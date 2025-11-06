Seguridad Vial le suspendió la licencia a la joven que fue agredida por un jubilado en Villa del Parque

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la joven conduciendo a más de 150 km/h y sin las manos en el volante, lo que generó múltiples denuncias

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) decidió suspender la licencia nacional de conducir de Agustina, la joven de 23 años que recibió un golpe de puño con una llave en medio por parte de un jubilado de 70 años. Esa situación se dio a raíz de una discusión entre ella y el septuagenario por cómo había estacionado el auto en el barrio porteño de Villa del Parque.

Luego llegó la decisión de la ANSV, cuando se viralizaron imágenes que reflejaron su forma de conducir, considerada temeraria por el organismo, exhibiendo maniobras peligrosas. Es decir, que la medida no tiene relación con la pelea que visibilizó a los protagonistas en la jornada.

No obstante, fuentes oficiales detallaron que la decisión se adoptó tras recibir múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre el riesgo que esta conducta representaba para terceros.

El caso cobró notoriedad a partir de publicaciones en redes sociales atribuidas a la joven en las que se grabó al volante de un auto, presumiblemente el Volkswagen Golf blanco involucrado en el conflicto con el jubilado. Se mostró a velocidades que superaban los 150 km/h, sin prestar atención a la vía y sin las manos en el volante, sino utilizando las rodillas para mantener el control del vehículo.

Las imágenes circularon rápidamente por distintas plataformas y generaron controversia. Además, desde Seguridad Vial ampliaron que también cometía otra infracción grave: la falta de patente trasera en el vehículo.

El proceso administrativo, según detallaron, contempla que la titular de la licencia sea notificada por la autoridad competente de la ciudad donde fue emitido el documento. Posteriormente, deberá someterse a una evaluación para determinar si está en condiciones de retomar el manejo sin constituir un riesgo para la seguridad vial.

Cómo fue su violenta discusión con el jubilado

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 16.30 del día anterior, en la calle Terrada, a escasas cuadras del estadio Diego Armando Maradona de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

La joven, identificada como Agustina, relató que el desencadenante de la agresión fue dejar su automóvil Volkswagen Golf blanco estacionado junto al garaje del vecino. Minutos después de llegar de trabajar y encontrarse en su casa, Agustina escuchó ruidos desde la calle. Al mirar por la ventana, observó que el hombre, residente de la vivienda lindera, golpeaba su auto con una bolsa de basura y le propinaba patadas.

Alarmada por la situación, se apresuró a bajar grabando la escena con su teléfono celular y confrontó al vecino. “¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando”, se oye reclamarle en la grabación.

Lejos de disminuir la tensión, el hombre respondió avanzando hacia la joven y la golpeó con el puño cerrado en la cara, usando una llave entre los dedos, lo que provocó una herida en el labio inferior.

A raíz del ataque, la víctima continuó filmando e increpó al agresor desde la vía pública buscando escracharlo. En esos momentos críticos, el hombre, ya en el interior de su vivienda y acompañado por su esposa de ochenta años, intentó salir nuevamente y agredir a Agustina, apartando a su pareja que trataba de contenerlo.

Un joven desconocido intervino físicamente y evitó que el episodio escalara. Según narró la joven en A24, la intervención de este vecino resultó determinante: “No sé qué hubiera pasado si ese chico no estaba ahí. La vecina misma dijo: ‘Te iba a fajar’. Él se me venía encima”. El mismo chico llamó al 011 para alertar a la Policía de la Ciudad.

Al retomar la calma parcial, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a Agustina en el lugar, constatando un corte en el labio y dolor en la pera, zona afectada por el golpe.

Agustina realizó una denuncia en la Comisaría Vecinal 11A y fue orientada a recibir un botón antipánico, una medida adoptada por la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLO). La gestión incluyó trámites durante la madrugada hasta las 6.30, finalmente la fiscalía intervino debido a la condición de salud del imputado, quien tiene seis stents y antecedentes coronarios.

“El fiscal no sabía qué hacer porque el señor tiene seis stents y es una persona de riesgo. Pero al final dijeron que se lo iban a llevar internado, pero detenido. Se fue la ambulancia y atrás se fue el patrullero”, explicó la chica en diálogo con C5N.