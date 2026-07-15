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El técnico de Inglaterra palpitó el cruce ante Argentina por las semifinales del Mundial: su plan para “frenar” a Messi

Thomas Tuchel anticipó que evalúa tomar recaudos sobre el capitán argentino

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Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, admitió que su cuerpo técnico estudió la posibilidad de asignarle una marca personal a Lionel Messi y advirtió que cualquier selección puede caer en un Mundial, incluida la suya, en la conferencia de prensa previa a la semifinal ante la selección argentina del miércoles en Atlanta.

El cruce llega cargado de historia. Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo, con ventaja para los europeos: tres victorias inglesas -en 1962, 1966 y 2002-contra dos argentinas, la de 1986 y la de 1998 por penales. El partido más recordado de esa serie es el cuarto de final de México 1986, cuando Diego Maradona anotó el gol con la mano y el llamado Gol del Siglo en una victoria 2-1 que quedó grabada en la memoria colectiva de ambos países. Ahora, cuatro décadas después, las selecciones vuelven a verse en instancias eliminatorias, esta vez con Messi del lado argentino.

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“Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y de lo que los mueve. Es muy triste, pero es justo”, sostuvo el técnico alemán de 52 años. Su postura coincidió con la que expresó el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien también pidió analizar el compromiso exclusivamente desde lo futbolístico.

Messi se enfrentará a Inglaterra por primera vez en su carrera (Reuters/Denny Medley)
Messi se enfrentará a Inglaterra por primera vez en su carrera (Reuters/Denny Medley)

Sobre Messi, Tuchel fue directo: “No tengo palabras para hablar del torneo que está haciendo”. Reveló que el análisis del rival incluyó evaluar un trato especial sobre el capitán albiceleste: “Pensamos en si le íbamos a hacer una marca personal, porque todos sabemos dónde se para y lo que hace, pero es difícil de frenar”. Reconoció, además, que han “encontrado algunas trabas para analizarlo” y cerró ese tramo de la conferencia con una frase que sintetiza el peso del duelo: “Es muy singular jugar contra los campeones vigentes y contra Lionel Messi”.

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El diagnóstico sobre el conjunto de Scaloni fue amplio. Tuchel destacó la estabilidad del ciclo -sin grandes cambios en cuatro años- y la solidez mental del grupo: “Cuenta con mentalidad y espíritu. No entran en pánico. Parecen invencibles, es sobresaliente. Juegan con una marca de identidad muy clara”. Señaló que los jugadores argentinos se conocen bien, tienen un juego definido y acumulan experiencia en torneos de máximo nivel: “Hemos detectado algunos patrones en su juego, pero si se cierra ese patrón, encontrarán uno nuevo”.

Thomas Tuchel palpitó el duelo frente a Argentina (REUTERS/Paul Childs)
Thomas Tuchel palpitó el duelo frente a Argentina (REUTERS/Paul Childs)

Con todo, Tuchel se encargó de dejar en claro que los pronósticos no definen partidos. “Todos los equipos del mundo pueden ser vencidos. Inglaterra también“, afirmó. Y anticipó un encuentro de alta intensidad: “Me sorprendería mucho que fuera tranquilo o fácil para cualquiera de los dos. Habrá cambios de ánimo, será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos”.

El técnico reconoció que el nerviosismo del plantel inglés existe también por el peso de la instancia en sí. “Los jugadores quieren participar y jugar este partido, que será emblemático. Quedará como un capítulo extraordinario y tenemos esa responsabilidad”, dijo. Inglaterra no llega a una final del mundo desde 1966, el año en que levantó su única Copa del Mundo, precisamente ante Alemania Occidental en Wembley.

Sobre la decisión de Argentina de vestir la camiseta azul —un guiño supersticioso habitual en el fútbol argentino—, Tuchel respondió entre risas: “No lo sabía honestamente. Yo hubiera hecho lo mismo. Si fuera supersticioso, haría eso mismo. Yo también tengo mis propias creencias. Tenemos nuestras rutinas que nos mantienen”.

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles en Atlanta, en la sexta edición del Mundial en que ambas selecciones se cruzan.

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