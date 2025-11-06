Venado Tuerto: un piloto salió a la ruta a practicar con su auto de carrera, perdió el control y murió

Equipos de Bomberos, SIES y Policía de Investigaciones trabajaron en el lugar para asistir y asegurar la zona del siniestro (El Litoral)

Un trágico accidente ocurrió este martes cerca de las 17:30 en el kilómetro 80 de la Ruta Provincial 4S, a la altura de su intersección con la calle 120, en las inmediaciones de Venado Tuerto, en el suroeste de la provincia de Santa Fe. En el lugar, un Fiat 128 amarillo, conducido por un hombre de 32 años y reconocido piloto de competencias zonales, perdió el control, se despistó y murió.

De acuerdo con reportes de Bomberos de Venado Tuerto, citados por medios locales, el rodado impactó contra una alcantarilla ubicada al costado de la ruta. El conductor fue identificado como Sergio G., un habitante de la zona.

Los equipos de emergencia acudieron al llamado de inmediato y evaluaron el estado del conductor, quien permanecía en el interior del vehículo.

La fiscal Andrea Cavallero investiga las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo preparado para competencias (El Litoral)

A pesar de las maniobras de asistencia iniciales, constataron que no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal médico del SIES confirmó el fallecimiento en el mismo lugar del siniestro, indicó El Litoral.

El incidente movilizó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), agentes de tránsito y personal de la URVIII, quienes aseguraron la zona para las tareas periciales correspondientes. Una vez finalizadas las diligencias preliminares, se autorizó la extracción del cuerpo de la víctima, el cual fue trasladado a la morgue judicial.

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal Andrea Cavallero, quien determinará las causas que llevaron a la pérdida de control del vehículo preparado para competencias, de acuerdo con la información de Pueblo Regional. En el operativo participaron Bomberos, SIES, personal de Tránsito y autoridades policiales, todos trabajando coordinadamente en el lugar.

Otro trágico accidente en el interior del país

Un accidente vial en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del paraje Desiderio Sosa en la provincia de Corrientes, resultó en la muerte de un bebé de cinco meses y dejó a tres adultos con heridas graves.

El hecho se registró la semana pasada en las proximidades de Santo Tomé, cuando un automóvil con cuatro ocupantes se salió de la calzada y volcó. Las circunstancias exactas todavía son motivo de investigación, informaron medios locales.

Pocos minutos antes de las 14, detalló Diario Norte, el conductor iba acompañado por dos adultos y un menor de edad. Por causas aún desconocidas, perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera del camino y volcara, deteniéndose finalmente al costado de la ruta. La gravedad de la situación activó de inmediato la intervención de equipos de emergencia y efectivos de distintas dependencias.

El vuelco en la Ruta Nacional 14 ocurrió cuando un automóvil con cuatro ocupantes se salió de la calzada por causas aún desconocidas (El Litoral)

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, quienes pusieron en marcha los protocolos correspondientes y solicitaron colaboración a los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé y a los servicios de ambulancias.

Las operaciones de rescate se centraron inicialmente en brindar atención a las víctimas, con especial urgencia en el menor, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital de Virasoro. El equipo médico confirmó el fallecimiento del bebé poco después de su ingreso, según consignó El Litoral.

En tanto, los tres adultos, aunque permanecían estables, fueron internados en el Hospital de Santo Tomé. Presentaban cuadros de shock y diversas lesiones, por lo que fue necesario derivarlos para monitoreo y atención específica.

La zona donde ocurrió el accidente quedó bajo una custodia policial estricta mientras especialistas de la Policía de Corrientes y funcionarios de la Unidad Fiscal llevaban a cabo las primeras tareas de investigación.

Las autoridades ahora buscan reconstruir la secuencia del accidente y recolectar pruebas que permitan determinar cómo se produjo el despiste y vuelco. Se contemplan hipótesis relacionadas con errores humanos, fallos en el vehículo o factores externos.

El personal policial y los bomberos continuaron coordinando con los peritos para resguardar la escena y mantener la circulación sobre la ruta, y en simultáneo avanzar con la investigación y la notificación a los familiares.