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Una influencer argentina relató el violento episodio que vivió en Atlanta durante el Mundial: “Intentaron abusarme”

Melina Moriatis, una periodista deportiva y creadora de contenido, relató en sus redes que un hombre la persiguió dentro de un hotel en Estados Unidos y que la situación terminó con una intervención policial

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Melina Moriatis denunció un intento de abuso en un hotel de Atlanta mientras cubría el Mundial 2026 en Estados Unidos (Video: Instagram)

Melina Moriatis, periodista deportiva e influencer argentina con más de 680.000 seguidores en Instagram, denunció haber sufrido un intento de abuso en un hotel de Atlanta en la madrugada del lunes, mientras se encontraba en esa ciudad cubriendo el Mundial 2026. Según su relato, difundido en un video en sus redes sociales, un hombre en situación de calle la persiguió dentro del establecimiento y la situación escaló hasta la violencia física antes de que la policía llegara al lugar. Cuatro hinchas argentinos oriundos de San Juan fueron quienes la protegieron durante casi media hora, a costa de golpes y cortes.

Todo ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando Moriatis llegó al hotel directamente desde el aeropuerto tras una jornada de trabajo. Al acercarse a la recepción para hacer el check-in, advirtió la presencia de un hombre que, según describió en un video publicado en su cuenta de Instagram, estaba “totalmente pasado” sentado en el lobby. Tomó las llaves de su habitación y se dirigió al ascensor, pero el hombre la siguió e ingresó con ella al elevador. Antes de que las puertas se cerraran, logró salir y volvió a la recepción para pedir ayuda.

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La empleada del hotel intentó intervenir sin éxito. Otro huésped argentino también trató de alejar al hombre, pero tampoco pudo contenerlo. Fue en ese momento cuando aparecieron Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Turcato, Nicolás Tomasini y Fran Hidalgo, los cuatro sanjuaninos que se convertirían en los protagonistas de la noche. Moriatis les pidió que formaran una barrera para cubrirla mientras ella intentaba llegar a su habitación.

La influencer fitness y periodista deportiva relató que un hombre la persiguió dentro del hotel cuando llegaba desde el aeropuerto para hacer el check-in
La influencer fitness y periodista deportiva relató que un hombre la persiguió dentro del hotel cuando llegaba desde el aeropuerto para hacer el check-in

La estrategia no salió como esperaban. “Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar, los cortó, me empezó a perseguir”, relató Moriatis en el video. El agresor atacó a los cuatro jóvenes con el objeto improvisado y volvió a ir tras ella, que logró escapar corriendo y esconderse en algún punto del hotel mientras otros testigos llamaban a la policía.

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La espera fue larga. Los efectivos tardaron aproximadamente media hora en llegar, y durante todo ese tiempo los cuatro hombres sostuvieron la situación, aguantaron los golpes y mantuvieron al agresor a raya para que no encontrara a la periodista. “Los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida, porque hubiese terminado en una tragedia horrible”, describió Moriatis, todavía conmocionada. Cuando la policía finalmente llegó, el hombre fue detenido y trasladado.

“Intentaron abusarme”, aseguró la influencer en el video que publicó y que incluyó imágenes del momento posterior al incidente y fragmentos del audio captado durante la crisis, donde se escucha su voz pidiéndoles a los jóvenes que lo agarren y alertándolos sobre la navaja. “Tiene una navaja”, se la escucha gritar, entre sus pedidos de ayuda.

El video que publicó Melina Moriatis sobre el intento de abuso incluye audios en los que alerta que el agresor tenía una navaja
El video que publicó Melina Moriatis sobre el intento de abuso incluye audios en los que alerta que el agresor tenía una navaja

En la publicación, Moriatis no solo agradeció a los cuatro hombres sino que también reflexionó sobre lo que el episodio le reveló. “No sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra de defender a muerte a un desconocido”, escribió, y agregó: “Dicen que nos une solo el fútbol, pero somos un pueblo solidario, que protege sin medir a quién y sigue ayudando por más difícil que se ponga la situación”. Como forma concreta de agradecimiento, lanzó una campaña pública para conseguirles entradas al partido de la Selección Argentina, que se disputará el miércoles en Atlanta por las semifinales del Mundial.

Moriatis reside en Miami y es prima de Stefy y Vicky Xipolitakis. Con una trayectoria como periodista deportiva y referente del fitness, viaja habitualmente por el mundo y tiene una comunidad consolidada en redes sociales. Su cobertura del Mundial 2026 la llevó a Atlanta días antes del partido entre Argentina e Inglaterra, uno de los cruces más esperados del torneo.

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