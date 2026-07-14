Sociedad

Rescataron a cuatro personas que se habían extraviado en medio de la Cordillera de los Andes

El operativo por parte del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional se desarrolló en el cerro Penitentes. Todo ocurrió en medio de un intenso temporal de nieve

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El Grupo Especializado en Alta Montaña activó un operativo de búsqueda en el Cerro Penitentes tras una alerta recibida por el Escuadrón 27 Uspallata
El Grupo Especializado en Alta Montaña activó un operativo de búsqueda en el Cerro Penitentes tras una alerta recibida por el Escuadrón 27 Uspallata

Cuatro personas extraviadas en el Cerro Penitentes, en plena cordillera de los Andes, fueron localizadas y rescatadas por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional, luego de que se activaran los protocolos de búsqueda en uno de los sectores de mayor complejidad geográfica de la provincia de Mendoza.

La alerta llegó al Escuadrón 27 “Uspallata”, unidad de la que depende el GEAM, con información sobre la presencia de cuatro ciudadanos extraviados en las inmediaciones del cerro, a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional N° 7.

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De inmediato, las patrullas de rescate se movilizaron hacia la zona con el equipamiento técnico requerido para operar en terrenos de alta complejidad y bajo condiciones climáticas adversas.

Los efectivos localizaron a los cuatro extraviados en el Cerro Penitentes y constataron que se encontraban en buenas condiciones físicas generales
Los efectivos localizaron a los cuatro extraviados en el Cerro Penitentes y constataron que se encontraban en buenas condiciones físicas generales

Tras las tareas de rastrillaje en el sector montañoso, los efectivos lograron establecer contacto físico con los cuatro extraviados. La constatación inicial fue positiva: todos se encontraban en buenas condiciones físicas generales. De inmediato, el personal del GEAM les suministró infusiones calientes y alimentos para garantizar su estabilización térmica y energética.

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Una vez evaluado el estado de salud de los involucrados, los gendarmes dieron inicio al descenso controlado desde el punto de localización. La operación de evacuación se completó sin registrar novedades de gravedad, con el repliegue seguro de la totalidad de los ciudadanos y del equipo de rescatistas hacia el asiento de la subunidad táctica.

El Cerro Penitentes, ubicado sobre el corredor andino que conecta Mendoza con Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, es un destino frecuentado por montañistas y esquiadores, pero también un escenario recurrente de operativos de búsqueda y rescate ante las condiciones que impone el terreno de alta montaña.

Un hombre cayó cuando escalaba un cerro, se fracturó la pierna y tuvo que ser rescatado

Un hombre de 43 años debió ser rescatado durante la madrugada del 7 de mayo desde la estribación norte del cerro Feliz Cumpleaños, en Cacheuta, dentro de la provincia de Mendoza. La víctima sufrió una caída en un sector de difícil acceso en la zona precordillerana mendocina que le generó fuertes dolores en la pierna derecha y una posible fractura.

El aviso llegó de noche al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Luján de Cuyo, que reportó a una persona lesionada en las inmediaciones de la Ruta 82. Pasadas las 23, las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda, ya que el hombre no tenía posibilidades de bajar por sus propios medios desde el risco donde quedó atrapado.

Se cayó mientras subía un cerro en Mendoza, se fracturó y tuvo que ser rescatado
Un hombre de 43 años fue rescatado en el cerro Feliz Cumpleaños, en Cacheuta, después de sufrir una caída con posible fractura en la pierna derecha

A raíz de ese llamado, efectivos de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) emprendieron el ascenso al cerro. El equipo debió sortear piedras y desniveles del terreno hasta dar con el hombre enriscado. Una vez en su posición, procedieron a hidratarlo y estabilizarlo antes de encarar el descenso, según confirmaron medios locales como El Sol y Mdz.

Para trasladar a la víctima con las garantías necesarias, el equipo de la UPRAM desplegó equipamiento técnico especializado para rescate de altura. Las maniobras se prolongaron durante toda la madrugada, producto de las características del terreno y de las dificultades inherentes a un operativo nocturno en la montaña. La oscuridad, la irregularidad del suelo y la necesidad de movilizar a una persona con una posible fractura en la pierna determinaron el ritmo pausado y metódico de cada maniobra. El frío propio de la zona precordillerana sumó una variable adicional al trabajo de los rescatistas, que debieron actuar con precisión en cada etapa del procedimiento.

Cerca de las 7:25, los rescatistas llegaron junto al hombre a la Ruta 82. Según indicaron medios locales, la víctima se retiró posteriormente por sus propios medios.

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