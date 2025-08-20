Sociedad

La respuesta del informe que presentó Aquarium por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

Tras la denuncia impulsada por el intendente marplatense Guillermo Montenegro por presunto maltrato animal, los responsables del predio presentaron informes con los protocolos de higiene, alimentación y sanidad

En el ex Aquarium de Mar del Plata permanecen 10 delfines, 7 lobos marinos, 45 pingüinos y 30 lémures bajo supervisión técnica

La difusión en redes sociales de imágenes de delfines nadando en agua con una coloración inusual dentro del predio del ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde fines de marzo, encendió una alarma que derivó en una inspección oficial y una denuncia penal. La escena capturada por vecinos fue interpretada como un indicio de posible maltrato animal, lo que llevó al intendente Guillermo Montenegro a ordenar la intervención inmediata de las autoridades locales.

En respuesta, el establecimiento compartió el acta oficial de inspección elaborada por la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón.

El documento corresponde a la revisión realizada el 17 de agosto de 2025. En él se consigna que “no se observan animales en estado de desnutrición alimenticia en general, no se encuentran animales muertos”.

Además, según informó El Marplantense, el informe agrega que “los delfines se observan activos, estado corporal normal y sin aparentes signos visibles de enfermedad. En el momento de inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente”.

La inspección municipal indicó que los animales están activos sin signos visibles de enfermedad y en estado corporal normal

A su vez, se presentó un segundo informe elaborado por la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que recorrió el predio en conjunto con el equipo municipal. El documento afirma que “los animales se encuentran en buen estado de salud, los protocolos de higiene, sanitarios y de alimentación se cumplen todos los días”.

En paralelo, el área de biología del ex parque marino comunicó que el agua que se observa en los estanques no es producto de abandono, sino que proviene directamente del océano.

A diferencia de los años en los que el parque funcionaba como centro turístico, cuando el agua se trataba con sistemas especiales para mejorar su visibilidad durante los espectáculos, actualmente conserva sus condiciones naturales, lo cual explicaría su tonalidad.

Alejandro Saubidet, director científico del espacio, explicó al respecto que la presencia de microalgas obedece a la temperatura del agua, que se mantiene en torno a los 20 grados. “Son microalgas que se generan y es por la temperatura”, sostuvo. Aclaró también que el agua clara que se observaba durante los shows se lograba con mecanismos de filtrado diseñados específicamente para ese fin.

La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal y la Dirección Provincial de Pesca recorrieron el predio tras la denuncia judicial

Sin embargo, las explicaciones ofrecidas no lograron acallar todas las críticas. Juan Lorenzani, presidente de la Fundación Fauna Argentina, expresó su preocupación en una entrevista con LN+. “Ver el color verdoso del agua es patético y triste”, afirmó. En relación con las microalgas, sostuvo: “Se forman en lugares donde el agua no circula, hay poca higiene y materia orgánica en suspensión. A todo eso, si le sumás el sol, deja como resultado un caldo de cultivo que puede ser muy dañino para los delfines”.

El informe técnico también detectó un deterioro edilicio general en la infraestructura del lugar, aunque se especificó que “se mantiene la inversión únicamente en sectores de animales, sector de provisión de alimento, como la atención y alimentación de los animales”, según consta en el acta firmada por el veterinario Raúl Adrián Faiella y el inspector Ricardo Ramos.

Durante el relevamiento, los inspectores constataron la presencia de 10 delfines, 7 lobos marinos, 45 pingüinos y 30 lémures. Según el encargado de la atención de los animales, parte de los ejemplares que anteriormente habitaban el complejo ya fueron trasladados, y los que permanecen lo hacen a la espera de nuevas reubicaciones. De hecho, el acta indica que las unidades de traslado están listas, a la espera de las aprobaciones correspondientes para efectuar los movimientos de los animales.

Mientras tanto, desde algunos sectores del gobierno provincial se deslizó que la presentación penal de Montenegro podría estar vinculada con fines electorales. Actualmente, el intendente encabeza la lista libertaria para la sección quinta en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se celebrarán en menos de tres semanas.

Por el momento, las actuaciones judiciales iniciadas por el municipio siguen su curso en la Fiscalía de General Pueyrredón, mientras el estado de los animales en el predio continúa siendo monitoreado por autoridades y organizaciones especializadas.

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

La respuesta de Aquarium de Mar del Plata por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

El Senado sancionará mañana la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”