Tragedia en Mar del Plata: un motociclista chocó contra un auto, salió despedido y fue impactado por una camioneta

La víctima, Matías Juan Manuel Santalelli, de 25 años, fue identificada tras el choque múltiple en La Esquina de las Macetas (La Capital)

Un choque múltiple ocurrido en la Ruta 11 durante la mañana de este jueves, en la intersección con la calle 515, generó conmoción en la zona conocida como La Esquina de las Macetas o El Macetero, en la ciudad de Mar del Plata.

La víctima, un motociclista identificado como Matías Juan Manuel Santalelli, de 25 años, perdió la vida tras impactar contra dos vehículos. La mecánica del hecho se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia.

Según las primeras informaciones recopiladas por medios locales, el siniestro ocurrió cuando el motociclista, quien transitaba por la Ruta 11 a bordo de una Suzuki AX 100 en dirección a Miramar, colisionó de frente contra un Volkswagen Pointer blanco conducido por un joven de 20 años que circulaba en sentido contrario y que giró hacia la izquierda para tomar la calle 515.

Testigos afirmaron que el automóvil realizó la maniobra a gran velocidad, sin advertir la presencia de la motocicleta en el carril opuesto. El fuerte choque hizo que Santalelli saliera despedido y cruzara hacia el otro carril, donde fue embestido por una Toyota Hilux blanca.

La Fiscalía de Delitos Culposos investiga la mecánica del accidente y la posible responsabilidad del conductor del Pointer (La Capital)

Las primeras pesquisas indican que el conductor de la Toyota no habría tenido responsabilidad en el siniestro, basándose en los testimonios y las pruebas relevadas hasta el momento.

El conductor del Pointer es el único imputado por el fiscal Vera Tapia, según La Capital. El hombre intentó darse a la fuga después del incidente, pero otros automovilistas lograron detenerlo. En el lugar, trabajaron equipos de Defensa Civil, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y Policía Científica, quienes realizaron los peritajes correspondientes y ofrecieron asistencia.

Vecinos del sur de la ciudad manifestaron preocupación por la peligrosidad de la intersección, señalando que “la gente no respeta el espacio para doblar hacia la izquierda y frenan sin avisar, entonces siempre hay accidentes de este tipo”. Además, lamentaron la falta de infraestructura adecuada y pidieron la colocación de una rotonda ante el crecimiento del tránsito en dirección a Chapadmalal.

El hecho fue caratulado como Homicidio culposo. La investigación sigue su curso para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, en la zona de Villa Gesell, a la altura del kilómetro 415 de la Ruta 11, se recomendó circular con precaución, ya que el siniestro afectó parcialmente la banquina interna, indicó Radio 2.

El accidente fatal ocurrió en la intersección de Ruta 11 y calle 515, una zona señalada por vecinos como peligrosa por la falta de infraestructura (La Capital)

Un camión se incrustó contra un puente en la autopista Panamericana

Un camión quedó atascado bajo el Puente Los Olivos, en el ramal Pilar de la Autopista Panamericana, cerca del kilómetro 36 en dirección norte, lo que generó largas demoras en ese sentido por varias horas por la tarde de este jueves.

El hecho ocurrió cuando el vehículo de gran tamaño sobrepasó el límite de altura permitido e intentó atravesar el puente. Tras el choque, el equipo de seguridad vial se presentó en el lugar y coordinó las tareas necesarias para liberar al camión utilizando la salida previa a la estructura.

Durante el operativo, el tránsito fue interrumpido momentáneamente en la zona. Aunque una vez retirado el camión la circulación fue restablecida, las demoras persistieron por el embotellamiento que se generó tras el accidente.

Un camión quedó atascado bajo el Puente Los Olivos en la Panamericana tras exceder el límite de altura permitido, generando largas demoras

Según indicaron fuentes a Infobae, el incidente no dejó heridos ni produjo daños estructurales relevantes en el puente.

Para responder al corte de la autopista, las autoridades establecieron un desvío hacia el ramal Escobar y permitieron el retorno por la ruta 26 a quienes circulaban por la zona.

El operativo se llevó a cabo con rapidez para contener el impacto en la circulación, aunque la congestión se mantuvo en la zona afectada por algún tiempo. El impacto del camión obligó a modificar el tránsito y a establecer rutas alternativas para los conductores.

De acuerdo con las imágenes y videos grabados por automovilistas, en el puente hay un cartel que fija un límite de altura de 4,10 metros. El camión excedió esa altura y quedó encajado bajo la estructura al no respetar la señalización.