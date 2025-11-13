Córdoba: un camión que llevaba rollos de alfalfa chocó contra un tren de carga

El maquinista del tren sufrió escoriaciones en el rostro y recibió atención médica en el lugar del accidente en Río Primero

Un accidente ferroviario tuvo lugar durante la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta Provincial N° 10 y la Ruta Provincial N° 19 (traza vieja), en jurisdicción del departamento Río Primero, en la provincia de Córdoba.

Alrededor de las 6:50, un camión Mercedes Benz 1634 cargado con rollos de alfalfa fue colisionado por un tren de carga compuesto por 60 vagones mientras transitaba por el cruce.

De acuerdo con la información oficial, el conductor del camión, de 34 años, se encontraba circulando por la zona cuando, sin advertir la proximidad de la formación ferroviaria, intentó atravesar las vías, lo que desencadenó el impacto.

Las autoridades confirmaron que el maquinista del tren, de 32 años, resultó con escoriaciones en el rostro y recibió asistencia en el lugar, en tanto que el conductor del camión no registró lesiones.

El accidente en Córdoba ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial N° 10 y la Ruta Provincial N° 19, involucrando a un tren de 60 vagones

En la escena trabajaron efectivos de la Departamental Río Primero, junto con personal de emergencias, quienes se abocaron a las primeras pericias y organizaron el tránsito para evitar mayores complicaciones.

Se ejecutaron tareas de remoción de los vehículos involucrados y verificación de los daños materiales sobre la vía férrea y la unidad de transporte. Las causas que derivaron en el siniestro permanecen bajo investigación.

Por otro lado, durante este jueves en Santa Fe ocurrió un accidente similar. El siniestro involucró a una locomotora y un camión municipal en un paso a nivel sin señalización, ubicado en una zona rural entre Alvear y Villa Gobernador Gálvez, a pocos kilómetros de Rosario.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el camión, perteneciente al municipio de Villa Gobernador Gálvez, trasladaba agua en un tanque de gran porte con destino a un barrio de la misma localidad. Durante el cruce de las vías sobre un camino de tierra, la unidad fue embestida de costado por la locomotora.

Un accidente similar en Santa Fe dejó tres empleados municipales heridos tras el choque entre una locomotora y un camión sin señalización en el paso a nivel (Rosario 3)

En el vehículo impactado viajaban tres empleados municipales, quienes sufrieron heridas a raíz del siniestro. Posteriormente, resultaron trasladados a un sanatorio de Rosario para recibir atención médica, uno de ellos con una posible fractura de costillas.

Un trabajador que acudió en auxilio brindó detalles sobre el choque. Consultado por el móvil de Rosario 3, explicó: “El camión estaba cruzando las vías y el tren venía de un lado, le pegó en la parte trasera”.

Además, comentó que el cruce corresponde a un trayecto utilizado habitualmente por los empleados. Remarcó que no vieron la locomotora aproximarse y que, según el relato del chofer, el tren no emitió ninguna advertencia sonora. En ese lugar, además, no hay paso a nivel ni señal que advierta sobre el cruce ferroviario.

Tanto los heridos como el personal municipal que intervino tras el impacto contaron en el lugar con la atención de una ambulancia, mientras que fuerzas policiales llevaron adelante las tareas correspondientes en la zona.

Antecedente similar en Buenos Aires

Un colectivo con pasajeros fue impactado en septiembre pasado por un tren de la línea Roca mientras cruzaba un paso a nivel en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El episodio tuvo lugar cerca de las 5:30, en el cruce de la calle Pravaz, al norte de la estación de trenes. La formación ferroviaria, que presta servicio en el ramal Ezeiza, se encontraba en dirección a Plaza Constitución.

Un colectivo con pasajeros fue impactado por un tren de la línea Roca en Ezeiza, resultando solo en lesiones leves

Según muestran las imágenes registradas por una cámara de seguridad a las que tuvo acceso Infobae, el colectivo avanzó cuando las barreras estaban levantadas, por lo que ahora los peritos buscan esclarecer qué motivó la falla en el sistema de seguridad destinado a prevenir este tipo de choques, que en otras circunstancias podrían haber terminado en tragedia.

En esta ocasión, la situación tuvo desenlace milagroso: únicamente diez pasajeros, todos empleados del Aeropuerto, sufrieron lesiones leves. Las ambulancias del SAME los atendieron en el lugar por contusiones menores, sin que ninguno mostrara heridas graves.

Desde el cuartel de Bomberos de Ezeiza confirmaron que, al llegar, comprobaron que el tren había chocado con el colectivo y que los ocupantes del vehículo ya estaban en la vereda, por lo que no hizo falta montar un operativo de rescate.

Personal del SAME asistió a los afectados mientras los brigadistas implementaron una intervención de prevención. “Eran más crisis de nervios, heridos leves producto del golpe. Ninguno que revista gravedad”, detallaron a este medio.

El hecho no revistió mayor gravedad ya que el tren avanzaba a muy baja velocidad. El colectivo involucrado pertenece a la empresa Tienda León. El servicio ferroviario opera actualmente de manera reducida entre Constitución y Monte Grande.