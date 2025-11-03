Accidente fatal en la General Paz: murió un motociclista luego de un choque con automóvil

La motocicleta quedó completamente destruida sobre Avenida General Paz.

Un motociclista de aproximadamente 30 años murió esta mañana luego de un choque entre un auto y su moto sobre la Avenida General Paz, a la altura del DOT y la Panamericana. El siniestro provocó un corte total de tránsito en la mano que va hacia Río de la Plata, en cercanías de Avenida Balbín.

El accidente dejó como saldo la muerte instantánea del conductor de la moto. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a Infobae la edad aproximada del motociclista y que sufrió “lesiones incompatibles con la vida”.

En el impacto, la moto resultó destruida y terminó completamente dada vuelta sobre la cinta asfáltica, lo que complicó las tareas de remoción. Las autoridades coordinaron un operativo especial en la zona, ya que el cierre de General Paz a esa altura generó importantes complicaciones en el tránsito, con desvíos hacia arterias alternativas para poder continuar la circulación. El personal de Seguridad Vial y de emergencias, en conjunto con Policía de la Ciudad y SAME, trabajó en conjunto para asegurar la zona.

Durante todo el operativo, desde SAME afirmaron también la atención de tres pacientes masculinos mayores, que recibieron atención médica directamente en el lugar de los hechos. Además, se emplearon dos dotaciones móviles y uno aéreo.

Las autoridades pertinentes trabajan para reconstruir la mecánica del hecho y establecer las causas exactas que llevaron al choque fatal. Tanto la Policía de la Ciudad como las autoridades sanitarias reiteraron a los conductores la necesidad de extremar las medidas de precaución al circular, sobre todo en zonas de alto tránsito como el enlace entre General Paz y Panamericana.

Sin embargo, no fue el único siniestro de la fecha. A la madrugada, un incendio se desató en un edificio de dieciocho pisos ubicado en Araoz 984, entre Jufré y Lerma, en la Ciudad de Buenos Aires. Según detallaron desde SAME, el foco ígneo afectó el piso catorce y fue controlado rápidamente por dotaciones de Bomberos de la Ciudad. El incidente dejó cinco personas atendidas en el lugar, todas mayores de edad, de las cuales tres son mujeres y dos hombres. y No se reportaron menores afectados ni pacientes trasladados a centros médicos.

De acuerdo con datos aportados, en la emergencia participaron tres móviles de atención médica, sin la necesidad de utilizar recursos aéreos. El tránsito sobre Araoz quedó restablecido una vez que las autoridades declararon controlada la situación.

Choque entre un colectivo y un auto

En otro hecho, cerca de las 8 de la mañana, una colisión entre un colectivo de la línea 76 y un automóvil tuvo lugar en la intersección de avenida Intendente Francisco Rabanal y avenida Lafuente. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el lugar y determinó el traslado de una paciente femenina de 29 años al Hospital Penna para su evaluación y atención médica. Ni el chofer ni los demás ocupantes de los vehículos requirieron evacuación.

El fin de semana pasado, entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre, SAME participó en 120 incidentes de tránsito (viernes 39, sábado 41 y domingo 40). Y asistieron a más de 241 personas.