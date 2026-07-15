Darío Barassi contó cómo su hija interrumpió un momento de intimidad con su esposa: “Quería hacer el amor”

El conductor recordó la actitud que tuvo su pequeña y que derivó en la interrupción de sus planes

Desde charlas íntimas a aspectos de su hogar, Darío Barassi acostumbra a detallar cómo es su vida privada. Fiel a su estilo, el conductor abre la puerta de su intimidad programa a programa. Así las cosas, este martes, la figura de la televisión volvió a sorprender a sus fanáticos al comentar la peculiar manera en la que vio interrumpido un momento de privacidad con su esposa.

Todo comenzó cuando el conductor se encontraba hablando con una participante sobre los vínculos con los hijos. “¿Qué es lo bueno de Lolo?”, le preguntó Barassi a Sole. Rápidamente, la jugadora contestó: “Es muy compañero”. Fue entonces cuando, con tono irónico, Darío afirmó: “Mmm, lo prefiere a Dante chicos, de acá a la China. Yo tengo una hija favorita. Y mi hija favorita es...a jugar””.

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Tras la llamativa broma, que terminó con suspenso, el conductor abrió la puerta de su intimidad y recordó cómo su pequeña interrumpió un momento de intimidad que él quería tener con su pareja: “No, no. Ayer voy con mi mujer a ver un partido de fútbol abajo, vuelvo, y está metida en el medio Inés con su muñeco. Ya duerme en mi cama básicamente. Yo quería hacer el amor anoche, cuando la vi a la criatura ahí dije: “¿qué hago?”. Entonces la levanté, la llevé a su cuarte y me dice: “No, papá, quiero dormir con ustedes”. Y entre mi hija y mi mujer, elegí a mi hija”.

El conductor relató la situación que vivió antes de tener intimidad con su pareja

Días atrás, en una edición de su programa, Darío Barassi decidió pausar el ritmo habitual para contar una anécdota personal que vivió junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, durante una escapada a un hotel de campo. Aprovechando un intercambio humorístico con su productora, el conductor relató el episodio con detalles que generaron risas entre los presentes y se alejaron por completo del guion previsto.

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La situación se originó cuando una concursante acertó que el mosquito es el animal responsable de más muertes en el mundo. Barassi, fiel a su estilo, aprovechó el dato para bromear con la productora del ciclo: “Luli, vos sos medio mosquito”. Sin quedarse atrás, ella respondió: “Y vos sos un moscardón, es más pesado, hincha más que el mosquito”. El intercambio derivó en una charla sobre insectos que sirvió de introducción para el relato principal.

Barassi entonces describió cómo, durante el fin de semana anterior, había viajado con su esposa a un campo para disfrutar de un momento de descanso. Al llegar el atardecer, ambos se preparaban para una velada íntima. Él decidió darse una ducha antes. “Entré desnudo al baño y vi una abeja en el piso. Pensé que estaba muerta, así que intenté empujarla con el pie. En ese momento, me clavó el aguijón”, narró el conductor, generando risas en el estudio.

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Darío Barassi relató en su programa el inesperado episodio que vivió con su esposa durante una estadía en un hotel de campo

La reacción alérgica que sufrió obligó a intervenir al personal y a los dueños del establecimiento, quienes acudieron rápidamente para asistirlo. La situación se tornó aún más insólita cuando fue necesario llamar a una ambulancia para administrarle corticoides y evitar complicaciones mayores. “Soy alérgico a todo, así que quedé desnudo tirado en el piso, la ducha seguía abierta y empecé a gritar. Mi mujer, cansada, me preguntó: ‘¿Qué querés?’. Yo desnudo, la lluvia, la abeja y yo”, relató Barassi, sumando detalles que provocaron nuevas carcajadas.

El episodio, que comenzó como una simple picadura, terminó involucrando a los responsables del hotel y al equipo de emergencias médicas. “La noche, que iba a ser romántica, terminó con los dueños del hotel y una ambulancia aplicándome corticoide por la picadura. Así es la vida en pareja”, concluyó Barassi, cerrando la anécdota con humor y resignación ante los imprevistos que pueden surgir incluso en los momentos más planeados.

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