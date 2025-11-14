Sociedad

Video: un camión quedó varado en las vías y un tren de carga lo arrolló en Santa Fe

El chofer, al ver que no podía avanzar con el vehículo, decidió descender para que el impacto no lo lastimara

Un camión quedó varado en las vías de Maciel y fue arrollado por un tren de carga en Santa Fe

Un choque entre una formación ferroviaria y un camión sacudió la tranquilidad de Maciel, en la provincia de Santa Fe, en las primeras horas de este viernes. Todo ocurrió minutos antes de las siete de la mañana, cuando el rodado de gran porte, cuyo chofer es oriundo de Córdoba, atravesaba el paso a nivel situado frente al Hospital Dr. Federico Meroi, desplazándose desde la Ruta Nacional 11 rumbo a la zona industrial local.

En circunstancias que todavía investigan personal policial y ferroviario, el camión quedó detenido sobre la vía sin poder avanzar ni retroceder. El tren, con decenas de vagones, se aproximaba a gran velocidad con destino a Villa La Ribera.

El conductor, en medio del nerviosismo por ver la formación acercándose, saltó de la cabina de manera repentina para evitar que el impacto lo dañara a él también.

El conductor del camión logró
Segundos después, la locomotora impactó de lleno con el camión y lo arrastró varios metros, provocando un fuerte estruendo. Los restos del vehículo quedaron esparcidos a la vera de las vías y el ruido resultante se hizo oír varias cuadras a la redonda, lo que provocó que decenas de vecinos salieran rápidamente para averiguar qué había sucedido, según indicó Minuto 1.

Como se puede ver en las imágenes del video, el maquinista hizo sonar la bocina del tren mientras el chofer se alejaba de las vías para no ser alcanzado por los destrozos que generaría el impacto. El fuerte ruido se puede escuchar también en el video, así como se puede ver la caída de uno de los postes que se encontraba al costado del carril.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida por el accidente. El conductor del camión prefirió escapar y salvarse, pero no pudo evitar que se ocasionaran severos daños materiales en su vehículo.

Producto del impresionante choque, el paso a nivel de cortada García, epicentro del accidente, debió ser inhabilitado para el tránsito mientras duraban las tareas de limpieza y peritaje. Así, el acceso quedó bloqueado tanto para vehículos como para los peatones que se trasladaban por esa zona, aunque el paso por calle San Juan permaneció habilitado, de acuerdo con la información del medio local Info Más.

Antecedente cercano en Santa Fe

Tres trabajadores municipales resultaron heridos
Este jueves, en Santa Fe, se registró un incidente semejante entre una locomotora y un camión municipal en un paso a nivel carente de señalización, en una zona rural situada entre Alvear y Villa Gobernador Gálvez, a poca distancia de Rosario.

Según la información recabada, el camión –propiedad del municipio de Villa Gobernador Gálvez– llevaba un tanque de gran capacidad con agua, cuyo destino era un barrio de la misma ciudad. Al intentar cruzar las vías, sobre un camino de tierra, la locomotora lo embistió en uno de los laterales.

Dentro del vehículo se encontraban tres trabajadores municipales, quienes sufrieron lesiones a raíz del accidente y fueron derivados a un sanatorio en Rosario para ser atendidos, uno de ellos con una posible fractura de costillas.

Uno de los empleados que se acercó para prestar ayuda dio detalles de lo sucedido. En diálogo con el móvil de Rosario 3, relató: “El camión estaba cruzando las vías y el tren venía de un lado, le pegó en la parte trasera”.

También indicó que ese paso corresponde a una ruta que los trabajadores utilizan de forma habitual. Según el testimonio del chofer, no advirtieron la aproximación del tren y la locomotora no emitió ninguna señal de advertencia sonora. A esto se suma la falta de señalizaciones en la zona, lo que impide advertir el cruce ferroviario.

La atención médica en el lugar, junto con la intervención del personal municipal, fue inmediata. Además, efectivos policiales llevaron a cabo las tareas correspondientes en el área tras la colisión.

