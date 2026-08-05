Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Femicidio de Agostina Vega: solicitaron las detenciones de la madre y la hermana de Barrelier

Así lo confirmó a Infobae, la abogada del papá de la joven. Además, pidió el arresto de los tres inquilinos que residían en la vivienda donde se habría cometido el crimen

Claudio Barrelier - Agostina Vega
Claudio Barrelier enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género
Guardar

A más de dos meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba, la defensa del papá de la menor solicitó las detenciones de la mamá y la hermana de Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato de la joven.

Fernanda Alaniz, una de las representantes legales de Gabriel Vega, confirmó a Infobae que pidió los arrestos de Viviana, madre del femicida; de una de las hermanas del acusado y de los tres inquilinos que residían en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 878.

PUBLICIDAD

Según explicó la letrada, la solicitud se basa en “los ingresos y egresos a la propiedad luego del crimen de Agostina y antes del allanamiento”. A su criterio, las cinco personas “ayudaron a limpiar la escena del crimen” y colaboraron para eliminar rastros que podían resultar determinantes para la investigación.

Alaniz sostuvo además que los inquilinos tenían llave de la vivienda y que todos se encontraban allí durante las horas posteriores al femicidio. “El único lugar para entrar o salir era donde se cometió el crimen”, afirmó.

PUBLICIDAD

casa barrelier
Los investigadores encontraron rastros de sangre en el baño

Uno de los puntos centrales del planteo es el baño de la vivienda. Allí, durante las primeras pericias, los investigadores detectaron mediante pruebas con Luminol rastros de sangre que no eran visibles a simple vista y que, según la acusación, habían sido eliminados tras una limpieza.

“¿Quién limpió tan bien el baño? Si toda la casa era una mugre”, planteó Alaniz. Para la querella, resulta imposible que quienes convivían en el inmueble no hubieran advertido lo ocurrido en ese ambiente durante los días posteriores al crimen.

La abogada también reveló que durante el último fin de semana se realizaron nuevos allanamientos en distintos puntos vinculados con la investigación. En esos procedimientos se secuestraron distintos elementos que ahora serán sometidos a pericias, mientras la querella aguarda la resolución del fiscal sobre el pedido de nuevas detenciones.

Los cuatro imputados

Soledad Andreani, Marianela Palmero y Osvaldo Fassetta están imputados por el delito de encubrimiento agravado
Soledad Andreani, Marianela Palmero y Osvaldo Fassetta están imputados por el delito de encubrimiento agravado

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas imputadas.

Claudio Barrelier permanece detenido con prisión preventiva, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por haber cometido el hecho en un contexto de violencia de género.

También recibieron la prisión preventiva Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado. Según la acusación, Fassetta actuó como nexo entre Barrelier y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina, mientras que Andreani le facilitó el Ford Ka negro que, para la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La cuarta imputada es Marianela Palmero, pareja de Barrelier. Fue detenida a fines de junio por el mismo delito de encubrimiento agravado, aunque es la única de los cuatro acusados cuya situación procesal todavía no fue definida, ya que el fiscal Garzón aún no resolvió si le dictará la prisión preventiva.

Temas Relacionados

Agostina VegaClaudio BarrelierCórdobaFemicidioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

La documentación apareció guardada entre papeles personales en la casa del abuelo del joven. Su desaparición había motivado una investigación judicial

Encontraron el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

Citas falsas, una fuga por los techos y un placard como escondite: cayó en Mendoza el líder de una banda de “viudos negros”

Ernesto David López (37) fue detenido tras un operativo policial en Maipú. Está acusado de liderar la organización que captaba víctimas mediante aplicaciones de citas para asaltarlas. Con su captura, ya son tres los sospechosos detenidos

Citas falsas, una fuga por los techos y un placard como escondite: cayó en Mendoza el líder de una banda de “viudos negros”

La familia del joven asesinado por su novia en Chaco pedirá que la fiscal del caso sea apartada: “Está a favor de ella”

El abogado de los familiares de Julián Álvarez Guardia adelantó que solicitarán el reemplazo de la funcionaria judicial que instruye la causa, Ana González de Pacce. Argumentan que perdió imparcialidad, entre otros puntos cuestionados. La detenida confesó el hecho y está imputada por homicidio agravado por el vínculo

La familia del joven asesinado por su novia en Chaco pedirá que la fiscal del caso sea apartada: “Está a favor de ella”

Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

La paciente, de 66 años, fue trasladada a un hospital con fractura de cráneo y múltiples lesiones. La Policía detectó graves irregularidades y clausuró el establecimiento, que no tenía habilitación

Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir el recorrido que ambos realizaron tras salir del departamento del dirigente sindical

Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

DEPORTES

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

Francisco Cerúndolo y otros cinco argentinos juegan en el Masters 1000 de Montreal: hora, rivales y cómo verlos en vivo

TELESHOW

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

Tuli Acosta desmintió tener una relación clandestina con Luck Ra: “Es uno de mis mejores amigos y a La Joaqui la admiro”

INFOBAE AMÉRICA

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

El gobierno de Lula calificó de “hostil” la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de su embajadora en Washington

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto