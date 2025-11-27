Sociedad

Un camión se incrustó contra un puente en la autopista Panamericana y hay complicaciones con el tránsito

El incidente sucedió en el ramal Pilar, a la altura del kilómetro 36. Hubo un corte total de la traza, pero ya se liberó. Continúan las demoras mano al norte

Guardar
Sucedió en el ramal Pilar, hubo un corte que ya fue levantado, aunque persisten las demoras

Un camión se incrustó en el Puente Los Olivos, sobre el ramal Pilar de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 36, en sentido al norte. Por el hecho, se registraron importantes demoras en ese sentido durante varias horas.

El incidente se produjo cuando el vehículo de gran porte superó la altura permitida e intentó atravesar la estructura. Tras el impacto, el equipo de seguridad vial se presentó en el lugar y coordinó las maniobras necesarias para que el camión pudiera salir a través de la rama de salida anterior al puente.

Debido a estas tareas, el tránsito se cortó en la zona durante algunos minutos. Pese a que la traza ya fue liberada luego de que se retirara el vehículo siniestrado, todavía continuaban registrándose demoras por el congestionamiento generado tras el accidente.

No se registraron heridos ni
No se registraron heridos ni daños estructurales graves en el Puente Los Olivos tras el impacto del camión de gran porte (@jotaleonetti)

A pesar del incidente, fuentes afirmaron a Infobae que ninguna persona fue herida. Además, tampoco se registraron daños significativos o de relevancia en la estructura.

Las autoridades dispusieron un desvío hacia el ramal Escobar, permitiendo un retorno por la ruta 26 para los conductores afectados por el corte de la autopista.

El operativo de asistencia se desplegó con rapidez para minimizar el impacto en la circulación, aunque la congestión persistió en el tramo afectado. El choque del camión obligó a reorganizar el tránsito y desviar a los usuarios hacia rutas alternativas.

El accidente en el kilómetro
El accidente en el kilómetro 36 de la Panamericana generó un corte total y demoras prolongadas en el tránsito hacia el norte (@capitan_cynar)

De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes y videos tomados por automovilistas que se vieron afectados por el corte y las demoras, en el mismo puente se puede ver un cartel que indica la altura máxima: 4,10 metros. El camión excedió esto, ignoró la señal y terminó incrustado debajo del puente.

Un grave accidente en Panamericana

La Ruta 9 Panamericana, a la altura del kilómetro 73, permaneció obstaculizada luego de un severo accidente que involucró a dos camiones -ambos incendiados- y dos vehículos particulares, con un saldo de tres fallecidos y dos heridos que debieron ser trasladados al Hospital de Campana. Más tarde, se difundieron imágenes que muestran en detalle el instante del impacto. Sucedió en octubre pasado.

El choque generó un incendio que exigió la pronta respuesta de los equipos de emergencia, aunque el acceso de los Bomberos se vio entorpecido por una extendida congestión vehicular que se dispersó a lo largo de cinco kilómetros en la zona.

El episodio incluyó a dos camiones de gran porte. Uno se desplazaba en dirección a Rosario, perdió el control, cruzó de carril y embistió a un automóvil que circulaba en el mismo sentido. Luego, el otro camión y un segundo automóvil, dirigido hacia Ciudad de Buenos Aires, se vieron implicados en una colisión.

Un accidente previo en la Ruta 9 Panamericana involucró a dos camiones incendiados y dos autos, con saldo de tres muertos y dos heridos

En ese contexto, las autoridades investigan los motivos del accidente. Según datos recopilados por Infobae, participaron en el siniestro un Citroën C4, una Peugeot Partner y dos camiones Iveco; uno con bobinas y otro con zanahorias como carga. Las víctimas perecieron a causa del fuego que se desató tras el choque.

Horas después del incidente, se publicó el registro exacto del momento del accidente. El video muestra cómo uno de los camiones sufre un desperfecto, invade el carril contrario y arrastra al Citroën, que termina colisionando con la Partner. Otro camión impacta desde atrás y el incendio surge de inmediato.

El Citroën quedó aprisionado bajo los camiones y se produjo un incendio en el motor, lo que complicó la situación y redujo la visibilidad. La Partner resultó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl, completamente destruida. Las cabinas de ambos camiones quedaron totalmente calcinadas.

Luego de largas horas de trabajos, el tránsito quedó interrumpido y los vehículos fueron desviados hacia la Colectora Sur y el puente de Otamendi.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales. Las tareas de remoción y peritaje se extendieron hasta la tarde, lo que provocó la paralización total en la Panamericana en dirección a CABA. El accidente ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, una zona habitual para el tránsito de camiones.

Temas Relacionados

PanamericanaRamal PilarAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Escaleras deterioradas y una caída de 25 metros: cómo es el acantilado donde murió la periodista en Mar del Plata

El sector de Barrancas de Los Lobos, en la zona sur de la ciudad costera, se extiende a lo largo de más de 30 kilómetros. Alertan que el lugar está sin señalización adecuada

Escaleras deterioradas y una caída

El jardinero acusado por el crimen de la psiquiatra se negó a declarar y quedó detenido

Gustavo Javier Echeveguren (38) fue imputado por el homicidio criminis causa de Virginia Franco

El jardinero acusado por el

La trama detrás del video que registró un asalto en vivo en Ciudadela

La filmación, que se viralizó en redes sociales, muestra el ataque de un grupo de delincuentes a dos jóvenes, con quienes habían pactado la venta de una cadena de oro. Las autoridades sospechan que haya sido armado

La trama detrás del video

Violento robo a un tour de compras mendocino en Chile: el engaño para que el chofer detuviera la marcha

El golpe ocurrió durante este jueves cerca de la localidad de Tiltil. Según la policía trasandina, les sustrajeron pertenencias a 28 de los 60 pasajeros por un monto que ronda los 26 mil dólares

Violento robo a un tour

Encontraron un cuerpo en la costa chilena e investigan si se trata del joven argentino desaparecido

Daniel Sforza, el capitán del puerto de Coquimbo y quien estuvo a cargo de la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, confirmó el hallazgo

Encontraron un cuerpo en la
DEPORTES
La fuerte crítica de Gasly

La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

TELESHOW
Sonia Zavaleta reveló que debe

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Vasijas llenas de monedas y

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder