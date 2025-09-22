Sociedad

Un camión que transportaba carne desabarrancó en Mendoza: los vecinos quisieron llevarse la mercadería y hubo incidentes

El vehículo cayó de un puente luego de un choque en el Acceso Este a la altura de Guaymallén. Algunas personas se acercaron, pidieron que les entreguen el alimento y las fuerzas de seguridad desalojaron el lugar

Guardar
Cayó un camión de carne en Mendoza y hubo enfrentamientos con la policía

Un camión frigorífico volcó en la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, y dejó varios kilos de carne desparramados sobre el asfalto. El hecho, que ocurrió en un puente del Acceso Este, terminó con el conductor herido y que tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Sin embargo, la nota del día se dio cuando varios de los vecinos comenzaron a acercarse al lugar, buscando llevarse la mercadería que llevaba el vehículo. Tras algunas horas, mientras se llevaba a cabo un operativo de seguridad para evitar que haya saqueos, la policía se enfrentó con las personas que se juntaban en las inmediaciones de donde se encontraba el vehículo volcado.

Hubo disparos de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y se escucharon detonaciones en el lugar.

Un camión que transportaba carne
Un camión que transportaba carne cayó de un puente en Mendoza

Cómo fue el accidente

El siniestro se produjo pasadas las 11:30 de la mañana en el tramo del puente Cañadita Alegre, situado sobre el Acceso Este a la altura de Guaymallén. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por medios locales, la secuencia comenzó cuando el camión, que transportaba una importante carga de carne, circulaba por la autopista y colisionó con una camioneta utilitaria.

La colisión habría ocurrido debido al desprendimiento de la rueda derecha del vehículo menor, hecho que provocó que el conductor del camión perdiera el control y viera imposible maniobrar para evitar el impacto.

Luego del siniestro, el camión cruzó el guardarraíl y cayó desde el puente. La unidad terminó recostada sobre la vía de Cañadita Alegre, ocupando el ancho total de la calle y bloqueando completamente el paso por esa arteria.

En ese marco, según informó Juan Pablo Alonso, subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén, el siniestro no causó víctimas entre peatones ni vehículos de la zona debido a la escasa circulación en ese momento.

El conductor del camión permaneció atrapado dentro de la cabina durante algunos minutos tras el vuelco. Al percatarse de la situación, automovilistas y vecinos se acercaron rápidamente al lugar para prestar auxilio, y, junto a personal policial y equipos del Servicio Coordinado de Emergencias, lograron retirar al hombre herido de forma segura.

Posteriormente, fuentes médicas confirmaron que el conductor sufrió lesiones menores y fue trasladado para observación, sin que su vida se encuentre en peligro. El chofer de la camioneta utilitaria también fue atendido en el lugar y sus heridas fueron calificadas como leves.

Pocos minutos después del accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. Brigadas de Bomberos Voluntarios de Guaymallén acudieron para controlar la pérdida de combustible y prevenir riesgos de incendio, mientras efectivos de tránsito municipal y de la policía de Mendoza desviaron el flujo de vehículos hacia rutas alternativas.

En este marco, mientras comenzaban las maniobras de aseguramiento del camión y limpieza de la calzada, vecinos y personas que circulaban por la zona notaron la gran cantidad de carne diseminada en la vía pública. En pocas horas, un grupo numeroso se congregó alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

Los pedidos aumentaron en intensidad a medida que transcurría la jornada y las fuerzas de seguridad mantenían un cerco perimetral para resguardar la carga y evitar el ingreso de personas no autorizadas.

La tensión se hizo palpable cuando varias personas intentaron sobrepasar el dispositivo policial dispuesto alrededor de la zona restringida.

Debido al creciente número de vecinos movilizados y ante los reiterados intentos de traspasar las vallas, personal policial desplegó gases lacrimógenos para dispersar a quienes buscaban acceder al lugar donde permanecía el alimento. El operativo derivó en forcejeos y enfrentamientos puntuales, pero no se notificaron heridos de gravedad ni detenidos al cierre de este informe.

Videos: El Sol

Temas Relacionados

MendozaChoquesSaqueosúltimas noticias

Últimas Noticias

Volvieron a pedir que Cristián Graf sea indagado por el cuerpo de un ex compañero enterrado en su jardín

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, sostiene que el sospechoso realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984

Volvieron a pedir que Cristián

“Policía”: simularon un operativo para entrar a robar a una casa de La Matanza y balearon al dueño

A los gritos, despertaron a un matrimonio que dormía en su habitación. La banda contaba con chaleco antibalas de la Bonaerense, radio con frecuencia de la fuerza y sirenas

“Policía”: simularon un operativo para

Por el aumento del consumo de drogas, cada vez nacen más bebés con síndrome de abstinencia

El consumo de sustancias durante el embarazo como problema emergente de salud pública es el tema de “Rotos”, el primer episodio del podcast Lo real real, conducido por Cristian Alarcón

Por el aumento del consumo

El gobierno porteño inició una obra para reconvertir la calle Viamonte

La obra abarca más de once mil metros cuadrados, prevé incorporar ochenta y seis árboles nuevos e impacta en ciento veintiocho frentes comerciales y residenciales, con mejoras en seguridad e infraestructura urbana

El gobierno porteño inició una

Datos privilegiados para matar a un jubilado: la oscura sospecha detrás del crimen de Zárate

Alejo Ezequiel Moreno, ex oficial de la Bonaerense, trabajaba según datos de la causa en el Centro de Operaciones de la zona. Se cree que habría usado su conocimiento de las cámaras para evitar ser filmado

Datos privilegiados para matar a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La compraventa de inmuebles en

La compraventa de inmuebles en CABA creció 20,2% interanual en agosto

Cuáles fueron los 12 acuerdos de asistencia del Tesoro de EEUU a la Argentina a lo largo de la historia y por cuántos dólares

Qué sonidos emiten los peces y por qué los registros subacuáticos pueden transformar la conservación marina

El Gobierno extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

Autos 0 Km: cuánto subirán en octubre y qué impacto tendrá la baja del dólar por la quita de retenciones al agro

INFOBAE AMÉRICA
Los peligros de la cultura

Los peligros de la cultura de las consecuencias

Estados Unidos sancionó a la esposa del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes por la condena a Jair Bolsonaro

Oracle asumirá el control del algoritmo de TikTok en Estados Unidos: qué cambia para los usuarios y cómo operará la aplicación

EN VIVO: Francia y varios países se disponen a reconocer el Estado palestino en la ONU

¿Por qué los humanos sentimos asco?

TELESHOW
Marcos Camino destacó cómo impactó

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca

Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”