Tragedia en Córdoba: un carnicero murió por una descarga eléctrica en su propio local

Equipos de emergencia trasladaron al comerciante al hospital de Córdoba tras el incidente eléctrico (Foto: Prensa.cba)

Un comerciante de 31 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica dentro de su carnicería, ubicada en la localidad de Toledo, en el departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar durante la jornada del miércoles cuando el hombre, propietario del reconocido comercio en la zona céntrica de la localidad cordobesa, fue encontrado dentro del establecimiento con signos de electrocución.

El medio local La Voz detalló que el comerciante, tras el hallazgo, recibió asistencia inmediata del servicio de emergencias local. A pesar de las intervenciones médicas, el estado del hombre motivó un traslado urgente al Hospital Florencio Díaz, en la capital de la provincia. Sin embargo, horas después y pese a las maniobras para estabilizarlo, fuentes sanitarias confirmaron su fallecimiento.

La Fiscalía de Río Segundo intervino de inmediato y ordenó una serie de medidas para esclarecer las causas y circunstancias de este hecho. Entre las primeras acciones, los investigadores dispusieron la realización de pericias sobre la instalación eléctrica del local y la toma de declaraciones testimoniales a quienes mantienen relación con el comercio. El objetivo es determinar el origen de la descarga eléctrica: si provino de algún equipo de trabajo, se debió a una falla en la instalación o a otro elemento presente en el establecimiento.

En el área, vecinos y comerciantes del entorno señalaron que la víctima llevaba años desempeñándose como carnicero en ese mismo local. Las autoridades policiales mantuvieron el lugar resguardado durante toda la noche posterior al hecho, para permitir el trabajo de los peritos y evitar alteraciones en la escena.

La Justicia espera los resultados tanto de las pericias técnicas como del informe médico definitivo, ambos elementos clave para definir la causa exacta del fallecimiento y avanzar con las responsabilidades que puedan surgir a partir de la investigación.

Murió un hombre electrocutado en Córdoba cuando hacía una conexión domiciliaria

Un hecho trágico sacudió a la ciudad de Córdoba ayer miércoles, donde un hombre de 47 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en su vivienda mientras intentaba realizar una conexión domiciliaria.

El deceso se produjo al instante y generó una inmediata ola de consternación en la comunidad local. De acuerdo con información, el accidente involucró un desperfecto eléctrico provocado por un cable suelto, cuyos detalles ahora son materia de investigación.

El incidente ocurrió en una casa situada en calle Armada Argentina, en el corazón del barrio Parque Latino, al suroeste de la capital cordobesa.

Los vecinos, alertados por los pedidos de auxilio, dieron aviso urgente a los servicios de emergencia, que se presentaron en el lugar minutos después. Cuando arribaron, lamentablemente, ya no fue posible reanimar al afectado.

Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) acudió a la zona tras los hechos, en coordinación con efectivos policiales y bomberos, para verificar la seguridad de la instalación eléctrica y colaborar en las pesquisas.

La víctima, identificada como Walter Ruiz, intentaba reparar una conexión eléctrica interna en el domicilio familiar cuando entró en contacto con un cable energizado expuesto.

Quienes residen en el barrio describieron escenas de tensión y desesperación. La rápida intervención de los servicios médicos tampoco logró cambiar el desenlace.

Las autoridades señalaron que la principal hipótesis apunta a un desperfecto en la red eléctrica doméstica a raíz de un cable suelto. Técnicos de la EPEC realizaron un relevamiento en la vivienda para descartar riesgos para el resto de los residentes y evitar nuevas emergencias.

Según informó el portal El Doce.tv, personal de la Policía de Córdoba resguardó la escena y dio lugar a la intervención de peritos especializados para determinar cómo ocurrió el contacto eléctrico fatal. En paralelo, agentes de la EPEC interrumpieron el suministro en la zona como parte del protocolo de seguridad.

La fiscalía interviniente abrió una investigación para esclarecer los factores puntuales que provocaron el accidente y verificar si existió negligencia o fallas estructurales en la instalación.