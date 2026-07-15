Honduras

Honduras reporta dos nuevos casos sospechosos de sarampión en lactantes

Los dos nuevos casos sospechosos de sarampión fueron detectados en bebés de 4 y 5 meses procedentes de Cofradía, Cortés, las autoridades sanitarias llaman a reforzar la vacunación.

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Los menores fueron remitidos desde Cofradía, Cortés, para recibir atención especializada. (FOTO: X)
Los menores fueron remitidos desde Cofradía, Cortés, para recibir atención especializada. (FOTO: X)

El Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, informó sobre la detección de dos nuevos casos sospechosos de sarampión en dos lactantes de 4 y 5 meses de edad, ambos originarios de Cofradía, Cortés, una de las zonas donde las autoridades mantienen vigilancia por la presencia de contagios.

El jefe del departamento de Pediatría del centro asistencial, David Mendoza, explicó que los menores fueron remitidos desde un establecimiento de salud de Cofradía para recibir atención especializada y permanecer bajo observación médica.

Según el especialista, ambos niños son familiares y pasaron la noche en el hospital para monitorear su evolución clínica, especialmente porque uno de ellos presentaba tos.

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Tras permanecer en observación, los médicos informaron que los pacientes evolucionaron favorablemente y no desarrollaron fiebre ni complicaciones respiratorias, por lo que fueron dados de alta y continuarán bajo seguimiento ambulatorio.

Bebés permanecen bajo vigilancia médica

Mendoza explicó que los menores continuarán siendo evaluados por personal de salud para verificar su evolución y confirmar o descartar el diagnóstico.

El médico indicó que la población menor de un año representa uno de los grupos con mayor riesgo frente al sarampión debido a que muchos bebés aún no han completado su esquema de inmunización.

Dos bebés de 4 y 5 meses fueron atendidos por sospecha de sarampión en el Hospital Mario Catarino Rivas. (FOTO: Secretaría de Salud)
Dos bebés de 4 y 5 meses fueron atendidos por sospecha de sarampión en el Hospital Mario Catarino Rivas. (FOTO: Secretaría de Salud)

Además, señaló que los adolescentes constituyen otro grupo con mayor incidencia de la enfermedad, mientras que personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión también pueden presentar mayores complicaciones.

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Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo de los contactos cercanos de los menores como parte de la investigación epidemiológica.

Cofradía sigue bajo vigilancia

De acuerdo con Mendoza, actualmente existen seis casos confirmados de sarampión en la zona de Cofradía y los dos nuevos pacientes permanecen como casos sospechosos.

El especialista advirtió que este municipio continúa siendo uno de los principales focos de vigilancia debido al riesgo de transmisión de la enfermedad.

Las autoridades trabajan en la identificación del denominado “caso índice” y de las personas que pudieron haber tenido contacto con los pacientes para evitar nuevos contagios.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de salud y completar los esquemas de vacunación disponibles.

Vacunación y aislamiento

El jefe de Pediatría recordó que la mayoría de pacientes con sarampión no requiere hospitalización, aunque sí deben cumplir aislamiento domiciliario para evitar la propagación del virus.

Explicó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que una persona infectada puede transmitir el virus a un elevado número de personas susceptibles.

Por esa razón, insistió en que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir brotes y reducir la transmisión dentro de las comunidades.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica por nuevos casos sospechosos. (FOTO: New Mexico University)
Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica por nuevos casos sospechosos. (FOTO: New Mexico University)

La Secretaría de Salud continúa fortaleciendo la vigilancia epidemiológica en Cortés y otras regiones del país donde se han identificado casos confirmados y sospechosos.

Los equipos de salud desarrollan seguimiento de contactos, monitoreo clínico y jornadas de vacunación para contener la propagación del virus.

Las autoridades reiteraron que cualquier persona que presente síntomas compatibles con sarampión debe acudir oportunamente a un establecimiento de salud y evitar el contacto con otras personas mientras recibe evaluación médica.

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