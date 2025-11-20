Sociedad

Murió un hombre electrocutado en Córdoba cuando hacía una conexión domiciliaria

Sucedió en una casa de la calle Armada Argentina 927 del barrio Parque Latino de la capital provincial

Un hombre murió en la capital de Córdoba tras recibir una descarga mortal cuando realizaba una conexión eléctrica en su casa del barrio Parque Latino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hecho trágico sacudió a la ciudad de Córdoba ayer miércoles, donde un hombre de 47 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en su vivienda mientras intentaba realizar una conexión domiciliaria.

El deceso se produjo al instante y generó una inmediata ola de consternación en la comunidad local. De acuerdo con información, el accidente involucró un desperfecto eléctrico provocado por un cable suelto, cuyos detalles ahora son materia de investigación.

El incidente ocurrió en una casa situada en calle Armada Argentina, en el corazón del barrio Parque Latino, al suroeste de la capital cordobesa.

Los vecinos, alertados por los pedidos de auxilio, dieron aviso urgente a los servicios de emergencia, que se presentaron en el lugar minutos después. Cuando arribaron, lamentablemente, ya no fue posible reanimar al afectado.

Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) acudió a la zona tras los hechos, en coordinación con efectivos policiales y bomberos, para verificar la seguridad de la instalación eléctrica y colaborar en las pesquisas.

La víctima, identificada como Walter Ruiz, intentaba reparar una conexión eléctrica interna en el domicilio familiar cuando entró en contacto con un cable energizado expuesto.

Quienes residen en el barrio describieron escenas de tensión y desesperación. La rápida intervención de los servicios médicos tampoco logró cambiar el desenlace.

Las autoridades señalaron que la principal hipótesis apunta a un desperfecto en la red eléctrica doméstica a raíz de un cable suelto. Técnicos de la EPEC realizaron un relevamiento en la vivienda para descartar riesgos para el resto de los residentes y evitar nuevas emergencias.

Según informó el portal El Doce.tv, personal de la Policía de Córdoba resguardó la escena y dio lugar a la intervención de peritos especializados para determinar cómo ocurrió el contacto eléctrico fatal. En paralelo, agentes de la EPEC interrumpieron el suministro en la zona como parte del protocolo de seguridad.

La fiscalía interviniente abrió una investigación para esclarecer los factores puntuales que provocaron el accidente y verificar si existió negligencia o fallas estructurales en la instalación.

El personal policial resguardó la escena y trabajó con peritos especializados en la vivienda (CBA24n)

Murió un nene de 4 años que recibió una descarga eléctrica en Misiones

El pasado fin de semana, un trágico accidente similar ocurrió en el barrio El Porvenir II, de Posadas, Misiones, donde un niño de apenas 4 años, identificado como Aarón Sebastián Díaz, perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica dentro de una vivienda familiar.

Según informaron fuentes policiales y sanitarias, el hecho se registró alrededor de las 17:50. En ese momento, Aarón jugaba a la pelota en el patio junto a otros dos niños.

En un instante, el pequeño se apartó del grupo y se dirigió hacia una pileta de plástico para lavarse las manos, sin notar que en el lugar había un alargue conectado a la corriente eléctrica.

Por razones que aún son materia de investigación, el niño entró en contacto con el cableado y recibió una fuerte descarga que lo dejó inconsciente de inmediato.

Los menores que presenciaron la escena corrieron a pedir ayuda a los adultos presentes, quienes actuaron con rapidez y trasladaron a Aarón en un vehículo particular hasta el Hospital de Itaembé Guazú.

A pesar del esfuerzo por llegar lo antes posible, el desenlace fue fatal: la médica de guardia informó que el niño ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Durante aproximadamente 40 minutos, el equipo profesional realizó intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar, intentando revertir el cuadro. Sin embargo, la gravedad de la descarga hizo imposible recuperarlo y finalmente se confirmó su fallecimiento.

En la vivienda donde ocurrió el accidente trabajó personal de la Comisaría 15ª, junto con peritos de la Policía Científica y el médico policial.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y pusieron en conocimiento al Juzgado de turno, que dispuso las actuaciones legales pertinentes para esclarecer con precisión las circunstancias del suceso.

