Un camión se incrustó contra un puente en la autopista Panamericana y hay complicaciones con el tránsito

Sucedió en el ramal Pilar, hubo un corte que ya fue levantado, aunque persisten las demoras

Un camión se incrustó en el Puente Los Olivos, sobre el ramal Pilar de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 36, en sentido al norte. Por el hecho, se registraron importantes demoras en ese sentido durante varias horas.

El incidente se produjo cuando el vehículo de gran porte superó la altura permitida e intentó atravesar la estructura. Tras el impacto, el equipo de seguridad vial se presentó en el lugar y coordinó las maniobras necesarias para que el camión pudiera salir a través de la rama de salida anterior al puente.

Debido a estas tareas, el tránsito se cortó en la zona durante algunos minutos. Pese a que la traza ya fue liberada luego de que se retirara el vehículo siniestrado, todavía continuaban registrándose demoras por el congestionamiento generado tras el accidente.

No se registraron heridos ni daños estructurales graves en el Puente Los Olivos tras el impacto del camión de gran porte (@jotaleonetti)

A pesar del incidente, fuentes afirmaron a Infobae que ninguna persona fue herida. Además, tampoco se registraron daños significativos o de relevancia en la estructura.

Las autoridades dispusieron un desvío hacia el ramal Escobar, permitiendo un retorno por la ruta 26 para los conductores afectados por el corte de la autopista.

El operativo de asistencia se desplegó con rapidez para minimizar el impacto en la circulación, aunque la congestión persistió en el tramo afectado. El choque del camión obligó a reorganizar el tránsito y desviar a los usuarios hacia rutas alternativas.

El accidente en el kilómetro 36 de la Panamericana generó un corte total y demoras prolongadas en el tránsito hacia el norte (@capitan_cynar)

De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes y videos tomados por automovilistas que se vieron afectados por el corte y las demoras, en el mismo puente se puede ver un cartel que indica la altura máxima: 4,10 metros. El camión excedió esto, ignoró la señal y terminó incrustado debajo del puente.

Un grave accidente en Panamericana

La Ruta 9 Panamericana, a la altura del kilómetro 73, permaneció obstaculizada luego de un severo accidente que involucró a dos camiones -ambos incendiados- y dos vehículos particulares, con un saldo de tres fallecidos y dos heridos que debieron ser trasladados al Hospital de Campana. Más tarde, se difundieron imágenes que muestran en detalle el instante del impacto. Sucedió en octubre pasado.

El choque generó un incendio que exigió la pronta respuesta de los equipos de emergencia, aunque el acceso de los Bomberos se vio entorpecido por una extendida congestión vehicular que se dispersó a lo largo de cinco kilómetros en la zona.

El episodio incluyó a dos camiones de gran porte. Uno se desplazaba en dirección a Rosario, perdió el control, cruzó de carril y embistió a un automóvil que circulaba en el mismo sentido. Luego, el otro camión y un segundo automóvil, dirigido hacia Ciudad de Buenos Aires, se vieron implicados en una colisión.

Un accidente previo en la Ruta 9 Panamericana involucró a dos camiones incendiados y dos autos, con saldo de tres muertos y dos heridos

En ese contexto, las autoridades investigan los motivos del accidente. Según datos recopilados por Infobae, participaron en el siniestro un Citroën C4, una Peugeot Partner y dos camiones Iveco; uno con bobinas y otro con zanahorias como carga. Las víctimas perecieron a causa del fuego que se desató tras el choque.

Horas después del incidente, se publicó el registro exacto del momento del accidente. El video muestra cómo uno de los camiones sufre un desperfecto, invade el carril contrario y arrastra al Citroën, que termina colisionando con la Partner. Otro camión impacta desde atrás y el incendio surge de inmediato.

El Citroën quedó aprisionado bajo los camiones y se produjo un incendio en el motor, lo que complicó la situación y redujo la visibilidad. La Partner resultó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl, completamente destruida. Las cabinas de ambos camiones quedaron totalmente calcinadas.

Luego de largas horas de trabajos, el tránsito quedó interrumpido y los vehículos fueron desviados hacia la Colectora Sur y el puente de Otamendi.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales. Las tareas de remoción y peritaje se extendieron hasta la tarde, lo que provocó la paralización total en la Panamericana en dirección a CABA. El accidente ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, una zona habitual para el tránsito de camiones.