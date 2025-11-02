Sociedad

Triple choque en la avenida General Paz: un auto de alta gama fuera de control embistió a otros dos vehículos

El hecho ocurrió a la altura del barrio de Saavedra. Pese a la violencia del hecho, no hubo heridos. Otros incidentes provocaron demoras en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

El BMW Celeste, protanista del choque múltple en General Paz, a la altura de Saavedra

Un triple choque en Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, provocó fuertes demoras y detonó un operativo de asistencia que incluyó la intervención de autoridades y equipos de emergencia. El hecho ocurrió cuando un BMW celeste, que circulaba por el segundo carril, perdió el control y rozó el lateral derecho de un Renault Logan gris. Luego, el BMW impactó a un Volkswagen Gol perteneciente a una empresa de seguridad que terminó incrustado contra el guardarraíl.

El Volkswagen Gol resultó con toda la parte delantera destruida y la rueda trasera izquierda desprendida. En tanto, el BMW quedó con todos los airbags activados y la rueda delantera izquierda fuera de eje. Según las primeras informaciones, el auto era conducido por un hombre de alrededor de 30 años, acompañado por tres mujeres que abandonaron la escena corriendo tras el impacto.

Nahuel, conductor del auto de seguridad, relató a los medios: “El vehículo que nos colisionó es el BMW. Nosotros veníamos circulando por la General Paz, yendo para la bajada y nos chocó. Él venía con todo”.

La bajada hacia Avenida Libertador estuvo cerrada por tareas de remoción y peritaje, lo que originó complicaciones adicionales para los automovilistas durante la mañana. De acuerdo a lo que constató Infobae, el BMW acumula más de 40 infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. El conductor del vehículo mantuvo una actitud hostil con los medios, resistiéndose a ser grabado tras el siniestro.

A las 7.45 arribó una grúa al lugar para retirar los vehículos involucrados. Las autoridades recomendaron tomar vías alternativas mientras se completa el operativo y se investigan las circunstancias del episodio.

Más accidentes durante la mañana lluviosa

Sin embargo, ese no fue el único accidente en CABA de este domingo con lluvias. Un Peugeot 208 colisionó esta mañana contra el tráiler de una casa rodante en Avenida de los Incas 4235, entre las calles Donado y General Mariano Acha, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, el incidente dejó como saldo heridos y movilizó a los equipos de emergencia.

El accidente se registró cuando el conductor del automóvil, un hombre mayor de edad, perdió el control e impactó contra el tráiler que se encontraba detenido en la vía pública. Al llegar la Guardia, constataron que el ocupante del Peugeot 208 ya había descendido por sus propios medios y se encontraba fuera del vehículo.

Personal de emergencia continuó trabajando en el lugar para asistir a los involucrados y restablecer la circulación en la zona. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en la colisión sobre la Avenida de los Incas.

Por otro lado, también se registró un choque entre una camioneta y un auto a las 6.45 de la mañana en la intersección de Avenida Las Heras y Coronel Díaz, en el barrio de Palermo, que dejó daños materiales en ambos vehículos. Como resultado del impacto, el automóvil sufrió una abolladura en la puerta trasera derecha y la camioneta resultó con la parte delantera destruida.

Desde el SAME resaltaron que ayer el servicio de emergencias “participó en 41 incidentes de tránsito en la ciudad (1 cada 35 minutos)”. Y que culminó en la asistencia de “más de 83 personas”.

