Los países del G7 acordaron de forma unánime mantener la presión sobre Rusia

Los ministros de finanzas del G7 posan con otros asistentes para una foto de grupo el día de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

Los ministros de Economía y Finanzas de los países del G7 se mostraron este martes de forma “unánime” a favor de mantener la presión sobre Rusia, para que no pueda aprovechar el conflicto en Oriente Medio para obtener más fondos que pueda emplear en la invasión de Ucrania.

“La voluntad de mantener la presión sobre Rusia es unánime”, dijo el ministro francés de Economía, Roland Lescure, al término de una reunión en París durante la presidencia francesa de ese grupo en el que también están Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos.

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Precisamente este último país anunció este lunes el levantamiento temporal de las sanciones impuestas al petróleo ruso almacenado en alta mar para moderar la subida de los precios del crudo provocada por el conflicto de Oriente Medio.

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia. 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

“El apoyo a Ucrania es un compromiso fundamental de nuestros presidentes”, recalcó Lescure, quien recordó que durante la reunión, en la que también participaron los gobernadores de los bancos centrales de las siete potencias, se envió un mensaje al ministro ucraniano de Finanzas y al gobernador de su banco central, presentes en la cita la víspera en París.

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El ministro francés señaló que “no es una opción” que Rusia pueda sacar partido de la situación en Oriente Medio: “Estamos firmemente comprometidos en mantener y aplicar sanciones y presiones a Rusia para impedir que obtenga ingresos cruciales para financiar su esfuerzo bélico”, enfatizó.

Lescure agregó que los miembros del G7 están satisfechos con el avance de las reformas que habían exigido a Kiev para apoyar la reducción de su déficit, aunque indicó que los cambios tienen que continuar.

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Residentes inspeccionan una casa alcanzada por un ataque de dron ruso esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, 19 de mayo de 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Por último, el titular francés de Economía indicó que el G7 se ha comprometido a financiar los daños en la central nuclear de Chernobil causados por la guerra.

El ministro de Finanzas ucraniano, Sergii Marchenko, llamó el lunes a su pares del G7 a reforzar las sanciones contra Rusia, que lanzó en febrero de 2022 una invasión de su país.

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Cooperación multilateral

Los ministros además reafirmaron este martes “su compromiso con la cooperación multilateral” ante los desafíos económicos mundiales.

Imagen de archivo de buques en el estrecho de Ormuz, desde Musandam, Omán. 18 mayo 2026. REUTERS

“Reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación multilateral para hacer frente a los riesgos que afectan a la economía mundial”, subraya una de las declaraciones finales del encuentro ministerial.

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El G7 pide en particular la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico para los hidrocarburos y los fertilizantes, bloqueado por Irán en el marco de la guerra en Oriente Medio, agregó.

Entre los temas abordados figuraban también los desequilibrios macroeconómicos mundiales, la diversificación del abastecimiento de minerales críticos, la ayuda a los países más vulnerables y las sanciones al petróleo ruso.

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Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026./File Photo

Estados Unidos prorrogó el lunes por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán.

(con información de EFE y AFP)

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