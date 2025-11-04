Sociedad

Impactante accidente en Córdoba: una moto embistió a un auto y los ocupantes salieron despedidos

El conductor de una motocicleta resultó herido tras el fuerte impacto, en una intersección sin señalización ni semáforos del barrio Residencial Vélez Sarsfield. Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia

Fuerte choque entre una moto y un auto en el sur de la ciudad de Córdoba

Un violento choque entre una moto y un auto ocurrió el lunes por la tarde en una esquina del barrio Residencial Vélez Sarsfield, al sur de la ciudad de Córdoba, y dejó como saldo a uno de los motociclistas internado bajo observación médica. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Pastor Taboada y Manuel Parga, una zona sin semáforo, donde ambos vehículos se encontraron circulando a alta velocidad.

El episodio fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, y las imágenes —difundidas posteriormente— muestran el momento exacto del impacto. La motocicleta Brava Nevada, que transportaba a dos personas, colisionó contra el lateral izquierdo de un Volkswagen Gol Trend de color negro. Como consecuencia del choque, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos por el aire y cayeron sobre el asfalto, detrás del vehículo con el que colisionaron.

El conductor de la moto golpeó su rostro contra el pavimento, mientras que su acompañante, una mujer, fue arrastrada por el suelo, llevando en la espalda una mochila con peso considerable que contribuyó a la violencia del arrastre. Ambos permanecieron unos segundos en el suelo, pero lograron incorporarse por sus propios medios. Sin embargo, el hombre tuvo que sentarse nuevamente en la vereda debido a las heridas sufridas.

El momento en el que
En cuestión de minutos, dos ambulancias del servicio de emergencias médicas y un patrullero se hicieron presentes en el lugar. Los efectivos policiales entrevistaron tanto a los ocupantes del auto como a los de la motocicleta. En tanto, el personal de salud asistió al conductor del vehículo de menor porte, quien fue subido a una camilla y trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde quedó internado en observación, según reportó el medio local La Voz del Interior.

Las circunstancias del accidente, ocurrido en una esquina sin semáforo, quedaron registradas por una cámara del sistema de vigilancia del 911, que captó cómo ambos vehículos se desplazaban a gran velocidad antes de la colisión. El auto, tras el impacto, se desvió levemente, pero logró estabilizarse y quedó detenido a pocos metros del lugar del choque.

La escena generó preocupación entre los vecinos, que salieron a la calle tras oír el golpe y vieron cómo se desarrollaba el operativo de asistencia. Por el momento, no se informó oficialmente el estado de salud actualizado del motociclista, quien sigue bajo atención médica.

Un choque múltiple en la autopista Rosario-Córdoba terminó con cinco heridos

El siniestro vial, que
Un choque múltiple ocurrido en plena mañana de este martes dejó un saldo de cinco personas heridas y obligó a cortar completamente el tránsito en la autopista Rosario-Córdoba, en dirección hacia la provincia mediterránea. El siniestro vial, que se registró poco antes de las 11, tuvo lugar en el kilómetro 356, dentro de la jurisdicción de Cañada de Gómez, y derivó en una intervención de urgencia por parte de las autoridades.

Según informaron fuentes del caso, tres vehículos se vieron involucrados en la colisión: un Renault Duster de color marrón, un Peugeot 307 gris y una Volkswagen Amarok azul. El accidente se produjo en un contexto de intensa lluvia que complicó la circulación en distintas rutas y autopistas del sur de Santa Fe.

A raíz del impacto, cinco personas resultaron lesionadas. Entre quienes se desplazaban en la Duster y la Amarok se contabilizaron tres heridos leves, que no necesitaron ser trasladados. En cambio, los dos ocupantes del Peugeot 307 sufrieron lesiones de mayor consideración y fueron derivados al hospital de Cañada de Gómez para recibir atención médica.

El incidente motivó un operativo inmediato por parte del personal de Seguridad Vial, que resolvió interrumpir totalmente el tránsito en la mano hacia Córdoba. Como parte del procedimiento, se estableció un desvío en el kilómetro 348, a la altura de la localidad de Correa, con el objetivo de aliviar la congestión vehicular mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y despeje.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial trabaja para determinar cómo se originó la colisión. El tramo de la autopista donde ocurrió el hecho permaneció cortado por varias horas, con desvíos activos y circulación restringida mientras continuaban las pericias. La situación generó demoras importantes en la zona.

