Sociedad

Venado Tuerto: un piloto salió a la ruta a practicar con su auto de carrera, perdió el control y murió

La víctima fatal tenía 32 años y manejaba un Fiat 128 preparado para competencias de automovilismo

Guardar
Equipos de Bomberos, SIES y
Equipos de Bomberos, SIES y Policía de Investigaciones trabajaron en el lugar para asistir y asegurar la zona del siniestro (El Litoral)

Un trágico accidente ocurrió este martes cerca de las 17:30 en el kilómetro 80 de la Ruta Provincial 4S, a la altura de su intersección con la calle 120, en las inmediaciones de Venado Tuerto, en el suroeste de la provincia de Santa Fe. En el lugar, un Fiat 128 amarillo, conducido por un hombre de 32 años y reconocido piloto de competencias zonales, perdió el control, se despistó y murió.

De acuerdo con reportes de Bomberos de Venado Tuerto, citados por medios locales, el rodado impactó contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta. El conductor fue identificado como Sergio G., un habitante de la zona.

Los equipos de emergencia acudieron al llamado de inmediato y evaluaron el estado del conductor, quien permanecía en el interior del vehículo.

La fiscal Andrea Cavallero investiga
La fiscal Andrea Cavallero investiga las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo preparado para competencias (El Litoral)

A pesar de las maniobras de asistencia iniciales, constataron que no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal médico del SIES confirmó el fallecimiento en el mismo lugar del siniestro, indicó El Litoral.

El incidente movilizó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), agentes de tránsito y personal de la URVIII, quienes aseguraron la zona para las tareas periciales correspondientes. Una vez finalizadas las diligencias preliminares, se autorizó la extracción del cuerpo de la víctima, el cual fue trasladado a la morgue judicial.

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien determinará las causas que llevaron a la pérdida de control del vehículo preparado para competencias, de acuerdo con la información de Pueblo Regional. En el operativo participaron Bomberos, SIES, personal de Tránsito y autoridades policiales, todos trabajando coordinadamente en el lugar.

Otro trágico accidente en el interior del país

Un accidente vial en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del paraje Desiderio Sosa en la provincia de Corrientes, resultó en la muerte de un bebé de cinco meses y dejó a tres adultos con heridas graves.

El hecho se registró la semana pasada en las proximidades de Santo Tomé, cuando un automóvil con cuatro ocupantes se salió de la calzada y volcó. Las circunstancias exactas todavía son motivo de investigación, informaron medios locales.

Pocos minutos antes de las 14, detalló Diario Norte, el conductor iba acompañado por dos adultos y un menor de edad. Por causas aún desconocidas, perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera del camino y volcara, deteniéndose finalmente al costado de la ruta. La gravedad de la situación activó de inmediato la intervención de equipos de emergencia y efectivos de distintas dependencias.

El vuelco en la Ruta
El vuelco en la Ruta Nacional 14 ocurrió cuando un automóvil con cuatro ocupantes se salió de la calzada por causas aún desconocidas (El Litoral)

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, quienes pusieron en marcha los protocolos correspondientes y solicitaron colaboración a los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé y a los servicios de ambulancias.

Las operaciones de rescate se centraron inicialmente en brindar atención a las víctimas, con especial urgencia en el menor, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital de Virasoro. El equipo médico confirmó el fallecimiento del bebé poco después de su ingreso, según consignó El Litoral.

En tanto, los tres adultos, aunque permanecían estables, fueron internados en el Hospital de Santo Tomé. Presentaban cuadros de shock y diversas lesiones, por lo que fue necesario derivarlos para monitoreo y atención específica.

La zona donde ocurrió el accidente quedó bajo una custodia policial estricta mientras especialistas de la Policía de Corrientes y funcionarios de la Unidad Fiscal llevaban a cabo las primeras tareas de investigación.

Las autoridades ahora buscan reconstruir la secuencia del accidente y recolectar pruebas que permitan determinar cómo se produjo el despiste y vuelco. Se contemplan hipótesis relacionadas con errores humanos, fallos en el vehículo o factores externos.

El personal policial y los bomberos continuaron coordinando con los peritos para resguardar la escena y mantener la circulación sobre la ruta, y en simultáneo avanzar con la investigación y la notificación a los familiares.

Temas Relacionados

Santa FeVenado TuertoPilotoAutomovilismoAccidentesAccidente vialÚtimas noticias

Últimas Noticias

La madre de Marita Verón sobre la nueva pista que apunta a que su hija estaría en Paraguay: “Estoy muy afectada”

Susana Trimarco recibió información sobre una mujer argentina en situación de calle que vive en el país vecino y podría ser la joven desaparecida hace 23 años. “Me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir”, aseguró

La madre de Marita Verón

Jury a la jueza del escándalo: “No quiero fama, no quiero ser actriz”, dijo Julieta Makintach

La magistrada pidió hablar en la primera audiencia del juicio político en su contra. Su descargo sobre el documental del juicio por Maradona

Jury a la jueza del

“Todos tenemos que construir la paz”: el mensaje del Papa León XIV a un grupo de estudiantes palestinos, israelíes y estadounidenses

El sumo pontífice recibió a varios jóvenes durante el programa Meaning Meets Us de Scholas Occurrentes. Un espacio de respeto y libertad para abordar el conflicto en sus causas y consecuencias

“Todos tenemos que construir la

La fundación del PRO advirtió que “la clase media se diluye” en Argentina: “Es el sector más expuesto a los vaivenes de la economía”

El estudio de Pensar advirtió que las familias de ingresos medios son las que más sufren la inflación y ven clausurado el ascenso social por el deterioro de la educación pública

La fundación del PRO advirtió

El video de un salvaje robo en una tienda de Solano: embistieron a una nena y le apuntaron con un arma en la cabeza

Aunque en la grabación se ve actuar a cuatro delincuentes, no hay detenidos. Se llevaron televisores antes de escapar

El video de un salvaje
DEPORTES
La controvertida reflexión de Cristiano

La controvertida reflexión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que Messi ganó con Argentina

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Pidieron diez años de prisión para Diego García, el ex futbolista de Estudiantes acusado de abusar de una jugadora de hockey

Se le rompió la dirección en plena carrera y manejó más de 10 vueltas con el volante en el aire: “Fue la locura más grande de mi vida”

El Tata Martino oficializó su regreso a la MLS tras su último paso por Inter Miami

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi jugando a la pelota con Amancio: el gesto que sorprendió a todos

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

Las primeras vacaciones de Sol Pérez con su hijo y su marido en Miami: diversión y amor al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Smithers y el enigma de

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

Estados Unidos no tendría representante para la Bienal de Venecia

Daniel Day-Lewis vs Brian Cox: choque de visiones y críticas al método de actuación

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud

A sus 92 años, el presidente Paul Biya inició su octavo mandato en Camerún tras una disputada elección