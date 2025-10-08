Sociedad

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

La carga del vehículo es de 43 toneladas. No se registraron heridos ni víctimas fatales

Por Alejandro Caminos

El camión implicado en el
El camión implicado en el siniestro víal.

El tránsito de la autopista 25 de Mayo, en la conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata sentido a La Plata, registró importantes demoras desde primera hora de la mañana por el incidente protagonizado por un camión que perdió un container, con 43 toneladas de pollo congelado. Y cuya caída bloqueó casi la totalidad de la calzada y provocó serios inconvenientes. El hecho, que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles, no dejó heridos ni víctimas, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El vehículo circulaba por una curva pronunciada de la conexión entre ambas autopistas, en un tramo donde la velocidad recomendada es de 30 kilómetros por hora debido al grado de inclinación y el riesgo que representa para vehículos pesados, según informó el canal A24. En ese contexto, la parte delantera izquierda del camión impactó contra el guardarrail. Como consecuencia del peso del container, la estructura del acoplado se desprendió y terminó volcando la carga sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo a lo informado por dicho canal, el container se había desprendido y no desoldado, como se pensó inicialmente, y cayó junto con la mercadería, generando pérdidas de producto y complicaciones adicionales. El accidente ocasionó una fuga de líquido de frenos y de gasoil, tanto del motor refrigerante del container como del camión.

El container pesa un total
El container pesa un total de 43 toneladas.

El incidente forzó la habilitación de un solo carril en sentido hacia La Plata, lo que produjo colas de vehículos y demoras de consideración desde la madrugada y durante gran parte de la mañana. Personal de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la zona para coordinar la remoción del container, supervisar la seguridad vial y ordenar el flujo de autos.

Noticia en desarrollo.

