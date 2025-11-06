Un jubilado le pegó una trompada a una joven luego de acusarla de haber estacionado mal el auto

Un jubilado le pegó una trompada a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado

Una joven de 23 años, que reside en el barrio porteño de Villa del Parque, fue víctima de un brutal ataque por parte de un vecino, que la acusó de haber estacionado mal su auto. El hombre, luego de insultarla y en medio de gritos, le pegó una trompada en el rostro.

El violento episodio fue registrado en video por la víctima. A raíz de la denuncia, la Justicia de CABA, le otorgó un botón antipánico.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió cerca de las 16.30 sobre la calle Terrada, entre Arregui y Santo Tomé, a unas 15 cuadras del Estadio Diego Armando Maradona de la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre un conflicto vecinal, y personal de la Comisaría Vecinal 11A se presentó en el lugar. Al arribo, Agustina, la damnificada, contó que momentos antes había estacionado su auto, un Volkswagen Golf color blanco, justo al lado del garaje del vecino.

Ya dentro de su casa, la joven comenzó a escuchar ruidos y observó que un señor que vive en la casa lindera a la suya le pegaba patadas a su auto, al cual también golpeaba con una bolsa que portaba en sus manos.

El hombre la insultó antes de golpearla

La víctima salió rápidamente de su domicilio para frenar el ataque, pero el vecino reaccionó de la peor manera. Tal como muestra el video que encabeza esta nota, el hombre, increpó a la chica y le dio una trompada en el rostro.

“¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando“, le advirtió la chica al jubilado, que vestía una campera bordó, un jean oscuro y zapatillas azules. En ese momento, comenzó a agredirla.

El video se detiene cuando el jubilado está a punto de golpearla y se reanuda poco segundos después, cuando el agresor se encontraba en el interior de su casa junto a su mujer, que intentaba calmarlo.

“Te voy a escrachar por todos lados. ¡Mostrá la cara viejo, mostrá la cara!”, le exigía Agustina a su atacante, según se observa en la segunda filmación que captó con su teléfono celular, lo cual volvió a enfurecer al hombre. Con violencia, se sacó de encima a su esposa, abrió el portón de su casa e intentó atacar nuevamente a la vecina, que retrocedió sobre sus pasos y lanzó un grito de desesperación.

“Me pegó en la boca, me pegó por haber dejado el auto estacionado así...”, reiteró la chica, mientras otro vecino intervino para evitar otro golpe.

Un vecino impidió que el jubilado volviera a atacar a la víctima.

Agustina sufrió un corte en el labio inferior y personal del SAME la atendió por videollamada. “Me duele mucho la pera porque ahí me pegó la piña. También me duele el labio por el corte, que fue con la llave. Acomodó la llave entre los dedos y me pegó con el puño cerrado“, contó este jueves la víctima, en diálogo con el canal de noticias TN.

Luego de un periplo de más de 12 horas que incluyó la ida a la comisaría para radicar la denuncia, la visita a un médico legista para que revisara sus lesiones y el retiro de un botón antipánico, medida dispuesta por la Unidad de Flagrancia Este, Agustina recién regresó a su casa cerca de las 6.30 de la madrugada de este jueves.

“Acá con los vecinos nos saludamos entre todos y él nunca me saludó. Yo vivo acá hace ocho años y nunca saludó a nadie. El vecino de al lado contó que ya se había peleado con él y que es un tipo violento y la vecina de enfrente dijo que le pegaba a la mujer”, contó Agustina en declaraciones televisivas sobre su agresor, quien, luego de advertir que le había subido la presión, fue trasladado a un hospital en una ambulancia del SAME.