Aumentaron las multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires: las más graves superan los 2 millones de pesos

El nuevo esquema regirá durante dos meses.

A partir de noviembre, infringir las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires es más costoso para los conductores. Se trata de la nueva actualización del valor de las multas, que regirá durante dos meses.

El aumento —que representa un 6,5% respecto de los valores anteriores— está vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). Ese valor se utiliza para determinar los montos de las infracciones a través de una Unidad Fija (UF).

Con la nueva actualización, el valor de una UF se mantiene en $1.711 para el bimestre de noviembre y diciembre. La medida fue oficializada el pasado 31 de octubre mediante una resolución de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada en el Boletín Oficial provincial.

De este modo, infracciones como el exceso de velocidad, la falta de patente o de seguro, y la conducción con alcoholemia positiva pasan a tener un costo aún mayor en la provincia.

En el caso de quienes manejen con alcohol en sangre, las multas van de $855.500 a $2.053.200, dado que la sanción prevista es de 500 a 1200 UF. El mismo monto se aplica a los conductores que se niegan a realizar el test.

Otras faltas de alto impacto económico son circular en contramano o girar en lugares no habilitados, cuyas multas se ubican entre $513.300 y $1.711.000. A su vez, manejar sin seguro, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o sin licencia también implica sanciones dentro de ese mismo rango.

Entre las infracciones más comunes figura el exceso de velocidad, cuyas multas van de $205.320 a $1.711.000 (150 a 1.000 UF). También se sanciona la falta de casco en motos o el no uso del cinturón de seguridad, con valores que oscilan entre $85.500 y $171.100 (50 a 100 UF).

Asimismo, pasar un semáforo en rojo se penaliza con multas de entre $513.300 y $1.711.000 (300 a 1.000 UF). En tanto, las infracciones por mal estacionamiento, circular sin la documentación obligatoria, sin seguro o con exceso de ocupantes también se ubican entre $85.550 y $171.100 (50 a 100 UF).

Cuáles son los aumentos que llegan en noviembre

El arranque de noviembre llega acompañado de una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales como las tarifas de luz y gas, los alquileres, las prepagas, el transporte público y los combustibles. Los diferentes ajustes aplicados por el Gobierno, empresas y entidades reguladoras afectarán el costo de vida de usuarios en todo el país.

Alquileres

Quienes alquilan bajo contratos firmados según la derogada ley de alquileres afrontarán en noviembre una actualización del Índice de Contratos de Locación, lo que implica un aumento anual del 42,45%.

Esta cifra muestra una desaceleración frente a los movimientos de meses anteriores: en octubre la suba había sido del 46,1% y en septiembre, del 50,3%. La comparación con el primer semestre muestra un descenso aún más notorio respecto a los porcentajes superiores al 100% que rigieron en enero y la primera mitad de 2024.

Noviembre llega con subas en los alquileres.

Tarifas de gas y luz

Desde este mes, las facturas de gas verán un ajuste promedio del 3,8%. Este alza se suma a una suba similar en la electricidad.

El impacto de las nuevas tarifas supera el porcentaje de inflación proyectado para el mes, que ronda el 2,5% de acuerdo a relevamientos de consultoras privadas. El encarecimiento responde principalmente al traslado de la suba del dólar a los precios de los servicios, fenómeno que se profundizó durante el último tramo de la campaña electoral.

Transporte

Desde el 1 de noviembre, el boleto mínimo de colectivo cuesta $573,09 para quienes usan la SUBE registrada en el conurbano bonaerense, luego del ajuste anunciado por el Ministerio de Transporte provincial.

Los aumentos de este mes incluyen subas en el transporte público.

En Ciudad de Buenos Aires, el valor mínimo del colectivo pasó a $568,82 bajo la misma modalidad de pago. El criterio para actualizar los boletos combina la evolución del índice de precios con un adicional de dos puntos porcentuales, fórmula que en 2025 acumuló un alza del 54,39% en la tarifa mínima bonaerense, muy por encima del 22% de inflación acumulada hasta septiembre.

Los nuevos precios rigen para los usuarios de las líneas del 200 en adelante del conurbano bonaerense y para los servicios porteños que cubren recorridos dentro de la Ciudad, como los números 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Además, el subte de Buenos Aires tiene un valor de $1.157 para pasajeros que realicen de uno a veinte viajes mensuales con SUBE registrada. En caso de no tener el nuevo esquema de registro, el valor es de $1.839,63 por boleto.