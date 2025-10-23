Video: así fue el momento del brutal accidente en Panamericana que dejó tres muertos

Así fue el momento del brutal accidente en Panamericana que dejó tres muertos

La circulación en la Ruta 9 Panamericana, a la altura del kilómetro 73, quedó bloqueada tras un grave accidente en el que se vieron involucrados dos camiones -ambos incendiados- y dos autos particulares. La trágica colisión dejó como resultado tres personas muertas y dos heridas trasladadas al Hospital de Campana. Horas más tarde del trágico choque, se dieron a conocer impactantes imágenes de ese momento.

La colisión desencadenó un incendio que requirió la asistencia inmediata de las autoridades, aunque el avance de los Bomberos resultó complicado por la intensa congestión vial que se formó y abarcó unos cinco kilómetros en esa zona.

Durante este incidente registrado el jueves, participaron dos unidades de carga pesada: uno de los camiones circulaba rumbo a Rosario, perdió el dominio del vehículo, cruzó el carril opuesto y arrastró consigo a un automóvil que circulaba en el mismo sentido. A su vez, se produjo una segunda colisión que involucró al otro camión y a un coche cuyo destino era la Ciudad de Buenos Aires.

Las víctimas fatales del accidente en Panamericana fallecieron a causa del fuego que se desató tras el impacto entre los vehículos

En este contexto, las autoridades investigan el origen del accidente. De acuerdo a información obtenida por Infobae, los vehículos involucrados son un Citroën C4, una Peugeot Partner y dos camiones Iveco. Uno de los camiones transportaba bobinas y el otro, zanahorias. Las víctimas fatales fallecieron a causa del fuego que surgió tras el impacto.

Tras horas de tareas en el sitio, se dio a conocer el momento exacto del accidente. En el video, que encabeza la nota, se puede apreciar cómo uno de los camiones sufre un desperfecto y se cruza de mano en la Ruta. En el mismo movimiento arrastra al coche, el Citroën, e impacta de lleno con el otro vehículo particular, identificado como la Partner. Desde atrás colisiona otro rodado de carga y el fuego se desató de inmediato.

El Citroën quedó prensado bajo los camiones e inició un foco ígneo en el motor, lo que agravó la situación y redujo la visibilidad en el sitio. La Partner, por su parte, quedó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl: quedó completamente destruida. Las cabinas de los dos camiones también quedaron carbonizadas por completo.

El tránsito en la Ruta 9 Panamericana quedó completamente interrumpido y los conductores fueron desviados por la Colectora Sur y el puente de Otamendi (@lapanaweb)

Tras una amplia labor de los equipos de emergencia, se interrumpió el tránsito en toda la calzada y los conductores fueron desviados hacia la Colectora Sur y el puente de Otamendi.

En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios, trabajadores de Autopistas del Sol y policías. Las labores de peritaje y remoción de los vehículos perduró hasta altas horas de la tarde, por lo que el tránsito en Panamericana, mano a CABA quedó completamente varado. El accidente ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, un área donde es común la presencia de camiones.

Otro accidente grave en Panamericana

Semanas atrás, un violento siniestro vial tuvo lugar en la autopista Panamericana, sobre el puente de la avenida De los Lagos, en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Belén de Escobar. Un Fiat Mobi impactó contra la parte posterior de un camión Scania T113 con acoplado, que estaba detenido sobre la banquina, quedando el automóvil profundamente introducido bajo la carga del camión.

El hecho sucedió con precisión en el kilómetro 45,5 de la autovía. Dada la magnitud del accidente, fue necesario cortar completamente el tránsito hacia Ciudad de Buenos Aires, mientras se desarrollaba un amplio despliegue de equipos de emergencia en el lugar.

El auto resultó destruido tras la colisión y dos de sus tres pasajeros quedaron atrapados dentro del habitáculo deformado. Para extraer a las víctimas, los bomberos voluntarios de Escobar recurrieron a herramientas hidráulicas, con las que cortaron la estructura del vehículo. El proceso de liberación se extendió por más de una hora debido a las condiciones de la carrocería.

Siniestro en Panamericana: un auto terminó incrustado debajo de un camión y un socorrista resultó herido por un accidente durante el operativo

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) atendió a los lesionados al ser rescatados y dispuso su traslado a un hospital aquejados por heridas de gravedad.

Las causas exactas del choque permanecen bajo investigación, pero, según información difundida en medios locales, el conductor del camión habría estacionado debido a un fallo mecánico, manteniendo el rodado inmóvil junto a la autopista y siendo impactado por el automóvil.

También se mencionó la participación de un segundo camión, según confirmaron a Infobae, aunque la mayor parte de la atención se concentró en el Fiat Mobi que quedó debajo del acoplado. A pesar de la gravedad de los hechos, no hubo personas fallecidas.

Durante las maniobras de rescate, uno de los socorristas resultó herido en la cabeza cuando un expansor hidráulico se soltó mientras trabajaban en liberar a los ocupantes del vehículo, tal como detalló Alejandro Ramos a TN.

La Policía Bonaerense tomó intervención en el caso, acompañada por móviles municipales y personal de Defensa Civil, y formalizó una causa por “lesiones culposas”. Posteriormente, el expediente fue enviado a la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, según informó la prensa local.