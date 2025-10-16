Sociedad

Decomisaron 92 kilos de carne transportados en una camioneta sin habilitación ni refrigeración en Mendoza

Fue en un operativo realizado por la Policía Rural y Bromatología en la Ruta 24 en la localidad de La Pega en el departamento de Lavalle

Guardar
Decomisaron 92 kilos de carne
Decomisaron 92 kilos de carne que viajaban en una camioneta sin habilitación ni refrigeración en Mendoza (Los Andes)

En una acción conjunta realizada sobre la Ruta Nº 24, en la localidad de La Pega, personal de la Policía Rural y de Bromatología interceptó un vehículo que trasladaba 92 kilos de productos cárnicos sin habilitación sanitaria.

La intervención formó parte del Plan Integral Estratégico de Prevención de Abigeatos, uno de los dispositivos centrales para desarticular el comercio ilegal de carne en el departamento de Lavalle.

El operativo refuerza una línea de acción con la que las autoridades buscan frenar prácticas ilícitas que impactan en la economía rural y representan una amenaza directa a la salud de los consumidores.

Según confirmaron voceros de la Municipalidad de Lavalle, la carne, principalmente achuras, iba sin las medidas mínimas de refrigeración ni documentación que garantizara su origen o destino.

Según informó el portal del diario Los Andes, el puesto de control, instalado en La Pega, detuvo la marcha de una camioneta que trasladaba una carga considerable de achuras y otros cortes, sin la menor precaución sanitaria.

El conductor, que circulaba sin habilitación para el transporte de alimentos, tampoco presentó el carnet de manipulación ni ningún tipo de documentación comercial de la carga. Esta omisión, señalaron desde la Municipalidad de Lavalle, constituye una infracción grave a la legislación provincial que regula el movimiento y venta de productos cárnicos.

La intervención de la Brigada de Bromatología resultó determinante para definir el destino de la mercadería. El inspector bromatológico verificó el estado de los productos e inspeccionó el vehículo, certificando que la carne no era apta para el consumo humano. “El mayor riesgo detectado fue la falta de refrigeración, que favorece el desarrollo bacteriano y la posibilidad de intoxicaciones”, indicaron los especialistas en seguridad alimentaria.

El operativo era llevado a
El operativo era llevado a cabo por personal de la Policía Rural y de Bromatología sobre la Ruta 24 en Mendoza (Sitio Andino)

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne

Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento en el frigorífico La Favorita, ubicado en Eva Perón al 3500, en Merlo, donde la Policía localizó el camión robado junto a noventa reses, veinticuatro mochos, dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores. Los arrestados, identificados como F. R. P. (40 años), O. M. F. (37) y J. C. B. (23), quedaron a disposición de la justicia, acusados de robo agravado de mercadería en tránsito.

La intervención policial que culminó con sus aprehensiones se desarrolló tras una denuncia presentada por dos hombres, quienes reportaron que varios individuos armados interceptaron el camión en la intersección de Ejército de los Andes y Antonio Filardi, en Villa Centenario, sustrayendo tanto el vehículo como la carga.

A raíz de la denuncia, la DDI Lomas de Zamora y la SUBDDI Lomas de Zamora iniciaron un operativo de urgencia con vigilancia y seguimiento encubierto. La investigación permitió establecer que el Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba oculto en el frigorífico de Merlo, lo que motivó la orden de allanamiento firmada por el Dr. Ricardo Silvestrini, de la UFI N° 11.

Tras el procedimiento, la policía dispuso la restitución del camión y la mercadería a su propietario, labrando las actuaciones pertinentes bajo la instrucción judicial correspondiente.

Temas Relacionados

decomisokiloscarnecamionetahabilitaciónrefrigeraciónMendoza

Últimas Noticias

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven hallada en un pozo en Chaco

Gabriela Barrios, de 20 años, había desaparecido el 12 de octubre. La Fiscalía aún evalúa la carátula de la causa tras los resultados de los exámenes

Se conocieron los resultados de

Asesinaron a un hombre en Chaco durante un enfrentamiento entre bandas que incluyó disparos y bombas molotov

Un hombre de 37 años, apodado “Cuervito”, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un conflicto con decenas de personas en Villa Libertad, donde la Policía detuvo a tres sospechosos. Mientras tanto, se investiga la conexión con ataques previos en la zona

Asesinaron a un hombre en

Acusaron a una mujer de matar a su madre y su hermana en Córdoba al provocar un incendio

Las fallecidas fueron identificadas como una de 84 años, y otra de 57, ambas habían sido trasladadas días antes desde un geriátrico a un departamento dentro de la vivienda

Acusaron a una mujer de

Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras de tránsito en Neuquén y se le apagó la camioneta cuando intentó huir

Tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre. Todo sucedió en la Avenida Mosconi y Leguizamón, cuando las agentes realizaban trabajos de limpieza

Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

“Es una tortura”, dijo la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se conocieron los resultados de

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven hallada en un pozo en Chaco

Leonardo Sbaraglia brilla en Madrid con una obra teatral inspirada en cartas de William Faulkner

Asesinaron a un hombre en Chaco durante un enfrentamiento entre bandas que incluyó disparos y bombas molotov

Acusaron a una mujer de matar a su madre y su hermana en Córdoba al provocar un incendio

Imputarán a la ex vicegobernadora de Neuquén por fraude y enriquecimiento ilícito

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay legalizó la eutanasia tras

Uruguay legalizó la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en el Senado

Jorge “Tuto” Quiroga cerró su campaña presidencial y pidió a los bolivianos que lo “honren con su voto” el próximo domingo

Sting: “Hay políticos que quieren deshacerse del arte, la educación y la ciencia”

Del sueño americano al desencanto: las cicatrices del Estados Unidos rural

Scott Bessent afirmó que Estados Unidos y Corea del Sur ultiman los detalles para cerrar un acuerdo comercial

TELESHOW
Griselda Siciliani deslumbró con un

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa

Cacho Deicas contó qué lo motivó a regresar a los escenarios tras sufrir un ACV y cómo sigue su salud

Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity y lloró al hablar de su papá: “Es camionero”

El plato que Maxi López le dedicó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Ahora le gusta la hamburguesa”

Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”