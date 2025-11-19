Violento choque en Córdoba: un motociclista salió despedido tras chocar contra un auto en una avenida

Un motociclista de 30 años sufrió fracturas expuestas tras un violento choque en barrio Escobar, Córdoba capital

Un accidente de tránsito ocurrido en barrio Escobar, en la ciudad capital de Córdoba, dejó como saldo a un motociclista de 30 años gravemente lesionado y que tuvo que ser hospitalizado.

El hecho se produjo en la tarde del martes en la intersección de calle Domingo Zipolli y Costanera Sur, a escasos metros del puente Zípoli.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad reflejan la magnitud del impacto: el motociclista, que circulaba en una Honda CB 125 cc, fue embestido de frente por un Peugeot 208 conducido por un hombre mayor de edad, de acuerdo con la información oficial.

El choque provocó que el conductor de la motocicleta saliera disparado y se desplazara varios metros sobre el capot del vehículo, antes de caer sobre la cinta asfáltica.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del impacto entre la moto Honda CB 125 cc y el automóvil en Córdoba

Testigos alertaron inmediatamente al servicio de emergencias y personal de la Policía de Córdoba. Una ambulancia asistió de urgencia al herido, y lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde médicos diagnosticaron fracturas expuestas.

De acuerdo con la información oficial, los motivos del accidente todavía no se han esclarecido. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el siniestro y buscan determinar la responsabilidad de los implicados.

El operativo policial en el lugar incluyó el relevamiento de pruebas y la contención del tránsito hasta que la situación pudo ser controlada.

Antecedentes de accidentes con motos en Córdoba

La noche del lunes ocurrió un grave incidente de tránsito en el barrio José Ignacio Díaz 5º Sección, en la ciudad de Córdoba, que dejó a un niño de cinco años herido después de ser atropellado por una motocicleta en la calle Barahona 5200.

El menor fue llevado por su familia al Hospital Florencio Díaz y permanece en observación con politraumatismos, según confirmaron fuentes oficiales.

La Justicia investiga los motivos del siniestro, ya que las circunstancias exactas todavía no han sido determinadas.

Un niño de cinco años resultó herido tras ser atropellado por una moto en barrio José Ignacio Díaz 5º Sección, Córdoba

Las imágenes de las cámaras de seguridad del 911 muestran el instante del accidente: tres menores –una niña y dos niños– cruzan la calle. El primero logra esquivar el peligro, el segundo sufre el impacto de la moto y la tercera se detiene a tiempo antes de cruzar.

Tras la colisión, el conductor de la motocicleta quedó en el suelo. El niño, tras ser arrastrado algunos metros, se reincorporó rápidamente y corrió hasta que un adulto que se encontraba en el lugar lo tomó en brazos.

Varios vecinos salieron inmediatamente a asistir tanto al pequeño herido como al conductor. También se observa en la escena un auto negro, en el que finalmente la familia trasladó al menor al hospital para su atención médica.

Durante la madrugada del martes, otro hecho vial en la localidad de Villa Allende, ubicada al norte de Córdoba, terminó con la muerte de un joven.

Este episodio tuvo lugar en la avenida Goycochea 1800, en barrio Lomas Sur. Allí, un motociclista de 25 años perdió el control de su Corven 250, tipo enduro, e impactó violentamente contra un poste de madera, según datos oficiales.

En Villa Allende, un motociclista de 25 años falleció al perder el control de su moto e impactar contra un poste de madera

El accidente se produjo bajo circunstancias que aún son materia de investigación. Aunque el servicio de emergencias llegó rápidamente, los médicos constataron el fallecimiento en el lugar. El cuerpo del joven quedó tendido sobre la calzada tras la colisión.

Un amigo de la víctima, testigo presencial, contó que ambos regresaban de jugar al fútbol cuando ocurrió la tragedia. Actualmente, los peritajes procuran esclarecer las causas precisas por las que el conductor perdió el control del rodado.

Después del incidente, agentes policiales dispusieron el corte parcial del tránsito en la zona para permitir las tareas periciales. Las autoridades responsables continúan con la investigación para definir los detalles e identificar cómo sucedió el hecho.