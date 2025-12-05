Trasladaron a diez delfines del ex Aquarium de Mar del Plata hasta una playa de Egipto: cómo fue el operativo

El cierre del Aquarium de Mar del Plata en marzo impulsó la reubicación internacional de todos los delfines que habitaban el recinto

Tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata a comienzos de año, la reubicación de los animales que allí habitaban implicó diversos desafíos logísticos y técnicos. El movimiento más reciente implicó el traslado de diez delfines nariz de botella, el operativo empleó una estructura especialmente diseñada para asegurar el bienestar de los mamíferos durante toda la travesía internacional. El destino de este grupo fue un acuario ubicado en las proximidades del Mar Rojo, en Hurgada, Egipto.

El operativo, coordinado por Servicios Logísticos Asociados (SLA) SRL, involucró una serie de pasos coordinados al detalle. Según explicó Ignacio Nieto, director de Operaciones de la empresa, la maniobra resultó anecdótica por tratarse de la primera vez que transportaban animales acuáticos de estas características.

Cada uno de los ejemplares fue ubicado dentro de cajas de tres metros, parcialmente llenas de agua, diseñadas para facilitar la comodidad y contención de los animales, según indicó 0223. Dentro de cada caja, se dispusieron caños en paralelo y una lona que funcionó como camilla improvisada, permitiendo recostar al delfín sin generar presión sobre el cuerpo.

El operativo de traslado incluyó cajas especiales, protección con vaselina y goma espuma, y la supervisión constante de veterinarios y cuidadores

Para minimizar cualquier tipo de lesión durante el traslado, los delfines fueron humectados con vaselina y crema en la piel. Además, se emplearon protecciones de goma espuma tanto en la cabeza como en las aletas, contemplando los riesgos de golpes o raspaduras. El proceso de carga de cada animal en la caja, señalaron quienes participaron, requirió cerca de 30 minutos. Durante todo este tiempo, veterinarios y cuidadores no se apartaron de los ejemplares.

Los animales partieron en camiones desde las instalaciones de Mar del Plata, entre la 1 y las 6:30 de la madrugada, hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza. La caravana realizó paradas cada 20 minutos para asegurar el estado de los delfines. Una vez en Ezeiza, el equipo logístico descargó las cajas y procedió a embarcar a los mamíferos en un vuelo directo de Qatar Airways, especialmente acondicionado.

Durante cada tramo del viaje, Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako –nombres que identifican a los delfines trasladados– estuvieron acompañados por equipos profesionales que incluyeron veterinarios y los cuidadores que ya venían trabajando con ellos en el acuario argentino.

En febrero, Aquarium Mar del Plata se había encargado de anunciar qué ocurriría con los animales que habitaban sus recintos, uno de los puntos más delicados tras el cierre.

Este recinto de atracciones, propiedad de The Dolphin Company, había comunicado a través de sus redes sociales: “Todos los ejemplares nacidos bajo el cuidado de personas serán destinados a otros acuarios y zoológicos, tanto en la Argentina como en el extranjero”.

La decisión de enviar a los delfines a Egipto reemplazó el plan inicial de reubicarlos en un oceanario cercano a la región

La misma comunicación había precisado: “Los siete delfines del acuario, junto a sus padres originarios del Caribe, tendrán como destino un oceanario próximo a la región”. Sin embargo, finalmente se tomó la decisión de que terminen lejos, en Egipto.

Por otra parte, la nota oficial anunciaba lo que luego sería la exitosa liberación de la tortuga marina Jorge en su hábitat natural, luego de completar con éxito su rehabilitación.

La finalidad de este plan, aseguraron, en ese entonces, que siempre fue asegurar el buen estado de las especies, especialmente de aquellas que siempre han vivido en espacios controlados y no tendrían posibilidades de sobrevivir fuera de ellos.

La denuncia por abandono animal

La circulación de imágenes en redes sociales en las que se veía a delfines nadando en agua con un color atípico en el predio del ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde finales de marzo, generó preocupación y originó una inspección oficial y una denuncia penal. Vecinos capturaron la escena, interpretada como un posible caso de maltrato animal, motivo por el cual el intendente Guillermo Montenegro ordenó la intervención inmediata de las autoridades locales.

Las autoridades confirmaron que los delfines y otros animales del ex Aquarium se encontraban en buen estado de salud y sin signos de maltrato

Como respuesta, los responsables del establecimiento difundieron el acta oficial de inspección confeccionada por la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad de General Pueyrredón.

El documento reflejó la revisión efectuada el 17 de agosto de 2025 y afirmó: “No se observan animales en estado de desnutrición alimenticia en general, no se encuentran animales muertos”.

Adicionalmente, El Marplantense reportó que el informe señalaba: “Los delfines se observan activos, estado corporal normal y sin aparentes signos visibles de enfermedad. En el momento de inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente”.

Por otra parte, se aportó un segundo informe emitido por la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, cuyo equipo inspeccionó el lugar junto a funcionarios municipales. El documento expresó: “Los animales se encuentran en buen estado de salud, los protocolos de higiene, sanitarios y de alimentación se cumplen todos los días”.

De manera paralela, el área de biología del ex parque marino comunicó que el agua en los estanques proviene directamente del océano y no responde a una situación de abandono.

Finalmente, pocos meses después, todos los delfines fueron trasladados exitosamente a Egipto.