el Hospital de la Policía Nacional Civil seguirán operando. Estos espacios atienden necesidades particulares dentro de la estructura policial.

Cifras del gasto en alimentación policial

Desde la inauguración del primer comedor en 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el Estado ha desembolsado Q626.4 millones por concepto de alimentos hasta febrero de 2026.

Los comedores de la PNC solo beneficiaban al 24% del personal policial porque se concentraban en la Ciudad de Guatemala.
El Estado de Guatemala desembolsó Q626.4 millones en alimentación policial desde 2022, aunque los comedores Academia, Jardín Infantil y Hospital de la PNC seguirán abiertos. (Agencia Guatemalteca de Noticias) (Agencia Guatemalteca de Noticias)

El presupuesto anual destinado al funcionamiento de los comedores llegó a Q253.5 millones en 2025, mientras que hasta febrero de 2026 se habían ejecutado Q52.5 millones. El costo promedio por agente ascendía a Q10.50 para el desayuno, Q24.00 para el almuerzo y Q15.62 para la cena.

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