Quién era el investigador argentino del Conicet que apareció muerto en una ciudad de Alemania

Fracaroli era reconocido por su trabajo en química reticular, nanotecnología y sostenibilidad ambiental en la UNC y el Conicet

Alejandro Matías Fracaroli era un investigador y docente cordobés de 44 años que fue encontrado muerto este domingo en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, país donde se hallaba desde hacía un mes participando en un viaje de trabajo e investigación.

De acuerdo a lo que informó la Agencia EFE, el cuerpo de Fracaroli fue hallado a las 12.15 hora local en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo.

Todo fue confirmado en un comunicado de la Policía alemana, que señaló como hipótesis principal un accidente: de acuerdo a las autoridades, el investigador habría caído por causas aún no fueron determinadas y se habría ahogado. Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación.

Justamente, lo último que se sabía de él era que el lunes, poco antes de las 19:00 (hora local), se lo había visto por última vez. Según la reconstrucción que le hicieron a Infobae, Fracaroli dejó su empleo en el campus universitario y tomó el colectivo que conecta ese predio con el área urbana. A partir de ese momento, su paradero es desconocido.

El científico estaba dedicando su trabajo a la nanotecnología y por este motivo viajó a Alemania

Durante esa jornada, el investigador sostuvo una videollamada por WhatsApp con su pareja. Ella no detectó ninguna situación inusual y describió la conversación como habitual. Pero después de las 19:00, el teléfono del hombre de 44 años se apagó y no se recibió ninguna otra comunicación.

Fracaroli era conocido por su labor en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde integra el departamento de Química Orgánica. Allí era profesor asistente desde el 2016 y donde se consolidó como uno de los referentes del departamento.

Asociado al Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), su perfil combina la docencia universitaria con el trabajo de investigación, en el que goza de reconocimiento.

Era miembro del panel de investigadores del Conicet y consolidó una trayectoria ligada a los estudios en química reticular y nanotecnología, enfatizando aplicaciones relacionadas con el ambiente y la sustentabilidad. Además, según su perfil de LinkedIn, estuvo trabajando dos años en la Universidad de Berkeley en el estado de California entre el 2013 y 2015. Anteriormente, estaba como investigador asociado en el International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA) de Japón, donde estuvo durante dos años.

En su perfil de Facebook, el hombre mostraba algunos viajes como fotos con su familia

“Durante mis más de diez años de experiencia en laboratorios de investigación, he adquirido habilidades en síntesis orgánica y organometálica (en solución y en fase sólida), así como también he adquirido habilidades en las técnicas de purificación, caracterización y estudio de propiedades fisicoquímicas”, se describe en la red social mencionada anteriormente.

Parte del enfoque reciente de su trabajo se orientó hacia un proyecto conjunto entre la UNC y el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), organismo alemán que destaca en el ámbito científico a nivel global. Este proyecto, surgido de colaboraciones internacionales, explora aplicaciones de la nanotecnología, sin perder la perspectiva de la sostenibilidad.

Entre los aportes más difundidos de Fracaroli se cuentan investigaciones sobre moléculas que regulan la síntesis de proteínas en plantas. Su estudio demuestra el papel de determinadas moléculas como promotoras inducidas por estrés, saberes actualmente utilizados en programas de transformación de plantas de arroz.

Alejandro Matías Fracaroli

Según contó Gabriela Furtan, pareja del científico, a La Voz, Fracaroli posee una formación internacional y siempre mostró un interés marcado por las relaciones académicas globales. Su vocación por trabajar con equipos de diversas nacionalidades lo motivó a profundizar su especialización fuera del país. Además de sus múltiples publicaciones científicas, Fracaroli tiene una vida familiar establecida en barrio General Paz, de Córdoba capital, y es padre de dos niños.

Entre los hitos destacados de su carrera figura su desempeño en el equipo de investigación de Omar Yaghi, científico recientemente galardonado con el Premio Nobel de Química 2025. La propia Universidad Nacional de Córdoba otorgó a Yaghi el doctorado Honoris Causa el año previo, subrayando el nexo entre la institución argentina y figuras de proyección internacional.