Brutal choque múltiple en Córdoba: una conductora tuvo que ser rescatada y dos mujeres terminaron internadas

El hecho ocurrió en la avenida Juan B. Justo cuando un auto intentó doblar y fue impactado por otros dos coches. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar

Un brutal choque múltiple en la ciudad de Córdoba dejó al menos a dos mujeres heridas que tuvieron que ser internadas y se montó un operativo en el lugar para rescatar a una de las conductoras que quedó atrapada en su vehículo producto de la fuerte colisión.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, los tres vehículos involucrados en la colisión son de la misma marca y modelo, pero de diferentes años. Se trata de tres Volkswagen Gol que participaron del siniestro vial.

El incidente tuvo lugar este sábado por la tarde en la avenida Juan B. Justo al 9200, en el barrio Guiñazú, una de las arterias principales de la zona norte de la capital provincial. Las imágenes captadas por las cámaras del sistema de seguridad urbana muestran el momento preciso en el que se desencadena la secuencia: uno de los automóviles aminoró la marcha para girar a la izquierda, cuando fue impactado desde atrás y, casi en simultáneo, recibe un segundo golpe de otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

De inmediato, la escena se transformó en foco de atención para los transeúntes y conductores que transitaban la zona. El estrépito del impacto y la frenada alarmaron a quienes circulaban en ese momento, quienes rápidamente alertaron al sistema de emergencias 911. En cuestión de minutos, patrulleros y unidades del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, dotaciones de bomberos y ambulancias médicas se presentaron para brindar auxilio a los afectados y controlar el tránsito.

El momento del choque en Córdoba

Según confirmaron fuentes policiales, la conductora del primer Volkswagen Gol quedó imposibilitada de salir del habitáculo debido a la deformación producida por la colisión, lo que obligó a los rescatistas a desplegar herramientas hidráulicas y realizar maniobras específicas para liberarla. Durante varios minutos, se trabajó para abrir las puertas y asegurarse de inmovilizar a la mujer antes de extraerla del vehículo, reduciendo así el riesgo de agravar sus lesiones. Tras ser estabilizada en el lugar, fue subida a una camilla y luego trasladada al Hospital Elpidio Torres.

Las autoridades médicas informaron que la paciente ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo y fue sometida a estudios de imágenes para determinar la magnitud del daño. En tanto, una segunda mujer que era conductora del vehículo que protagonizó el primer impacto, también sufrió lesiones de consideración.

En tanto, el tercer automóvil involucrado transportaba a un hombre, su pareja y sus tres hijos menores de edad. Según reportaron fuentes policiales, todos los integrantes fueron examinados por personal médico en el lugar. Tras verificar la condición clínica de cada uno, se descartaron heridas de gravedad.

Una moto embistió a un auto y los ocupantes salieron despedidos

Un violento choque entre una moto y un auto en una esquina del barrio Residencial Vélez Sarsfield, al sur de la ciudad de Córdoba, y dejó como saldo a uno de los motociclistas internado bajo observación médica. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Pastor Taboada y Manuel Parga, una zona sin semáforo, donde ambos vehículos se encontraron circulando a alta velocidad.

El episodio fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, y las imágenes —difundidas posteriormente— muestran el momento exacto del impacto. La motocicleta Brava Nevada, que transportaba a dos personas, colisionó contra el lateral izquierdo de un Volkswagen Gol Trend de color negro. Como consecuencia del choque, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos por el aire y cayeron sobre el asfalto, detrás del vehículo con el que colisionaron.

Fuerte choque entre una moto y un auto en el sur de la ciudad de Córdoba

El conductor de la moto golpeó su rostro contra el pavimento, mientras que su acompañante, una mujer, fue arrastrada por el suelo, llevando en la espalda una mochila con peso considerable que contribuyó a la violencia del arrastre. Ambos permanecieron unos segundos en el suelo, pero lograron incorporarse por sus propios medios. Sin embargo, el hombre tuvo que sentarse nuevamente en la vereda debido a las heridas sufridas.

En cuestión de minutos, dos ambulancias del servicio de emergencias médicas y un patrullero se hicieron presentes en el lugar. Los efectivos policiales entrevistaron tanto a los ocupantes del auto como a los de la motocicleta. En tanto, el personal de salud asistió al conductor del vehículo de menor porte, quien fue subido a una camilla y trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde quedó internado en observación, según reportó el medio local La Voz del Interior.

Las circunstancias del accidente, ocurrido en una esquina sin semáforo, quedaron registradas por una cámara del sistema de vigilancia del 911, que captó cómo ambos vehículos se desplazaban a gran velocidad antes de la colisión. El auto, tras el impacto, se desvió levemente, pero logró estabilizarse y quedó detenido a pocos metros del lugar del choque.

