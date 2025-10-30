Sociedad

Trágico accidente en Corrientes: un auto volcó tras despistarse y murió un bebé de 5 meses

En el vehículo también iban tres adultos que sufrieron heridas de gravedad. Se investiga el motivo por el que el conductor perdió el control

Las causas del despiste y posterior vuelco del vehículo en Corrientes permanecen bajo investigación de la Policía y la Unidad Fiscal (El Litoral)

Un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del paraje Desiderio Sosa, en la provincia de Corrientes, dejó como saldo la muerte de un bebé de cinco meses y tres adultos heridos de gravedad.

El siniestro, registrado cerca del mediodía del martes, tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de Santo Tomé, cuando un automóvil en el que viajaban cuatro personas despistó y volcó por razones que aún se encuentran bajo investigación, indicaron medios locales.

La secuencia se desarrolló minutos antes de las 14, indicó Diario Norte. El conductor, acompañado por dos adultos y un menor de edad, perdió el control del rodado, lo que desencadenó el despiste y posterior vuelco, culminando al costado de la calzada. La magnitud del impacto movilizó de inmediato a equipos de emergencia y efectivos de distintas reparticiones.

El bebé herido en el accidente fue trasladado de urgencia al Hospital de Virasoro, donde se confirmó su fallecimiento minutos después (Diario Norte)

Los primeros en arribar al lugar fueron los agentes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, quienes activaron los protocolos y solicitaron apoyo a los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé y servicios de ambulancias.

Las tareas de rescate se enfocaron inicialmente en la asistencia de las víctimas, especialmente el menor, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Virasoro debido a la gravedad de sus lesiones. El personal médico confirmó el fallecimiento del bebé a pocos minutos de su ingreso en el centro de salud, indicó El Litoral.

Los tres adultos, aunque presentaron signos vitales estables, fueron internados en el Hospital de Santo Tomé. Todos manifestaban un profundo estado de shock y sufrían heridas de consideración, motivo por el cual debieron ser derivados para controles y atención especializada.

La escena del accidente permaneció bajo estricta custodia policial mientras peritos de la Policía de Corrientes y efectivos de la Unidad Fiscal en turno realizaron las primeras diligencias.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del hecho y en la recolección de datos que permitan determinar la mecánica exacta del despiste y vuelco. Se investigan posibles causas relacionadas con fallas humanas, factores mecánicos o condiciones externas.

Personal policial y bomberos coordinaron con los peritos viales las acciones para preservar la escena y permitir el flujo de tránsito de manera segura mientras avanzan las tareas de investigación y notificación a familiares.

Otro grave accidente en la misma ruta en Corrientes

Una mujer de sesenta años falleció tras el choque entre un Renault Sandero Stepway y un camión cisterna en la RN 14, mientras que dos acompañantes resultaron ilesos (El Litoral)

La noche del miércoles registró un choque fatal entre un automóvil y un camión cisterna sobre la Ruta Nacional N° 14 en la localidad de Mocoretá, hecho que terminó con el fallecimiento de una mujer de unos sesenta años. El siniestro sucedió en inmediaciones de una estación de servicio, donde la presencia policial se hizo notoria apenas ocurrido el incidente.

De acuerdo con la información recopilada por El Litoral, el vehículo involucrado correspondía a un Renault Sandero Stepway, dentro del cual viajaban tres personas con residencia en Buenos Aires.

Los ocupantes del automóvil fueron trasladados con celeridad al hospital Santa Catalina de Mocoretá, donde el personal sanitario confirmó momentos después el deceso de la mujer, mientras que los otros dos individuos se encuentran fuera de peligro, como comunicó el centro de salud.

Las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación, a la espera de los resultados de las pericias ordenadas por las autoridades competentes. La colisión, ocurrida sobre la transitada RN 14, generó el despliegue inmediato de equipos policiales, quienes ejecutaron las primeras diligencias y aseguraron la zona próxima a la estación de servicio para evitar mayores complicaciones en el tránsito local.

La víctima, una mujer sexagenaria, fue atendida junto a sus acompañantes tras el incidente, pero solo ella no logró sobrevivir a las heridas sufridas en el impacto. Aún no se aclaró cómo fue que el Renault Sandero Stepway impactó contra el camión cisterna de combustible.

