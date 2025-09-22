Un camión que transportaba carne desabarrancó en Mendoza: los vecinos quisieron llevarse la mercadería y hubo incidentes

Cayó un camión de carne en Mendoza y hubo enfrentamientos con la policía

Un camión frigorífico volcó en la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, y dejó varios kilos de carne desparramados sobre el asfalto. El hecho, que ocurrió en un puente del Acceso Este, terminó con el conductor herido y que tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Sin embargo, la nota del día se dio cuando varios de los vecinos comenzaron a acercarse al lugar, buscando llevarse la mercadería que llevaba el vehículo. Tras algunas horas, mientras se llevaba a cabo un operativo de seguridad para evitar que haya saqueos, la policía se enfrentó con las personas que se juntaban en las inmediaciones de donde se encontraba el vehículo volcado.

Hubo disparos de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y se escucharon detonaciones en el lugar.

Cómo fue el accidente

El siniestro se produjo pasadas las 11:30 de la mañana en el tramo del puente Cañadita Alegre, situado sobre el Acceso Este a la altura de Guaymallén. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por medios locales, la secuencia comenzó cuando el camión, que transportaba una importante carga de carne, circulaba por la autopista y colisionó con una camioneta utilitaria.

La colisión habría ocurrido debido al desprendimiento de la rueda derecha del vehículo menor, hecho que provocó que el conductor del camión perdiera el control y viera imposible maniobrar para evitar el impacto.

Luego del siniestro, el camión cruzó el guardarraíl y cayó desde el puente. La unidad terminó recostada sobre la vía de Cañadita Alegre, ocupando el ancho total de la calle y bloqueando completamente el paso por esa arteria.

En ese marco, según informó Juan Pablo Alonso, subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén, el siniestro no causó víctimas entre peatones ni vehículos de la zona debido a la escasa circulación en ese momento.

El conductor del camión permaneció atrapado dentro de la cabina durante algunos minutos tras el vuelco. Al percatarse de la situación, automovilistas y vecinos se acercaron rápidamente al lugar para prestar auxilio, y, junto a personal policial y equipos del Servicio Coordinado de Emergencias, lograron retirar al hombre herido de forma segura.

Posteriormente, fuentes médicas confirmaron que el conductor sufrió lesiones menores y fue trasladado para observación, sin que su vida se encuentre en peligro. El chofer de la camioneta utilitaria también fue atendido en el lugar y sus heridas fueron calificadas como leves.

Pocos minutos después del accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. Brigadas de Bomberos Voluntarios de Guaymallén acudieron para controlar la pérdida de combustible y prevenir riesgos de incendio, mientras efectivos de tránsito municipal y de la policía de Mendoza desviaron el flujo de vehículos hacia rutas alternativas.

En este marco, mientras comenzaban las maniobras de aseguramiento del camión y limpieza de la calzada, vecinos y personas que circulaban por la zona notaron la gran cantidad de carne diseminada en la vía pública. En pocas horas, un grupo numeroso se congregó alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

Los pedidos aumentaron en intensidad a medida que transcurría la jornada y las fuerzas de seguridad mantenían un cerco perimetral para resguardar la carga y evitar el ingreso de personas no autorizadas.

La tensión se hizo palpable cuando varias personas intentaron sobrepasar el dispositivo policial dispuesto alrededor de la zona restringida.

Debido al creciente número de vecinos movilizados y ante los reiterados intentos de traspasar las vallas, personal policial desplegó gases lacrimógenos para dispersar a quienes buscaban acceder al lugar donde permanecía el alimento. El operativo derivó en forcejeos y enfrentamientos puntuales, pero no se notificaron heridos de gravedad ni detenidos al cierre de este informe.

