República Dominicana

El ministro Luis Miguel De Camps recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo

La ceremonia se realizó en la sede del Ministerio de Educación, como parte de la Ruta Wiche García Saleta, y anticipa el inicio de la justa regional, prevista para el 24 de julio de 2026

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Luis Miguel De Camps recibió en Santo Domingo la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Miguel De Camps recibió en Santo Domingo la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps recibió este martes en Santo Domingo la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una parada de la Ruta Wiche García Saleta que convirtió al Ministerio de Educación en escenario de un mensaje asociado a esperanza, unidad, respeto y formación ciudadana de cara a la justa regional que comenzará el 24 de julio de 2026.

El acto también puso en primer plano la magnitud del evento deportivo previsto para la capital dominicana: reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países entre el 24 de julio y el 8 de agosto próximos, según se informó durante la ceremonia.

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La antorcha llegó a la explanada frontal del ministerio portada por Colí, la mascota oficial de los juegos, mientras docenas de banderas dominicanas eran llevadas por jóvenes uniformados con camisa blanca y pantalón azul. La recepción se realizó en la explanada Pedro Henríquez Ureña de la sede oficial.

Allí, los estudiantes ocuparon el centro del relevo. María Victoria Javiel recibió la antorcha de manos de Eddy Chávez, director de la Regional 15 de Educación, y luego la entregó a la docente Ruthdelania Valdez, quien la asumió en representación del magisterio antes de pasarla al director del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, Alberto Rodríguez.

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La antorcha fue presentada como una expresión de los valores que la escuela busca formar

De Camps sostuvo que el símbolo trasciende el inicio del recorrido hacia los juegos. “Recibimos hoy esta antorcha con orgullo porque representa mucho más que el inicio del camino hacia unos Juegos. Representa la confianza depositada en la República Dominicana. Hay algo especialmente significativo en que esta llama llegue hoy al Ministerio de Educación”, afirmó.

Estudiantes, docentes e INEFI participaron en el relevo de la antorcha durante el acto encabezado por el Ministerio de Educación. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Estudiantes, docentes e INEFI participaron en el relevo de la antorcha durante el acto encabezado por el Ministerio de Educación. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El ministro dijo que la antorcha fue concebida como la “Llama de los Valores” y vinculó ese concepto con la misión de la escuela dominicana. “La disciplina, el respeto, la honestidad, la perseverancia, el trabajo en equipo y el juego limpio no son únicamente principios del deporte; son principios que necesitamos para construir una mejor sociedad”, señaló.

En la misma línea, defendió una educación orientada no solo al aprendizaje académico, sino también a la formación del carácter. “Por eso creemos en una educación que forme buenos estudiantes, pero también buenos ciudadanos. Una educación que enseñe conocimientos, pero que al mismo tiempo fortalezca el carácter, el sentido de responsabilidad, el respeto por los demás y el compromiso con el bien común”, expresó.

El acto fue abierto por el estudiante José Antonio Díaz Morel, quien habló en representación de los Agentes al 100 del Ministerio de Educación. En su intervención, definió la llegada del fuego como la recepción de un mensaje cívico ligado al deporte y a la vida pública.

“Hoy no solo recibimos una antorcha, recibimos un mensaje de esperanza, unidad, respeto, disciplina y excelencia. Valores que también se viven en el deporte y que forman parte de nuestra misión como ciudadanos comprometidos con el bienestar de nuestro país”, dijo.

Díaz Morel agregó que el deporte “educa, inspira y transforma” y sostuvo que el verdadero triunfo no se limita a cruzar una meta, sino que también depende de actuar con honestidad, respeto, trabajo en equipo y perseverancia. También consideró un honor para la República Dominicana ser sede de unos juegos que, según planteó, mostrarán su capacidad organizativa, su talento y su hospitalidad.

La llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue encendida en Teotihuacán el 11 de abril y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue encendida en Teotihuacán el 11 de abril y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El fuego fue encendido en Teotihuacán y llegará al pebetero el 24 de julio de 2026

La llama fue encendida el 11 de abril de este año en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, un sitio elegido por su valor histórico y cultural. Después fue trasladada a la República Dominicana.

El 6 de mayo, el presidente Luis Abinader dio el banderazo oficial para el inicio de la Ruta Wiche García Saleta: La Llama de los Valores. Ese recorrido, encabezado por Colí, terminará el 24 de julio de 2026 durante la ceremonia inaugural en Santo Domingo, cuando el último relevista encenderá el pebetero oficial.

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