Crimen y Justicia

Dos muertos y 4 heridos tras el choque e incendio de dos camiones en Mendoza

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1.090 de la ruta 7, a la altura de Potrerillos. Los dos camioneros murieron calcinados

Dos camiones colisionaron de frente
Dos camiones colisionaron de frente sobre la ruta 7, a la altura de Potrerillos, y se prendieronn fuego. Los dos conductores murieron calcinados

Un violento accidente vial ocurrido en la noche del domingo sobre la ruta nacional 7, a la altura de la localidad mendocina de Potrerillos, en Luján de Cuyo, dejó un saldo de dos camioneros fallecidos y cuatro personas heridas, entre ellas una niña de 8 años.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 23:40 en el kilómetro 1.090, involucró a dos camiones y un automóvil particular y obligó a interrumpir el tránsito durante varias horas en uno de los principales accesos hacia la alta montaña.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho se produjo cuando un camión marca Maldonado, cargado con alfalfa y conducido por Fernando Sebastián Heredia, que se dirigía hacia el oeste, invadió el carril contrario en una zona de doble línea amarilla.

En ese momento, colisionó de frente contra un camión Volvo sin carga, guiado por Andrés Astudillo González, de nacionalidad chilena, que circulaba en sentido opuesto.

Tras el choque de los
Tras el choque de los camiones, un auto que circulaba por la ruta embisitió de atrás a uno de ellos

La violencia del impacto fue tal que ambos vehículos pesados volcaron sobre la banquina sur y se incendiaron por completo. Uno de los rodados transportaba material inflamable (cubiertas), lo que generó una rápida propagación del fuego e impidió el acceso de los rescatistas a las cabinas.

Los dos camioneros murieron calcinados dentro de los vehículos, según constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Segundos después del choque frontal, un Renault Megane que circulaba también en dirección oeste impactó contra la parte trasera del camión chileno, sumándose al siniestro. En el vehículo viajaban G.D.M. (38 años), M.D.T. (38), M.I.G. (44) y una niña de 8 años, quienes resultaron con politraumatismos moderados.

El siniestro tuvo lugar en
El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1.090 de la ruta 7

Los tres adultos fueron trasladados al Hospital Del Carmen, mientras que la menor fue derivada al Hospital Humberto Notti, donde permanece fuera de peligro con diagnóstico de traumatismo moderado.

El test de alcoholemia realizado al conductor del Megane arrojó resultado negativo (0,00 g/l), lo que permitió descartar que el consumo de alcohol haya sido un factor en el accidente.

El siniestro movilizó un amplio operativo de rescate que incluyó a Bomberos Voluntarios de Potrerillos y de Luján de Cuyo, efectivos de la Comisaría 53, Policía Científica y personal de Gendarmería Nacional. Las tareas se centraron en sofocar el incendio de los camiones, que generó intensas llamas y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

La magnitud del fuego complicó el trabajo de los rescatistas, que no pudieron extraer los cuerpos hasta controlar las llamas. Los vehículos quedaron destruidos casi por completo y debieron ser retirados con maquinaria pesada durante la madrugada.

Por motivos de seguridad, la Ruta Nacional 7 permaneció completamente cortada entre Potrerillos y Uspallata desde la medianoche hasta pasadas las 7 de la mañana del lunes. El tránsito fue desviado mediante un bypass alternativo para permitir el paso paulatino de los vehículos que se dirigían hacia Chile o regresaban al Gran Mendoza.

El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que trabaja junto a peritos de Policía Científica para determinar las causas exactas del siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a que el camión argentino habría intentado una maniobra de sobrepaso en un tramo prohibido, provocando la colisión frontal.

Los investigadores también analizarán las condiciones de visibilidad, el estado de la calzada y la carga transportada por uno de los vehículos, que habría contribuido a la propagación del fuego.

