Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

Alejandro Matías Fracaroli, científico cordobés, fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda en el bosque alemán

El bosque Elfmorgenbruch, situado en el distrito de Rintheim en Karlsruhe, Alemania, fue escenario del hallazgo del cadáver de Alejandro Matías Fracaroli este domingo. El investigador argentino había desaparecido el lunes 13 de octubre y desde entonces era buscado. Con una extensión de 89 hectáreas, el sitio donde fue encontrado se caracteriza por su trama de canales de agua y senderos destinados a peatones.

Las condiciones climáticas el día en que se produjo el descubrimiento fueron inestables: el área presentaba lluvias persistentes y una humedad elevada. Algunas zonas del terreno, según documentó el medio local Neueste Nachrichten, llegaron a estar inundadas.

El aspecto geográfico del Elfmorgenbruch resulta determinante. El terreno se dispersa en espacios donde abundan acequias, canales artificiales y arroyos, entre los cuales circulan el Pfinz, el Alter Bach y el Pfinzspülkanal.

La policía de Karlsruhe sostiene la hipótesis de un accidente por caída y ahogamiento, aunque la investigación sigue abierta

Estas corrientes varían en tamaño y velocidad: el Pfinz se extiende amplio, el Alter Bach se despliega estrecho, y el Pfinzspülkanal recorre el área con un andar lento. Las acequias no siguen siempre rutas rectas y, en ciertos tramos, la maleza y la vegetación baja se expanden sobre el agua, lo que dificulta la visibilidad y facilita que una persona quede fuera del alcance visual, incluso si otras pasean por los senderos marcados.

Aquellos que suelen recorrer la zona la describen como un espacio apreciado por integrantes de la comunidad local para el esparcimiento. Helmut Rempp, presidente de la Asociación de Ciudadanos de Rintheim, remarcó que estos senderos son transitados habitualmente.

El día en que Fracaroli fue hallado sin vida, el entorno se presentaba saturado por el agua. Según informó la policía de Karlsruhe, evaluaron que el cordobés pudo haberse caído y ahogado al quedar atrapado en la ribera de uno de los arroyos.

El informe de la policía, según la agencia de noticias EFE, precisó que el cuerpo fue hallado cerca de las 12:15, dentro de un arroyo. Durante varias horas, los equipos que participaron en el rastreo debieron desplazarse por áreas donde las inundaciones temporales habían modificado los caminos habituales.

Las características naturales de Elfmorgenbruch explican así las hipótesis preliminares. Sin embargo, la policía local mantiene abierta la investigación para esclarecer en forma definitiva lo ocurrido en el interior del bosque.

La cronología indica que el rastro de Fracaroli se perdió el lunes anterior al hallazgo, poco antes de las 19:00 (hora local). Según reconstruyó su entorno a Infobae, luego de salir de su trabajo en el campus universitario y de abordar el transporte público hacia el área urbana, su teléfono se apagó y no hubo nuevas comunicaciones.

El investigador colaboraba en un proyecto entre la UNC y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, centrado en aplicaciones nanotecnológicas

El último contacto registrado corresponde a una videollamada por WhatsApp con su pareja, quien describió esa conversación como rutinaria, según La Voz.

Fracaroli, de 44 años, desarrollaba en Karlsruhe un proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT). La colaboración investigativa se encuadraba en el análisis de aplicaciones nanotecnológicas asociadas a la sustentabilidad.

Acumulaba una trayectoria académica internacional: participó durante dos años de investigaciones en la Universidad de Berkeley, en el estado de California, y fue investigador asociado en el International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA) en Japón.

Su tarea principal, en los últimos años, se orientó a proyectos interdisciplinarios desde el Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC) y como miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La Voz recogió el testimonio de Gabriela Furtan, pareja del académico, quien lo describió como una persona de fuerte vocación internacional y orientada al trabajo en equipos multiculturales. De acuerdo con el relato aportado al medio cordobés, Fracaroli residía en el barrio General Paz, en Córdoba capital, y era padre de dos niños.

La noticia de su muerte constituyó un impacto en la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ/UNC), donde era profesor asistente desde 2016 y referente del departamento de Química Orgánica.