El Insivumeh reporta 32 sismos en 24 horas y mantiene la vigilancia en Guatemala

La actividad sísmica en Guatemala se explica por la interacción de las placas de Cocos y del Caribe en la Fosa Mesoamericana. (Insivumeh Guatemala)

El territorio de Guatemala se encuentra bajo estrecha vigilancia, luego de que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportara 32 sismos registrados en las últimas 24 horas. Este nivel de actividad reafirma la condición del país como una de las zonas más activas en cuanto a movimientos sísmicos en la región centroamericana, según la autoridades.

De acuerdo con el informe del Insivumeh, la red instrumental nacional detectó un total de 32 eventos sísmicos, de los cuales solo dos han sido percibidos por la población.

El organismo detalló que el sismo sensible tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas del suroccidente del país, en la zona de la Fosa Mesoamericana. La magnitud preliminar fue de 5.4 en la escala de Richter, con una profundidad de aproximadamente 32 kilómetros.

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El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó cerca de las costas de México, se percibió especialmente en el suroccidente y occidente de Guatemala.

Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y cuerpos de bomberos confirmaron que no se reportaron víctimas fatales ni daños materiales de consideración asociados a este evento.

Guatemala permanece en alerta tras el registro de 32 sismos en las últimas 24 horas, según el Insivumeh. (Insivumeh Guatemala)

Contexto anual y cifras acumuladas

El monitoreo permanente del Insivumeh evidencia que la sismicidad en Guatemala mantiene una tendencia elevada durante 2026.

En lo que va del año, la institución ha contabilizado 3,687 sismos instrumentales, de los cuales 80 han sido sensibles para la población. Estos datos sitúan al país en una posición de alta vulnerabilidad ante fenómenos sísmicos, principalmente por la interacción de las placas de Cocos y del Caribe en la Fosa Mesoamericana.

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Explicación de la actividad sísmica

La zona costera del Pacífico guatemalteco está marcada por un proceso de subducción entre la placa de Cocos y la del Caribe. Esta interacción genera una alta frecuencia de sismos, según la evaluación del Insivumeh.

Los especialistas del instituto han advertido que la acumulación de energía tectónica en esta región contribuye a la recurrencia de movimientos sísmicos de magnitudes variables.

El Insivumeh contabilizó 3,687 sismos instrumentales en Guatemala durante 2026, de los cuales 80 fueron sensibles. (Insivumeh) (Insivumeh Guatemala)

Recomendaciones de prevención y respuesta

Frente a la imposibilidad de prever con exactitud la ocurrencia de un sismo, la Conred enfatiza la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención.

Entre las principales recomendaciones, ambas entidades sugieren: Mantener la calma durante un movimiento sísmico para evitar accidentes producto del pánico.

Protegerse adecuadamente agachándose, cubriendo la cabeza y buscando refugio bajo estructuras firmes.

Alejarse de zonas de riesgo como postes eléctricos, ventanas, muros inestables y árboles si el evento ocurre en la vía pública.

Permanecer dentro del vehículo y estacionarlo en un lugar seguro si el sismo se presenta mientras se conduce.

Preparar la mochila de las 72 horas , dotada de agua, alimentos no perecederos, medicinas, linterna, radio y documentos esenciales. I

nformarse exclusivamente por canales oficiales del Insivumeh y la Conred, evitando difundir rumores o datos no confirmados.

Vigilancia y comunicación oficial

El Insivumey y la Conred mantienen la vigilancia continua sobre la actividad sísmica en el país. Ambas instituciones reiteran que la prevención y la información certera son fundamentales para reducir el riesgo de desastres y proteger a la población ante posibles nuevos eventos.

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