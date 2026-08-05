Femicidio de Agostina Vega: solicitaron las detenciones de la madre y la hermana de Barrelier

Claudio Barrelier enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género

Guardar

A más de dos meses del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba, la defensa del papá de la menor solicitó las detenciones de la mamá y la hermana de Claudio Barrelier, el principal acusado del asesinato de la joven.

Fernanda Alaniz, una de las representantes legales de Gabriel Vega, confirmó a Infobae que pidió los arrestos de Viviana, madre del femicida; de una de las hermanas del acusado y de los tres inquilinos que residían en la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 878.

PUBLICIDAD

Según explicó la letrada, la solicitud se basa en “los ingresos y egresos a la propiedad luego del crimen de Agostina y antes del allanamiento”. A su criterio, las cinco personas “ayudaron a limpiar la escena del crimen” y colaboraron para eliminar rastros que podían resultar determinantes para la investigación.

Alaniz sostuvo además que los inquilinos tenían llave de la vivienda y que todos se encontraban allí durante las horas posteriores al femicidio. “El único lugar para entrar o salir era donde se cometió el crimen”, afirmó.

PUBLICIDAD

Los investigadores encontraron rastros de sangre en el baño

Uno de los puntos centrales del planteo es el baño de la vivienda. Allí, durante las primeras pericias, los investigadores detectaron mediante pruebas con Luminol rastros de sangre que no eran visibles a simple vista y que, según la acusación, habían sido eliminados tras una limpieza.

“¿Quién limpió tan bien el baño? Si toda la casa era una mugre”, planteó Alaniz. Para la querella, resulta imposible que quienes convivían en el inmueble no hubieran advertido lo ocurrido en ese ambiente durante los días posteriores al crimen.

PUBLICIDAD

La abogada también reveló que durante el último fin de semana se realizaron nuevos allanamientos en distintos puntos vinculados con la investigación. En esos procedimientos se secuestraron distintos elementos que ahora serán sometidos a pericias, mientras la querella aguarda la resolución del fiscal sobre el pedido de nuevas detenciones.

Los cuatro imputados

Soledad Andreani, Marianela Palmero y Osvaldo Fassetta están imputados por el delito de encubrimiento agravado

Hasta el momento, la causa tiene cuatro personas imputadas.

Claudio Barrelier permanece detenido con prisión preventiva, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por haber cometido el hecho en un contexto de violencia de género.

PUBLICIDAD

También recibieron la prisión preventiva Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado. Según la acusación, Fassetta actuó como nexo entre Barrelier y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina, mientras que Andreani le facilitó el Ford Ka negro que, para la fiscalía, fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La cuarta imputada es Marianela Palmero, pareja de Barrelier. Fue detenida a fines de junio por el mismo delito de encubrimiento agravado, aunque es la única de los cuatro acusados cuya situación procesal todavía no fue definida, ya que el fiscal Garzón aún no resolvió si le dictará la prisión preventiva.

PUBLICIDAD