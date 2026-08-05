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Ministerio de Ambiente multa a empresa con USD 1.1 millones por verter aguas residuales en la Bahía de Panamá

La sanción fue aplicada tras una inspección que acreditó conexiones irregulares entre su planta de tratamiento y el drenaje pluvial, con descarga directa al mar en el sector de Boca la Caja

FILE PHOTO: Plastic polluting a mangrove area lies in Panama Bay, Panama City, Panama December 6, 2024. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo
FILE PHOTO: Plastic polluting a mangrove area lies in Panama Bay, Panama City, Panama December 6, 2024. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo
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El Ministerio de Ambiente de Panamá impuso este martes una multa de USD 1.1 millones a Industrias Panamá Boston, S.A. (PABO) por contaminar la Bahía de Panamá con el vertido de aguas residuales sin tratar, según informó la agencia EFE. La decisión surge tras una inspección que confirmó irregularidades en las operaciones de la empresa, ubicada en el área de Boca la Caja, en la capital panameña.

La resolución, difundida por el propio Miambiente, detalla que PABO incurrió en “graves faltas a las normas ambientales” al conectar de forma irregular su planta de tratamiento de aguas residuales al sistema pluvial, lo que permitió el vertido directo al mar. Técnicos del ministerio detectaron una acumulación de lodos en la infraestructura y comprobaron científicamente la conexión entre la planta y el emisario submarino que desemboca en la bahía, señala el reporte de EFE.

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El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que “el que contamina, paga” y advirtió que la institución mantendrá una postura inflexible frente a las infracciones. “Miambiente será inflexible en exigir que se elimine de inmediato toda fuente de contaminación y se impongan las multas de rigor, sin distinción. Hacemos un llamado a los ciudadanos y las empresas a que, por favor, cumplan rigurosamente con la ley y eviten las multas”, expresó Navarro en declaraciones recogidas por EFE.

La investigación inició en junio del año pasado, después de denuncias ciudadanas sobre episodios de contaminación en la zona. El ministerio ordenó entonces la paralización temporal de las operaciones de la planta de PABO como medida preventiva, y permitió la reanudación solo cuando se comprobó la ejecución de los planes de mitigación requeridos y la eliminación de la descarga irregular.

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¿Qué medidas deberá cumplir la empresa?

De acuerdo con el comunicado oficial, además de la sanción económica, PABO deberá implementar un plan integral de corrección. Este plan incluye la limpieza y el mantenimiento de la red afectada, el monitoreo permanente de la calidad del agua y la realización de inspecciones periódicas de la infraestructura. El ministerio subrayó que las medidas buscan prevenir la repetición de estos hechos y garantizar la protección de la bahía, una de las zonas costeras de la capital.

Según EFE, Industrias Panamá Boston, S.A. es una empresa agroindustrial con más de seis décadas de trayectoria en la elaboración de aceites vegetales, margarinas, mantecas y café. La compañía opera en el área de Boca la Caja, donde residen comunidades de pescadores que han venido denunciando situaciones de contaminación durante varios años, agrega la agencia.

El alcance del caso y los próximos controles

El ministerio reiteró que mantendrá operativos de inspección en todo el litoral de la capital para detectar posibles fuentes contaminantes que pongan en riesgo el ecosistema marino y la salud de la población. La multa a Industrias Panamá Boston, S.A. se suma a una serie de acciones recientes del Ministerio de Ambiente para fortalecer la fiscalización y aplicar sanciones ejemplares ante infracciones ambientales.

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Según el reporte de EFE, la cartera subrayó: “La ley no distingue entre grandes empresas o pequeños establecimientos” al momento de imponer sanciones. El seguimiento al cumplimiento del plan de corrección y la vigilancia sobre el estado de la Bahía de Panamá continuarán en los próximos meses, anticipó el ministerio en su informe.

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