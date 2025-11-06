“Me dio una piña con puño cerrado y una llave entre los dedos”: el relato de la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque

Un jubilado le pegó una trompada a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado

Después de haber denunciado a su vecino de 70 años en el barrio porteño de Villa del Parque, Agustina, la joven de 23 años que recibió una trompada con una llave en medio de una discusión por el auto, habló con los medios y dio su versión completa de lo ocurrido.

La joven reconstruyó cómo fue el ataque, qué pasó después y qué medidas tomó la Justicia tras su denuncia. También relató cómo reaccionaron los vecinos, qué dijo la esposa del agresor y cómo fue el largo procedimiento hasta que logró recibir el botón antipánico.

“Yo estaba en mi casa, había llegado de trabajar y me iba a cambiar para ir al gimnasio”, contó en diálogo con A24. Explicó que apenas llevaba diez minutos en el domicilio cuando escuchó ruidos desde la calle. Al mirar por la ventana de su habitación, vio al hombre que vive pared de por medio golpeando su Volkswagen Golf blanco. “Le estaba pegando con una bolsa de basura y le daba patadas”, recordó.

Bajó rápidamente para confrontarlo y comenzó a grabar la situación con su celular. En el video, que luego subió a sus redes sociales, se escucha cómo le reclama: “¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. ¿Qué hacés? Te estoy filmando”. El hombre, lejos de calmarse, avanzó hacia ella. “Cuando le dije que iba a llamar a la policía, me pegó una piña con el puño cerrado y en el medio de los dedos tenía una llave”, afirmó. Ese golpe le provocó un corte en el labio y un fuerte dolor en la pera, según constató luego una médica legista.

“Me pegó con una llave”: qué dijo la joven agredida por un jubilado tras una discusión por el auto en Villa del Parque

El ataque no terminó ahí. Según su testimonio, el agresor intentó volver a salir de su casa para seguir increpándola, luego de que un joven desconocido —a quien Agustina describió como alguien que “apareció de la nada”— lo detuviera físicamente. “No sé qué hubiera pasado si ese chico no estaba ahí. La vecina misma dijo: ‘Te iba a fajar’. Él se me venía encima”, relató. “No llegué ni a agradecerle. Llamó a la policía y se fue”, sostuvo.

Más tarde, el SAME la atendió por las lesiones y comenzó un largo periplo que incluyó la denuncia formal en la comisaría, una revisión médica y el retiro del botón antipánico.

Según detalló, el procedimiento concluyó recién cerca de las 6:30 de la madrugada. “El fiscal no sabía qué hacer porque el señor tiene seis stents y es una persona de riesgo. Pero al final dijeron que se lo iban a llevar internado, pero detenido. Se fue la ambulancia y atrás se fue el patrullero”, explicó en diálogo con C5N.

También mencionó que, si bien fue la primera vez que tuvo un conflicto directo con su vecino, otros habitantes del barrio le contaron que el hombre ya había protagonizado episodios similares. “Los vecinos empezaron a decir que tenía muchos malos tratos y que era violento. Una vez escuché que le pegaba al hijo y llamé a la policía porque se lo escuchaba mal”, afirmó. Contó, además, que vive en esa casa desde hace ocho años y que el agresor “nunca saludó a nadie”.

“Me pegó con una llave”: qué dijo la joven agredida por un jubilado tras una discusión por el auto en Villa del Parque

En cuanto a la actitud de la esposa del hombre, Agustina señaló que lejos de intervenir o disculparse, intentó minimizar la situación: “Me decía que no haga quilombo, que no estaba pasando nada, que no llame a nadie”.

La mujer, de 80 años, declaró más tarde que su marido tiene problemas coronarios y que sería atendido por su médico particular en una clínica privada.

La causa quedó radicada en la Comisaría Vecinal 11A y el imputado fue citado a presentarse en la Fiscalía 27 en un plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía si no se presenta. Mientras tanto, Agustina permanece en su domicilio, pared de por medio con el hombre que la agredió.