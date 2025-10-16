Decomisaron 92 kilos de carne transportados en una camioneta sin habilitación ni refrigeración en Mendoza

Decomisaron 92 kilos de carne que viajaban en una camioneta sin habilitación ni refrigeración en Mendoza (Los Andes)

En una acción conjunta realizada sobre la Ruta Nº 24, en la localidad de La Pega, personal de la Policía Rural y de Bromatología interceptó un vehículo que trasladaba 92 kilos de productos cárnicos sin habilitación sanitaria.

La intervención formó parte del Plan Integral Estratégico de Prevención de Abigeatos, uno de los dispositivos centrales para desarticular el comercio ilegal de carne en el departamento de Lavalle.

El operativo refuerza una línea de acción con la que las autoridades buscan frenar prácticas ilícitas que impactan en la economía rural y representan una amenaza directa a la salud de los consumidores.

Según confirmaron voceros de la Municipalidad de Lavalle, la carne, principalmente achuras, iba sin las medidas mínimas de refrigeración ni documentación que garantizara su origen o destino.

Según informó el portal del diario Los Andes, el puesto de control, instalado en La Pega, detuvo la marcha de una camioneta que trasladaba una carga considerable de achuras y otros cortes, sin la menor precaución sanitaria.

El conductor, que circulaba sin habilitación para el transporte de alimentos, tampoco presentó el carnet de manipulación ni ningún tipo de documentación comercial de la carga. Esta omisión, señalaron desde la Municipalidad de Lavalle, constituye una infracción grave a la legislación provincial que regula el movimiento y venta de productos cárnicos.

La intervención de la Brigada de Bromatología resultó determinante para definir el destino de la mercadería. El inspector bromatológico verificó el estado de los productos e inspeccionó el vehículo, certificando que la carne no era apta para el consumo humano. “El mayor riesgo detectado fue la falta de refrigeración, que favorece el desarrollo bacteriano y la posibilidad de intoxicaciones”, indicaron los especialistas en seguridad alimentaria.

El operativo era llevado a cabo por personal de la Policía Rural y de Bromatología sobre la Ruta 24 en Mendoza (Sitio Andino)

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne

Tres personas fueron detenidas durante un allanamiento en el frigorífico La Favorita, ubicado en Eva Perón al 3500, en Merlo, donde la Policía localizó el camión robado junto a noventa reses, veinticuatro mochos, dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores. Los arrestados, identificados como F. R. P. (40 años), O. M. F. (37) y J. C. B. (23), quedaron a disposición de la justicia, acusados de robo agravado de mercadería en tránsito.

La intervención policial que culminó con sus aprehensiones se desarrolló tras una denuncia presentada por dos hombres, quienes reportaron que varios individuos armados interceptaron el camión en la intersección de Ejército de los Andes y Antonio Filardi, en Villa Centenario, sustrayendo tanto el vehículo como la carga.

A raíz de la denuncia, la DDI Lomas de Zamora y la SUBDDI Lomas de Zamora iniciaron un operativo de urgencia con vigilancia y seguimiento encubierto. La investigación permitió establecer que el Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba oculto en el frigorífico de Merlo, lo que motivó la orden de allanamiento firmada por el Dr. Ricardo Silvestrini, de la UFI N° 11.

Tras el procedimiento, la policía dispuso la restitución del camión y la mercadería a su propietario, labrando las actuaciones pertinentes bajo la instrucción judicial correspondiente.